Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира

В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили словакам (1:3), которые вместе со сборной Германии остаются единственными командами, не потерявшими очки на предварительном этапе. Игра в понедельник показала, что у россиян имеются проблемы в атаке после того, как из строя выбыл форвард Михаил Григоренко. Он может вернуться в состав команды на матч с датчанами, однако не исключено, что тренерский штаб может дать нападающему передохнуть.

Сборной России предстоят более важные матчи против шведов, швейцарцев и белорусов, в которых будет определяться место россиян в первой четверке группы А. Пока подопечные Брагина занимают второе место с шестью набранными очками.

Тренерскому штабу российской команды необходимо определиться с основным вратарем, так как согласившийся приехать на чемпионат мира голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустит турнир — клуб отказался его отпустить по медицинским причинам. Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также может приехать вратарь Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», которая находится на грани вылета из первого раунда плей-офф.

В конце предварительного этапа за сборную России должны сыграть форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире

Четыре года без плей-офф

Сборная Дании начала турнир с сенсационной победы над шведами (4:3), однако затем уступила швейцарцам (0:1), а во вторник только в овертайме одолела британцев (3:2). Как и у словаков, большую роль на турнире у датчан играет первая тройка, в которой солирует лучший снайпер чемпионата мира Никлас Йенсен. Форвард «Йокерита» набрал уже семь очков (четыре гола + три передачи), он принял участие во всех голах команды на турнире.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 26.05.2021, 16:15 Россия - Дания -

Партнер Йенсена по звену форвард Миккель Бодкер отметился четырьмя голевыми передачами, а выступающий в этой же пятерке защитник Маркус Лауридсен стал автором победного гола в игре с командой Великобритании.

Тренирует команду 55-летний Хайнц Элерс. Он возглавил сборную Дании в 2018 году, сменив Янне Карлссона, при котором датчане в последний раз пробились в плей-офф турнира. Это произошло на чемпионате мира в России в 2016 году.