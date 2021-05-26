«Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов — о скандале с государственной символикой Белоруссии и сенсациях на ЧМ по хоккею в Риге.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов — о скандале с государственной символикой Белоруссии и сенсациях на ЧМ по хоккею в Риге.
Мировое первенство по хоккею-2021 в столице Латвии радует публику сенсационными результатами. После трех матчей максимальное количество очков набрали Германия и Словакия, лидирующие в своих группах. Пока проваливают старт канадцы, набравшие 0 очков после трех встреч. Причем два поражения они потерпели вовсе не от фаворитов, сначала уступив Латвии (0:2), а затем Германии (1:3).
Не лучше дела идут у Швеции, проигравшей Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Вместе с канадцами они рискуют не выйти из группы. Пока буксуют американцы и чехи. На этом фоне неудача России в игре со Словакией (1:3) выглядит уже не такой катастрофой.
Зато парад сенсаций привел к тому, что сейчас за выход из группы борются Латвия, Белоруссия, Казахстан и Дания, на которых до турнира мало кто поставил бы. И такой праздник омрачен действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии, заменивших в центре города государственный флаг Белоруссии на оппозиционный
— Удивило, что России не удалось в конце дожать Словакию, притом что наша команда имела на сутки больше времени для подготовки?
— Ну и что? Я бы вообще не заострял внимание на этом поражении. Ясно, что у Словакии была запредельная мотивация обыграть сборную России. Поэтому эта встреча большой роли не играет. Наши же готовились не ради одного этого матча, а на весь чемпионат мира. Сейчас они физически нормально готовы. Но бывает такое, что есть неудобный соперник, на котором регулярно спотыкаешься. У меня тоже было такое, когда я выступал за рижское «Динамо»: мы могли обыграть любого, но постоянно уступали «Торпедо» (Горький).
— Словакия как раз из таких неудобных соперников для сборной России?
— Да. Мне лично тоже тяжело с ними было играть как тренеру. Сначала, когда я помогал Борису Михайлову в сборной, мы в 2002-м году проиграли словакам в финале чемпионата мира (3:4). Потом в 2006-м, когда я был главным тренером, мы проиграли им на Олимпиаде в Турине (3:5). Обыграли в четвертьфинале канадцев (2:0) — единственная победа России над родоначальниками хоккея на Олимпийских играх с момента допуска на них игроков из НХЛ. А словакам в группе проиграли. Они тогда вышли в четвертьфинал с первого места, но уступили Чехии (1:3) и поехали домой. Эта команда традиционно наш неудобный соперник. И в последние годы через раз нас побеждали.
— На этом фоне как вам игра нашей сборной против Словакии?
— В целом понравилась. Особенно защитники, которые в первом периоде хорошо повстречали, побили словаков. Задоров, Проворов действовали жестко,
— С чем вы связываете такие неожиданные результаты, как три поражения у Канады, два у Швеции и успехи Латвии, Белоруссии, Казахстана, Дании?
— Думаю, это последствия пандемии. Вот мы видим, как шведы проигрывают. Чехи тоже пока буксуют. Хотя еще за неделю до ЧМ разгромили Россию на Евротуре (4:0), а на чемпионате мира бились с нами, и мы
— У команд вроде Латвии, Белоруссии, Казахстана и Дании в случае выхода в четвертьфинал есть шансы пройти дальше и побороться за медали?
— На мой взгляд, им сложно будет. Я посмотрел статистику: в топ-35 лучших бомбардиров турнира сейчас больше всего находится игроков сборной Германии. Ну и от России там шесть человек. И словаков
— Как отреагировали на инцидент с флагом Белоруссии?
— Ну это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем вы полезли в хоккей? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Всё время тащат ее в спорт. Сначала с отъемом чемпионата мира у Минска, теперь с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди.
— Это будет продолжаться и дальше?
— Уже всю политику затащили в спорт. Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолетом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за нее бороться. Американцы вот хватают наших из другой страны, везут в США и сажают в тюрьму. И что? Все молчат и слова не скажут. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты. Не знаю, что еще сказать. Детский лепет