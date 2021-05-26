Российский форвард упустил супермомент на ЧМ! Бросок Шалунова остановил датский вратарь
Это точно один из главных сейвов матча, если не всего турнира.
Это точно один из главных сейвов матча, если не всего турнира.
Сборной России после поражения от словаков со счётом 1:3 предстояло сыграть с датчанами в очередном матче группового этапа чемпионата мира. Интересно, что соперники встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.
«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть», — говорил главный тренер россиян Валерий Брагин после поражения от Словакии.
Положительная статистика в играх с датчанами совершенно не значила, что команде Валерия Брагина стоило играть спустя рукава и недооценивать соперника. О расслабленности не могло идти и речи, тем более что сенсаций на нынешнем турнире хватает. Те же датчане в первом круге сенсационно переиграли Швецию со счётом 4:3 в основное время. В общем, дать бой может абсолютно любой соперник, в этом уже многие убедились.
Например, сходу поймал кураж вратарь датчан Себастьян Дам. В эпизоде с большинством россиян Шалунов на дальней штанге замыкал прострел партнёра, голкипер переместился и в эффектном броске спас команду. При этом сперва страж ворот справился с атакой в упор, а уже затем неимоверным образом совершил главное спасение. И как только ему это удалось? Известно, наверное, только самому Даму.
Всё говорило о том, что лёгкой прогулки у нашей национальной команды не будет.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Первый период прошёл в равной борьбе. У россиян было два хороших момента в большинстве, но не удалось их реализовать. Сборная России нанесла 10 бросков по воротам соперника, а Дания — 7. Команды заработали по одному удалению. Датчане выиграли 12 вбрасываний, а россияне — 9.
И как тут было не вспомнить про нереализованный супермомент от Шалунова? Ох, как же нужен был тот гол российской сборной. Думается, этот эпизод будут ещё долго крутить по датскому спортивному телевидению.
Павел Панышев