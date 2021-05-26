Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
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Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
01:22 (мск), источник: ТАСС

Репетиция перед важными играми. Сборная России сыграет с датчанами на чемпионате мира

ТАСС, 26 мая. Хоккеисты сборной России проведут четвертый матч на чемпионате мира. Соперником россиян станет команда Дании.

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Источник: РИА "Новости"

В предыдущем матче подопечные Валерия Брагина неожиданно уступили словакам (1:3), которые вместе со сборной Германии остаются единственными командами, не потерявшими очки на предварительном этапе. Игра в понедельник показала, что у россиян имеются проблемы в атаке после того, как из строя выбыл форвард Михаил Григоренко. Он может вернуться в состав команды на матч с датчанами, однако не исключено, что тренерский штаб может дать нападающему передохнуть.

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Сборной России предстоят более важные матчи против шведов, швейцарцев и белорусов, в которых будет определяться место россиян в первой четверке группы А. Пока подопечные Брагина занимают второе место с шестью набранными очками.

Тренерскому штабу российской команды необходимо определиться с основным вратарем, так как согласившийся приехать на чемпионат мира голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов пропустит турнир — клуб отказался его отпустить по медицинским причинам. Из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также может приехать вратарь Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», которая находится на грани вылета из первого раунда плей-офф.

В конце предварительного этапа за сборную России должны сыграть форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

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Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире

Четыре года без плей-офф

Сборная Дании начала турнир с сенсационной победы над шведами (4:3), однако затем уступила швейцарцам (0:1), а во вторник только в овертайме одолела британцев (3:2). Как и у словаков, большую роль на турнире у датчан играет первая тройка, в которой солирует лучший снайпер чемпионата мира Никлас Йенсен. Форвард «Йокерита» набрал уже семь очков (четыре гола + три передачи), он принял участие во всех голах команды на турнире.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 26.05.2021, 16:15

Россия-Дания-

Партнер Йенсена по звену форвард Миккель Бодкер отметился четырьмя голевыми передачами, а выступающий в этой же пятерке защитник Маркус Лауридсен стал автором победного гола в игре с командой Великобритании.

Тренирует команду 55-летний Хайнц Элерс. Он возглавил сборную Дании в 2018 году, сменив Янне Карлссона, при котором датчане в последний раз пробились в плей-офф турнира. Это произошло на чемпионате мира в России в 2016 году.

Сборные России и Дании в 11-й раз сыграют друг против друга. Россияне выиграли все предыдущие встречи.

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1
Канада
Канада
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Швеция
Швеция
3
Швейцария
Швейцария
1937
Великобритания
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Швейцария
Швейцария
1958
Норвегия
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
2016
Россия
1
Канада
Канада
2
Финляндия
Финляндия
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