«Сказал, что если буду нужен сборной, то приеду. Но…» Интервью Овечкина — о ЧМ, новом контракте с «Вашингтоном» и рекорде Гретцки

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сказал, что если буду нужен сборной, то приеду. Но…» Интервью Овечкина — о ЧМ, новом контракте с «Вашингтоном» и рекорде Гретцки

Капитан «Столичных» пообщался с североамериканскими журналистами после вылета команды из Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

— Как оцените сезон для команды и себя лично?

— Это был тяжелый сезон. В нем были как взлеты, так и падения. Никто не хотел, чтобы он так рано заканчивался. Мы с ребятами пытались изменить ход этой серии. Пытались понять, что не получается. Большинство из нас огорчены тем, как все закончилось. В том числе и я.

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— Ваше здоровье было в порядке?

— По ходу сезона у меня было несколько повреждений, но врачи отлично поработали. Я чувствовал себя отлично. Ничего не беспокоило.

— Никаких операций или реабилитаций не будет в межсезонье?

— Нет.

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— Насколько вы уверены в том, что останетесь в «Вашингтоне»?

— Уверен, что все будет отлично. У нас еще есть время. Я хочу закончить свою карьеру здесь. Уверен, что в ближайшее время мы обо всем договоримся. Я разговаривал с Тедом Леонсисом, и теперь предстоит диалог с Брайаном Маклелланом. Может, мы подпишем контракт прямо сейчас после конференции, ха-ха.

— Насколько этот сезон был странным для вас из-за ограничений и формата?

— Было тяжело не знать, когда он начнется. Готовишься к сезону, а уверенности в том, что он состоится, — нет. Это непросто. Каждую неделю пытался узнать какие-либо новости, ведь необходимо было набирать форму. И этот простой из-за попадания в ковид-протокол… Тоже неприятно. Тяжело морально, когда даже потренироваться не можешь. Будет здорово, если следующий сезон будет полностью соответствовать привычному формату и можно будет готовиться к нему как обычно.

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— Что насчет вашего участия на чемпионате мира?

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— Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен, то приеду. Но это был непростой год для моего тела. Были микротравмы и серьезное повреждение ноги перед началом плей-офф. Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на сто процентов.

— Вы в курсе, как может измениться команда в следующем сезоне?

— Это вопрос к генеральному менеджеру. Но я глубоко уверен, что у нас будет хорошая команда на следующий сезон.

— После трех подряд вылетов в первом раунде многие считают, что чемпионское окно «Вашингтона» уже закрыто. Вы как считаете?

— У каждого свое мнение на этот счет. Не хочу ни с кем спорить. Я считаю, что у нас все еще отличная команда и хорошие шансы снова выиграть Кубок Стэнли. У нас была классная атмосфера в раздевалке. Все поддерживали друг друга. Многие из ребята знают, что такое быть чемпионами. Но это был тяжелый сезон, как в ментальном плане, так и физическом.

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— Что мотивирует вас продолжать играть?

— Я просто люблю эту игру. Я до сих пор получаю настоящее удовольствие от всего процесса.

— Что можете посоветовать Евгению Кузнецову, чтобы вернуть свою привычную игру?

— Он и так знает, что нужно делать. Если ему нужен будет совет, то я помогу. Но я уверен, что он справится и в следующем сезоне выйдет на свой прежний уровень.

— Рекорд Гретцки. Это еще актуально?

— У меня все еще есть шансы (смеется). Я просто должен делать свою работу. Может быть, это случится, а может быть, и нет. Посмотрим. Шаг за шагом.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1947
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
Австрия
Австрия
1969
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1970
Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1987
Австрия
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
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