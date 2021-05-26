Сборная России по хоккею объявила состав на матч с датчанами на ЧМ в Риге
Тренерский штаб сборной России определился с сочетанием звеньев на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года против команды Дании, который проходит в Риге.
Тренерский штаб сборной России определился с сочетанием звеньев на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года против команды Дании, который проходит в Риге.
Вратари: Самонов (Бочаров).
Первое звено: Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;.
Второе звено: Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;.
Третье звено: Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;.
Четвертое звено: Дронов,
Встреча между сборными России и Дании начнется в 16.15 мск.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После трех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также проиграла Словакии (1:3).