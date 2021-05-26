Бадюков назвал странным чемпионат мира по хоккею в Латвии
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2021 в Латвии.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2021 в Латвии.
«Думаю, что к концу группового этапа команды, которые просели в самом начале чемпионата, придут в себя, — сказал Бадюков “СЭ”. — Остальные физически ослабнут, сыграв несколько игр. Мастерство будет превалировать. И канадцы, и шведы за счет глубины будут доминировать над соперниками. Все вернется на круги своя. Сам по себе чемпионат этого года странный. Сыграла роль и пандемия. Не могу сказать, что нынешний чемпионат мира интересен. Это шанс для тех команд, которые ранее не рассчитывали попасть в
Сборная Канады после трех матчей занимает предпоследнее место в группе B и рискует не попасть в
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.