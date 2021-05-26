Нокаутировал шведов: кого опасаться России в матче с Данией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
11:03 (мск), источник: Газета.Ру

Нокаутировал шведов: кого опасаться России в матче с Данией

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира станет команда Дании. В нынешнем составе «датских львов» выступает один из лидеров «Йокерита», который на турнире в Риге стал главным героем матча против шведов.

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Источник: AP 2021

У сборной России на текущем чемпионате мира в Риге пока что все проходит по плану. После важной — прежде всего, психологически — победы над Чехией последовал ожидаемый разгром британцев. Продлить победную серию команде Валерия Брагина не дали словаки, которые нанесли россиянам первое поражение на турнире. Но оно даже к лучшему — оплеуха от Словакии должна стать для отечественной сборной отрезвляющей на старте мирового форума и преподать россиянам хороший урок на будущую часть турнира за несколько вальяжный хоккей.

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«У нас крепкий коллектив. У победы много отцов, а поражение — сирота. Мы это понимаем и идем вперед. Есть пища для размышлений всем. Сейчас главное сделать правильные выводы, чтобы в дальнейшем не допускать таких ошибок. Держим удар и работаем над тем, чтобы выиграть следующий матч. Мы уже проходили такие моменты, главное — сделать правильные выводы», — говорил после матча в интервью ТАСС глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

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То, что Россия уже встречалась с подобной ситуацией, отмечено верно, ведь именно после поражения от словаков российская сборная выдала победную серию на Играх-2018 в Пхенчхане и завоевала олимпийское золото. Сейчас на фоне немалого количества осечек главных конкурентов у команды Брагина также имеется отличный шанс стать чемпионом.

Палки в колеса «Красной машине» постарается вставить сборная Дании — следующий соперник россиян на групповом этапе. На нынешнем чемпионате «датские львы» уже успели удивить (равно как и многие другие национальные команды, от которых больших побед не ждал никто). На самом старте мирового форума датчане разделались со сборной Швеции, которую до этого года ни разу не обыгрывали на чемпионатах мира. Результат этого матча удивил абсолютно всех, даже самих датчан, которые тот день называли одним из самых великих в истории национального хоккея. Шокированы оказались и в Швеции, где, например, обозреватель издания Expressen Санни Линдстрём назвал датскую сборную «более чем посредственной командой» и тем самым обрушился на Швецию с очень резкой критикой.

Источник: РИА "Новости"

Главным героем того матча стал Никлас Йенсен, который является лучшим бомбардиром датской сборной. В ворота шведов 28-летний форвард отправил аж три шайбы, и если бы на трибунах Олимпийского спортивного центра в Риге присутствовали зрители, то на лед точно повалилась бы волна бейсболок.

Эта победа показывает всем, какой большой путь прошла Дания в хоккее, как здорово мы развиваем спорт и игроков. Мы недосчитались многих наших игроков на этом турнире и все равно так здорово сыграли со Швецией, это классно. Это показывает всем, что Дания становится только лучше.
Никлас Йенсен
нападающий сборной Дании
Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 26.05.2021, 16:15

Россия-Дания-

Всего на этом турнире датчане забросили семь шайб, три из которых были отправлены в ворота одних из главных аутсайдеров турнира британцев (с ними подопечные Хайнца Элерса, к слову, изрядно попотели и вырвали победу лишь в овертайме). И во всех семи голах датской сборной Йенсен принял непосредственное участие, забросив четыре шайбы и сделав три результативные передачи. Неслучайно главный тренер датчан включил его в атакующую линию первого звена.

Против Йенсена обороне сборной России, которая, возможно, не досчитается Артема Зуба, придется сыграть предельно осторожно, особенно если учитывать тот факт, что 28-летний датчанин явно будет настроен огорчить команду Валерия Брагина, как это сделал ранее голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек. У Йенсена имеется хорошее представление о российской команде, ведь после неудачной карьеры в НХЛ, где он пытался пробиться в состав «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», датчанин прочно осел в финском «Йокерите». В прошедшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги нападающий стал одним из лучших бомбардиров своей команды, набрав в 54-х матчах 31 балл (18 голов + 13 передач).

Справятся ли российские защитники со своей задачей, узнаем сегодня. Матч начнется в 16.15 по московскому времени.

Андрей Сенченко

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