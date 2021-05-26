Сборная России по хоккею объявила состав на матч с датчанами на ЧМ в Риге

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:151-й периодКазахстан0Германия0
Группа A
тв
16:151-й периодРоссия0Дания0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
16:01 (мск), источник: Газета.Ру

Сборная России по хоккею объявила состав на матч с датчанами на ЧМ в Риге

Тренерский штаб сборной России определился с сочетанием звеньев на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года против команды Дании, который проходит в Риге.

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Источник: РИА "Новости"

Вратари: Самонов (Бочаров).

Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;.

Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;.

Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;.

Четвертое звено: Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Встреча между сборными России и Дании начнется в 16.15 мск.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После трех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также проиграла Словакии (1:3).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Швейцария
Швейцария
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Великобритания
Великобритания
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Швеция
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1989
Швеция
1
СССР
СССР
2
Канада
Канада
3
Чехословакия
Чехословакия
1997
Финляндия
1
Канада
Канада
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
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