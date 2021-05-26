Брагин исправится за поражение от Словакии: прогноз на матч чемпионата мира Россия — Дания сегодня

Все фавориты проигрывают на этом удивительном чемпионате мира — в понедельник пришла очередь сборной России. И игроки, и позже сам Брагин признали, что не настроились на Словакию, из-за этого не получилось как следует войти в игру. И это, конечно, поразительно. В российской команде сейчас нет суперзвезд, и, казалось бы, кому тут можно расслабляться? Но факт остается фактом. Звено Шалунова было почти незаметно, а его удаление привело к победной шайбе словаков. Плюс стало понятно, как сильно не хватает Григоренко, без него опасных моментов создается меньше. Хорошо еще, что сработало большинство: хорошему броску Толчинского помог рикошет. Самонов провел неплохой матч, больше вопросов все-таки к игре в атаке. Тем более вратарь СКА остается первым номером в сборной, ведь Самсонова на ЧМ не отпустил «Вашингтон».

Дания уже успела сотворить сенсацию на ЧМ-2021, одолев Швецию 4:3. Но, кажется, на этом подвиги датчан закончились. Уже в следующем матче против Швейцарии они бросили всего 4 раза в створ ворот соперника и закономерно проиграли. А затем, встречаясь с самой слабой сборной группы Великобританией, стали экономить силы в 3-м периоде при счете 2:1 и поплатились за это пропущенной шайбой. В овертайме датчане забили благодаря хорошей игре в большинстве, но одно очко все-таки потеряли. При этом форвард Йенсен из «Йокерита» поучаствовал во всех голах Дании на турнире и с 7 очками он возглавляет гонку бомбардиров на ЧМ. Все же датчанам будет сложно играть два матча за два дня (и 4 матча за 5 дней), особенно их возрастному вратарю Даму. А команде Брагина надо брать реванш за осечку со словаками. БК Winline предлагает на победу сборной России с форой -2,5 коэффициент 1,68. В трех последних личных встречах эта ставка выигрывала.



Андрей Санталов