Россия перемудрила с составом на ЧМ. При травмах форвардов усилились защитником, зачем-то держат в Риге резервистов

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Групповой этап чемпионата мира в самом разгаре. Сегодня, 26 мая, сборная России проведет четвертый матч на турнире, в котором встретится с командой Дании. Сегодня же в Ригу должны прилететь Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов, оба обязаны пройти двухдневный карантин, три дня потренироваться и только на шестой день смогут сыграть. Есть вероятность, что их могут заявить уже 31 мая на игру со Швецией, либо уже на последнюю встречу с белорусами 1 июня. Больше игроков из НХЛ в сборную уже точно не вызовут. Так как они просто не успеют прилететь, или будут только к полуфиналу, куда команда Брагина может и не добраться.

Сейчас на ЧМ за сборную России заявлено 24 человека (2 вратаря, 7 защитников и 15 нападающих). Сегодня должны дозаявить Никиту Нестерова, который уже тренировался с командой и имеет права сыграть после карантина. В заявке останется три места: для Ивана Федотова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко. Получается, что у Брагина к решающим матчам в расположение будет 9 защитников и 16 форвардов. Но есть одна проблема. Константин Окулов получил травму плеча в матче с Чехией. Сначала были подозрения на разрыв плеча, потом стали говорить, что просто ушиб. Но последние новости из стана сборной были нерадостными. «У Окулова серьезная ситуация с повреждением, мы надеемся на него в дальнейшем, сложный вопрос. Он здесь, с командой, посмотрим», — сказал после Словакии главный тренер. Эти слова можно интерпретировать как-то, что шансы хоккеиста выйти на лед на ЧМ близок к нулю. Примерно такие разговоры я и слышала в Риге. То есть форвардов у сборной уже 15.

Нужно учесть, что матч со Словакией пропустил из-за повреждения Григоренко (вроде бы несерьезное), в этой же встрече травму получил Кузьменко (ее тяжесть неизвестна). Оба не сыграют с Данией. Получается, что при самых плохих раскладах в команде будет только 13 нападающих. Если «сломается», кто-то еще, то будет караул. В этой связи возникает вопрос, зачем тогда приглашать 9 защитников, ведь в матчах задействуют только шестерых-семерых. И это еще одна причина, почему приглашение Дмитрия Орлова вызывает вопросы. В составе и так пять игроков обороны из НХЛ. Для чего шестой? Ведь тот же Орлов не волшебник, он хоть и провел хороший сезон в «Вашингтоне», но явно будет нуждаться во времени на адаптацию к большой европейской площадке (об этом говорили энхаэловцы Гавриков и Проворов). Дмитрий не тот человек, который будет решать в атаке, а «домоседов» у нас достаточно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H3ccn-ROjd8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед тем как отправлять вызов Орлову, уже было известно о тяжелой травме Окулова, о проблемах Григоренко. Разумнее было руководству ФХР было дозаявить вместо защитника нападающего. Из НХЛ никого на тот момент позвать было нельзя, но ведь в Риге у сборной есть еще три форварда. Илья Сафонов находится в «пузыре» вместе с командой и в любой момент может сыграть. Кирилл Марченко и Василий Подколзин тоже в столице Латвии, но не с командой, поэтому им нужен карантин. Вряд ли кто-то из этих молодых ребят готов будет «решать» на чемпионате мира, но заменить травмированных они вполне способны. Но вновь и вновь сборная России делает ставку на игроков НХЛ, которых готова ждать до последнего.

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Интересно и то, что Валерий Брагин сказал, что даже когда заявка на ЧМ будет закрыта, не попавшие в нее хоккеисты останутся в Латвии. «Думаю, все хоккеисты будут здесь, это выбор личного характера. Считаю, что все останутся и будут переживать», — заявил главный тренер. Помимо Марченко, Подколзина и Сафонова, речь о двух защитниках Кирилле Кирсанове и Алексее Марченко. Еще можно понять, для чего игроков держат сейчас. В конце концов Тарасенко и Орлов могут не пройти карантин или еще что-то случится, тогда нужно будет кого-то другого дозаявить. Но смысл не отпускать игроков, когда у них уже точно не будет шанса сыграть на ЧМ? Ведь если сборная выиграет медаль, никто из них ее не получит, несмотря на то, что два месяца провели с командой.

Раньше сборная России тоже возила запасных на турнир. Ничего хорошего в этой практике нет, потому что по лицам игроков понятно, как им тяжело находится в качестве болельщиков на трибунах. Я помню грустные глаза Ильи Сорокина, который в Братиславе был третьим вратарем. Но он хотя бы попал в заявку и получил медаль. Двумя годами ранее в качестве резервиста в Кельн поехал Кирилл Капризов, но после того, как приехала тройка из «Вашингтона», Знарок отпустил молодого нападающего. В Копенгагене не повезло Алексею Бывальцеву, но и он уехал, когда вместо него включили в заявку Никиту Сошникова. И я ни за что не поверю в «выбор личного характера». Любой хоккеист скажет, что наблюдать за игрой своих товарищей с трибуны очень тяжело. Ты желаешь им успеха, ждешь побед, но когда ничем не можешь помочь, то это настоящая пытка. И это уже не говоря о том, что ребята могли бы спокойно отдыхать и в июне начать подготовку к новому сезону. Однако вместо этого вынуждены сидеть в дождливой Риге.