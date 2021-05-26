«Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский»

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
00:38 (мск), источник: Известия

«Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов — о скандале с государственной символикой Белоруссии и сенсациях на ЧМ по хоккею в Риге.

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Источник: Известия

Мировое первенство по хоккею-2021 в столице Латвии радует публику сенсационными результатами. После трех матчей максимальное количество очков набрали Германия и Словакия, лидирующие в своих группах. Пока проваливают старт канадцы, набравшие 0 очков после трех встреч. Причем два поражения они потерпели вовсе не от фаворитов, сначала уступив Латвии (0:2), а затем Германии (1:3).

Не лучше дела идут у Швеции, проигравшей Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Вместе с канадцами они рискуют не выйти из группы. Пока буксуют американцы и чехи. На этом фоне неудача России в игре со Словакией (1:3) выглядит уже не такой катастрофой.

Зато парад сенсаций привел к тому, что сейчас за выход из группы борются Латвия, Белоруссия, Казахстан и Дания, на которых до турнира мало кто поставил бы. И такой праздник омрачен действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии, заменивших в центре города государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый. Об этом скандале и удивительных результатах игр чемпионата мира «Известия» пообщались с бывшим главным тренером сборной России и московского «Динамо» Владимиром Крикуновым. Отечественный специалист хорошо знаком с обстановкой в двух странах — в свое время он возглавлял минское «Динамо» и сборную Белоруссии, а в бытность хоккеистом выступал за рижское «Динамо».

Фоторепортаж
Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире

— Удивило, что России не удалось в конце дожать Словакию, притом что наша команда имела на сутки больше времени для подготовки?

— Ну и что? Я бы вообще не заострял внимание на этом поражении. Ясно, что у Словакии была запредельная мотивация обыграть сборную России. Поэтому эта встреча большой роли не играет. Наши же готовились не ради одного этого матча, а на весь чемпионат мира. Сейчас они физически нормально готовы. Но бывает такое, что есть неудобный соперник, на котором регулярно спотыкаешься. У меня тоже было такое, когда я выступал за рижское «Динамо»: мы могли обыграть любого, но постоянно уступали «Торпедо» (Горький).

— Словакия как раз из таких неудобных соперников для сборной России?

— Да. Мне лично тоже тяжело с ними было играть как тренеру. Сначала, когда я помогал Борису Михайлову в сборной, мы в 2002-м году проиграли словакам в финале чемпионата мира (3:4). Потом в 2006-м, когда я был главным тренером, мы проиграли им на Олимпиаде в Турине (3:5). Обыграли в четвертьфинале канадцев (2:0) — единственная победа России над родоначальниками хоккея на Олимпийских играх с момента допуска на них игроков из НХЛ. А словакам в группе проиграли. Они тогда вышли в четвертьфинал с первого места, но уступили Чехии (1:3) и поехали домой. Эта команда традиционно наш неудобный соперник. И в последние годы через раз нас побеждали.

— На этом фоне как вам игра нашей сборной против Словакии?

— В целом понравилась. Особенно защитники, которые в первом периоде хорошо повстречали, побили словаков. Задоров, Проворов действовали жестко, по-солидному. Поколотили соперника прилично. А у Словакии, конечно, хорошее первое звено: Цегларик-Гривик-Лантоши. Ребята быстрые и играющие в пас. А нам не хватило нацеленности на ворота. Вроде имели территориальное преимущество, но играли спокойно, думая, что дождёмся момента и своего не упустим. А ждать не надо — каждое звено должно работать, чтобы забивать и выжимать максимум из каждого момента. Но думаю, что всё у нас нормально будет, нет смысла паниковать. Дай бог, чтобы еще словаки попали в четвертьфинал. А то они сейчас всех обыграли, но завтра могут от кого-то вылететь, проиграв команде из самого низа.

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— С чем вы связываете такие неожиданные результаты, как три поражения у Канады, два у Швеции и успехи Латвии, Белоруссии, Казахстана, Дании?

— Думаю, это последствия пандемии. Вот мы видим, как шведы проигрывают. Чехи тоже пока буксуют. Хотя еще за неделю до ЧМ разгромили Россию на Евротуре (4:0), а на чемпионате мира бились с нами, и мы кое-как победили за счет гола Григоренко за 19 секунд до конца основного времени. Но дальше Чехия улетела от Швейцарии (2:5), теперь с трудом в овертайме дожала Белоруссию (3:2). Может быть, сейчас начнет выигрывать. Вообще думаю, что большие сборные еще прибавят.

— У команд вроде Латвии, Белоруссии, Казахстана и Дании в случае выхода в четвертьфинал есть шансы пройти дальше и побороться за медали?

— На мой взгляд, им сложно будет. Я посмотрел статистику: в топ-35 лучших бомбардиров турнира сейчас больше всего находится игроков сборной Германии. Ну и от России там шесть человек. И словаков четыре-пять человек. А игроков команд, которых вы назвали, там почти нет. Но без ярко выраженных лидеров трудно на длинной дистанции побеждать. Тем более, если сейчас проснутся канадцы и шведы. И все же, я думаю, кто-то может неожиданно выстрелить. Например, белорусы или казахи. Главное, выйти из группы, а там в одном матче плей-офф случиться может что угодно. Как уже было у Белоруссии, когда она в четвертьфинале Олимпиады-2002 цепляла Швецию (4:3). Тем не менее, полагаю, признанные лидеры подтянутся на свои места. И, пусть со скрипом, но выйдут из групп.

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— Как отреагировали на инцидент с флагом Белоруссии?

— Ну это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Всё время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди.

— Это будет продолжаться и дальше?

— Уже всю политику затащили в спорт. Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолетом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за нее бороться. Американцы вот хватают наших из другой страны, везут в США и сажают в тюрьму. И что? Все молчат и слова не скажут. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты. Не знаю, что еще сказать. Детский лепет какой-то. Ну сняли вы флаг. Что дальше? Вы-то чем лучше? Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Канада проигрывает, Швеция, Чехия. И Россия тоже. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем.

 «Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский»
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