Российский форвард упустил супермомент на ЧМ! Бросок Шалунова остановил датский вратарь

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м
Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ПерерывКазахстан1Германия2
Группа A
тв
16:15ПерерывРоссия1Дания0
Группа A
20:15Не началсяБеларусь
Великобритания
Группа B
тв
20:15Не началсяКанада
Норвегия
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
36
3
Швейцария
36
4
Дания
35
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
39
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
США
36
5
Казахстан
34
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
17:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Российский форвард упустил супермомент на ЧМ! Бросок Шалунова остановил датский вратарь

Это точно один из главных сейвов матча, если не всего турнира.

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7
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Сборной России после поражения от словаков со счётом 1:3 предстояло сыграть с датчанами в очередном матче группового этапа чемпионата мира. Интересно, что соперники встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.

«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть», — говорил главный тренер россиян Валерий Брагин после поражения от Словакии.

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Положительная статистика в играх с датчанами совершенно не значила, что команде Валерия Брагина стоило играть спустя рукава и недооценивать соперника. О расслабленности не могло идти и речи, тем более что сенсаций на нынешнем турнире хватает. Те же датчане в первом круге сенсационно переиграли Швецию со счётом 4:3 в основное время. В общем, дать бой может абсолютно любой соперник, в этом уже многие убедились.

Например, сходу поймал кураж вратарь датчан Себастьян Дам. В эпизоде с большинством россиян Шалунов на дальней штанге замыкал прострел партнёра, голкипер переместился и в эффектном броске спас команду. При этом сперва страж ворот справился с атакой в упор, а уже затем неимоверным образом совершил главное спасение. И как только ему это удалось? Известно, наверное, только самому Даму.

Всё говорило о том, что лёгкой прогулки у нашей национальной команды не будет.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Первый период прошёл в равной борьбе. У россиян было два хороших момента в большинстве, но не удалось их реализовать. Сборная России нанесла 10 бросков по воротам соперника, а Дания — 7. Команды заработали по одному удалению. Датчане выиграли 12 вбрасываний, а россияне — 9.

И как тут было не вспомнить про нереализованный супермомент от Шалунова? Ох, как же нужен был тот гол российской сборной. Думается, этот эпизод будут ещё долго крутить по датскому спортивному телевидению.

Павел Панышев

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Чехословакия
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1983
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СССР
СССР
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Чехословакия
Чехословакия
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Канада
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Чехословакия
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