Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира
ТАСС, 26 мая. Хоккеисты сборной России проведут четвертый матч на чемпионате мира. Соперником россиян станет команда Дании.
ТАСС, 26 мая. Хоккеисты сборной России проведут четвертый матч на чемпионате мира. Соперником россиян станет команда Дании.
В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили словакам (1:3), которые вместе со сборной Германии остаются единственными командами, не потерявшими очки на предварительном этапе. Игра в понедельник показала, что у россиян имеются проблемы в атаке после того, как из строя выбыл форвард Михаил Григоренко. Он может вернуться в состав команды на матч с датчанами, однако не исключено, что тренерский штаб может дать нападающему передохнуть.
Сборной России предстоят более важные матчи против шведов, швейцарцев и белорусов, в которых будет определяться место россиян в первой четверке группы А. Пока подопечные Брагина занимают второе место с шестью набранными очками.
Тренерскому штабу российской команды необходимо определиться с основным вратарем, так как согласившийся приехать на чемпионат мира голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустит турнир — клуб отказался его отпустить по медицинским причинам. Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также может приехать вратарь Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», которая находится на грани вылета из первого раунда
В конце предварительного этапа за сборную России должны сыграть форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.
Сборная Дании начала турнир с сенсационной победы над шведами (4:3), однако затем уступила швейцарцам (0:1), а во вторник только в овертайме одолела британцев (3:2). Как и у словаков, большую роль на турнире у датчан играет первая тройка, в которой солирует лучший снайпер чемпионата мира Никлас Йенсен. Форвард «Йокерита» набрал уже семь очков (четыре гола + три передачи), он принял участие во всех голах команды на турнире.
Партнер Йенсена по звену форвард Миккель Бодкер отметился четырьмя голевыми передачами, а выступающий в этой же пятерке защитник Маркус Лауридсен стал автором победного гола в игре с командой Великобритании.
Тренирует команду 55-летний Хайнц Элерс. Он возглавил сборную Дании в 2018 году, сменив Янне Карлссона, при котором датчане в последний раз пробились в
Сборные России и Дании в 11-й раз сыграют друг против друга. Россияне выиграли все предыдущие встречи.