«В полуфиналах ЧМ мы можем увидеть совершенно неожиданных участников»

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
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31.05Не началсяРоссия
Швеция
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31.05Не началсяНорвегия
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
Чехия
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США
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2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
00:33 (мск), источник: Известия

«В полуфиналах ЧМ мы можем увидеть совершенно неожиданных участников»

Тренер сборной Белоруссии по хоккею Михаил Кравец — о победе над шведами на старте первенства планеты в Риге и форме Дэнни Тейлора.

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Источник: Известия

Хоккеисты сборной Белоруссии на старте чемпионата мира в Риге претендуют на звание одной из главных сенсаций турнира. После поражения в первом матче от Словакии (2:5) они сумели победить входящую в число фаворитов ЧМ Швецию (1:0), а сутки спустя лишь в овертайме проиграли Чехии (2:3).

Сейчас они борются за выход в четвертьфинал. Притом что на предыдущем ЧМ играли в дивизионе B, так как в 2018 году в Копенгагене заняли последнее место в своей группе и вылетели из элитной группы.

В интервью «Известиям» ассистент главного тренера сборной Белоруссии Михаил Кравец, последние два года возглавлявший в КХЛ подольский «Витязь», объяснил, за счет чего команда удачно начала первенство планеты, и прокомментировал прогресс вратаря Дэнни Тейлора.

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— За счет чего удалось выиграть у Швеции?

— Шведов победили за счет хорошей командной игры, самоотверженности ребят. Ну и конечно, отличной игры вратаря. И после матча со Словакией поработали на тренировке над меньшинством. Не пропустили в неравных составах ни одного гола и в принципе достойно выступили.

— Швеция проиграла вам и Дании. Это говорит о слабости шведов или о том, что команды, подобные Белоруссии, прибавили?

— Такой мысли нет — слабые шведы или сильные. Конечно, у них, может быть, нет самых лучших игроков на этом турнире. Но у каждой команды есть проблемы, есть сильные и слабые стороны. В данной ситуации мы, видимо, больше старались, сильнее хотели победить. Как пойдут дела дальше, зависит только от нас. И лишь расстановка команд после заключительных игр в группе ответит на вопрос, кто из нас слабый, а кто сильный.

— Что случилось с Евгением Лисовцом? Есть шанс, что он еще сыграет на турнире?

— Я так понимаю, в матче со Швецией при падении он сильно ударился головой, потерял сознание на несколько секунд. Но сейчас Евгений в расположении команды, в воскресенье доктор проделал с ним определенную работу — и в больнице, и в расположении сборной. Чувствует себя хорошо, гораздо лучше. Мы разговаривали с ним, в целом Лисовец в порядке. Будем смотреть, есть ли шансы его подключить к игре или все-таки врачи решат, что ему не стоит выходить на лед, чтобы восстановиться до конца. Сотрясение мозга — непростая травма.

— Если Лисовец не сможет больше сыграть на ЧМ, это будет большая потеря для сборной?

— У нас всегда каждый игрок на счету, как и в любой команде. Отсутствие Евгения, конечно, станет потерей. И придется другим ребятам брать на себя лидерство. Когда выбывают игроки с опытом, как у Жени, оборона выглядит слабее.

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— На протяжении прошедшего сезона КХЛ Дэнни Тейлор подвергался жесткой критике после неудачных матчей за минское «Динамо». Сейчас он неплохо вышел на замену против Словакии и сыграл на ноль со Швецией. Как штаб сборной и тренер вратарей его привели в нынешнее состояние?

— Я поддержу слова, сказанные после победы над Швецией нашим главным тренером Михаилом Михайловичем Захаровым: если минское «Динамо» — это команда Белоруссии, то она должна помогать в подготовке игроков сборной Белоруссии. Чтобы в этом клубе играли хоккеисты, которые в будущем смогут выступать в национальной команде. Думаю, Дэнни мог бы иметь побольше игрового времени в «Динамо» (Минск). А сейчас он поработал почти на протяжении двух месяцев с нашим тренером вратарей Дмитрием Леонидовичем Карпиковым. Они нашли общий язык. В принципе у нас все три голкипера в хорошей форме сейчас. Дэнни использовал свои шансы, доказав, что умеет играть и с первых минут матча, и когда выходит на замену. Так произошло и сейчас, на чемпионате мира. Вышел на замену со словаками и очень здорово отыграл. А против Швеции действовал вообще великолепно.

— Ваш штаб сделал капитаном сборной на турнире Егора Шаранговича. Он сильно выделяется после удачного дебютного сезона в составе «Нью-Джерси Дэвилз»?

— Это молодой лидер команды, который выполняет огромный объем работы на площадке, играет в большинстве, меньшинстве и «пять на пять». Что Егор показал и в игре со Словакией. Но и со Швецией он провел отлично матч, выполнив всё, что мы от него просили. Очень хороший, сильный игрок. Это большая поддержка для сборной Белоруссии.

— Никита Комаров сильно изменился ментально после завоевания Кубка Гагарина в составе «Авангарда»?

— Думаю, он стал сильнее и более уверенным. Да, со Словакией произошло неоправданное удаление. Но сам Никита очень переживал по этому поводу, рвался на лед. Мы не знали, будет ли он играть. Когда выяснилось, что его не дисквалифицировали, решили поставить против Швеции — и он достойно отыграл.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 26.05.2021, 20:15

Беларусь-Великобритания-

— Были шансы, что Кирилл Готовец приедет на чемпионат мира?

— Честно говоря, вопрос не ко мне. Знаю, что Михаил Михайлович разговаривал с Кириллом, хотел видеть на ЧМ его и Андрея Стася. Но по определенным причинам их нет. Думаю, будь они здоровы и готовы играть, приехали бы.

— Каковы шансы Белоруссии на выход из группы?

— Загадывать нельзя: мы всего лишь выиграли одну встречу. Нам нужно продолжать демонстрировать тот хоккей, в который мы договорились играть с ребятами. Использовать свои лучшие качества, которые у нас есть, и стараться играть на победу с каждой командой. Это сложно, но здесь и проявляется командный дух. Надо рационально сыграть, выполнить задание и показать командный дух. Нельзя удаляться. Всё то же самое, что мы делали в матче со Швецией.

— Гиртс Анкипанс (бывший главный тренер рижского «Динамо») не исключил, что команды вроде Латвии и Белоруссии могут пройти дальше четвертьфинала и побороться за медали.

— А почему нет? Если Латвия обыгрывает Канаду, Казахстан — финнов, а мы — Швецию. Идет серьезное сопротивление среди команд. Поэтому в полуфиналах мы можем увидеть совершенно неожиданных участников.

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