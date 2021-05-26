Даррен Диц: Почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?

«Перед турниром мне вообще было сложно что-то предсказывать, так как я впервые играю на чемпионате мира. Не знал, как там всё будет. Мы просто стараемся играть на максимуме своих возможностей, верить друг в друга и получать удовольствие от нашей игры. Это наш подход со старта чемпионата мира, и пока он даёт неплохие результаты.



На турнире мы уже увидели несколько удивительных результатов, это вдохновляет с точки зрения того, как хоккей развивается в разных странах. Почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?», — приводит слова Дица официальный сайт КХЛ.