Сборная России по хоккею объявила состав на матч с датчанами на ЧМ в Риге

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После трех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также проиграла Словакии (1:3).