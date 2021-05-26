Российский форвард упустил супермомент на ЧМ! Бросок Шалунова остановил датский вратарь

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Сборной России после поражения от словаков со счётом 1:3 предстояло сыграть с датчанами в очередном матче группового этапа чемпионата мира. Интересно, что соперники встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.

«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть», — говорил главный тренер россиян Валерий Брагин после поражения от Словакии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--02469ea9313c1878bbe3" data-vnd="02469ea9313c1878bbe3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=02469ea9313c1878bbe3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Положительная статистика в играх с датчанами совершенно не значила, что команде Валерия Брагина стоило играть спустя рукава и недооценивать соперника. О расслабленности не могло идти и речи, тем более что сенсаций на нынешнем турнире хватает. Те же датчане в первом круге сенсационно переиграли Швецию со счётом 4:3 в основное время. В общем, дать бой может абсолютно любой соперник, в этом уже многие убедились.

Например, сходу поймал кураж вратарь датчан Себастьян Дам. В эпизоде с большинством россиян Шалунов на дальней штанге замыкал прострел партнёра, голкипер переместился и в эффектном броске спас команду. При этом сперва страж ворот справился с атакой в упор, а уже затем неимоверным образом совершил главное спасение. И как только ему это удалось? Известно, наверное, только самому Даму.

Всё говорило о том, что лёгкой прогулки у нашей национальной команды не будет.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Первый период прошёл в равной борьбе. У россиян было два хороших момента в большинстве, но не удалось их реализовать. Сборная России нанесла 10 бросков по воротам соперника, а Дания — 7. Команды заработали по одному удалению. Датчане выиграли 12 вбрасываний, а россияне — 9.

И как тут было не вспомнить про нереализованный супермомент от Шалунова? Ох, как же нужен был тот гол российской сборной. Думается, этот эпизод будут ещё долго крутить по датскому спортивному телевидению.