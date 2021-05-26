Россия перемудрила с составом на ЧМ. При травмах форвардов усилились защитником, зачем-то держат в Риге резервистов

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Россия - Дания

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15Не началсяКазахстан
Германия
Группа A
тв
16:15Не началсяРоссия
Дания
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
13:18 (мск), источник: Sport24

Россия перемудрила с составом на ЧМ. При травмах форвардов усилились защитником, зачем-то держат в Риге резервистов

Окулов, видимо, больше не сыграет на чемпионате мира.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Групповой этап чемпионата мира в самом разгаре. Сегодня, 26 мая, сборная России проведет четвертый матч на турнире, в котором встретится с командой Дании. Сегодня же в Ригу должны прилететь Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов, оба обязаны пройти двухдневный карантин, три дня потренироваться и только на шестой день смогут сыграть. Есть вероятность, что их могут заявить уже 31 мая на игру со Швецией, либо уже на последнюю встречу с белорусами 1 июня. Больше игроков из НХЛ в сборную уже точно не вызовут. Так как они просто не успеют прилететь, или будут только к полуфиналу, куда команда Брагина может и не добраться.

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Сейчас на ЧМ за сборную России заявлено 24 человека (2 вратаря, 7 защитников и 15 нападающих). Сегодня должны дозаявить Никиту Нестерова, который уже тренировался с командой и имеет права сыграть после карантина. В заявке останется три места: для Ивана Федотова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко. Получается, что у Брагина к решающим матчам в расположение будет 9 защитников и 16 форвардов. Но есть одна проблема. Константин Окулов получил травму плеча в матче с Чехией. Сначала были подозрения на разрыв плеча, потом стали говорить, что просто ушиб. Но последние новости из стана сборной были нерадостными. «У Окулова серьезная ситуация с повреждением, мы надеемся на него в дальнейшем, сложный вопрос. Он здесь, с командой, посмотрим», — сказал после Словакии главный тренер. Эти слова можно интерпретировать как-то, что шансы хоккеиста выйти на лед на ЧМ близок к нулю. Примерно такие разговоры я и слышала в Риге. То есть форвардов у сборной уже 15.

Нужно учесть, что матч со Словакией пропустил из-за повреждения Григоренко (вроде бы несерьезное), в этой же встрече травму получил Кузьменко (ее тяжесть неизвестна). Оба не сыграют с Данией. Получается, что при самых плохих раскладах в команде будет только 13 нападающих. Если «сломается», кто-то еще, то будет караул. В этой связи возникает вопрос, зачем тогда приглашать 9 защитников, ведь в матчах задействуют только шестерых-семерых. И это еще одна причина, почему приглашение Дмитрия Орлова вызывает вопросы. В составе и так пять игроков обороны из НХЛ. Для чего шестой? Ведь тот же Орлов не волшебник, он хоть и провел хороший сезон в «Вашингтоне», но явно будет нуждаться во времени на адаптацию к большой европейской площадке (об этом говорили энхаэловцы Гавриков и Проворов). Дмитрий не тот человек, который будет решать в атаке, а «домоседов» у нас достаточно.

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Перед тем как отправлять вызов Орлову, уже было известно о тяжелой травме Окулова, о проблемах Григоренко. Разумнее было руководству ФХР было дозаявить вместо защитника нападающего. Из НХЛ никого на тот момент позвать было нельзя, но ведь в Риге у сборной есть еще три форварда. Илья Сафонов находится в «пузыре» вместе с командой и в любой момент может сыграть. Кирилл Марченко и Василий Подколзин тоже в столице Латвии, но не с командой, поэтому им нужен карантин. Вряд ли кто-то из этих молодых ребят готов будет «решать» на чемпионате мира, но заменить травмированных они вполне способны. Но вновь и вновь сборная России делает ставку на игроков НХЛ, которых готова ждать до последнего.

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Интересно и то, что Валерий Брагин сказал, что даже когда заявка на ЧМ будет закрыта, не попавшие в нее хоккеисты останутся в Латвии. «Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, что все останутся и будут переживать», — заявил главный тренер. Помимо Марченко, Подколзина и Сафонова, речь о двух защитниках Кирилле Кирсанове и Алексее Марченко. Еще можно понять, для чего игроков держат сейчас. В конце концов Тарасенко и Орлов могут не пройти карантин или еще что-то случится, тогда нужно будет кого-то другого дозаявить. Но смысл не отпускать игроков, когда у них уже точно не будет шанса сыграть на ЧМ? Ведь если сборная выиграет медаль, никто из них ее не получит, несмотря на то, что два месяца провели с командой.

Раньше сборная России тоже возила запасных на турнир. Ничего хорошего в этой практике нет, потому что по лицам игроков понятно, как им тяжело находится в качестве болельщиков на трибунах. Я помню грустные глаза Ильи Сорокина, который в Братиславе был третьим вратарем. Но он хотя бы попал в заявку и получил медаль. Двумя годами ранее в качестве резервиста в Кельн поехал Кирилл Капризов, но после того, как приехала тройка из «Вашингтона», Знарок отпустил молодого нападающего. В Копенгагене не повезло Алексею Бывальцеву, но и он уехал, когда вместо него включили в заявку Никиту Сошникова. И я ни за что не поверю в «выбор личного характера». Любой хоккеист скажет, что наблюдать за игрой своих товарищей с трибуны очень тяжело. Ты желаешь им успеха, ждешь побед, но когда ничем не можешь помочь, то это настоящая пытка. И это уже не говоря о том, что ребята могли бы спокойно отдыхать и в июне начать подготовку к новому сезону. Однако вместо этого вынуждены сидеть в дождливой Риге.

Дарья Тубольцева

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Швеция
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Чехословакия
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