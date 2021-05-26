Первая «сухая» победа России на ЧМ! Помучились с Данией, но не допустили новую сенсацию

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Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 отдохнула один день после откровенно слабой игры со Словакией и вернулась на турнир матчем с датчанами. Скандинавы в Риге весьма хороши, у них в активе две победы над шведами и британцами, а также поражение с минимальным счётом от швейцарцев.

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Команда Хайнца Элерса действует очень плотно и жёстко, на хороших скоростях, так что нашей сборной нужно было готовиться к тому, что, как и в игре со Словакией, на льду будет очень мало свободного пространства, а выиграть малой кровью точно не получится.

Первый период встречи полностью подтвердил этот тезис — датчане держались весьма уверенно и солидно. Россия же начала игру очень активно, напористо, агрессивно, явно желая реабилитироваться за проигрыш в прошлой встрече, но забить быстрый гол не удалось, и к концу отрезка динамика нашей сборной сошла на нет. Самый же реальный шанс отличиться упустил Максим Шалунов, после броска которого в большинстве потрясающий сейв удался датскому вратарю Себастьяну Даму. Лучший снайпер последнего Кубка Гагарина по-прежнему никак не может забить на этом ЧМ.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Как только Россия сбавила в давлении, так проснулись датчане, выдавшие несколько хороших отрезков у наших ворот. Подопечным Брагина же снова не хватало командного взаимодействия, активности, ребята играли с небольшим территориальным и игровым преимуществом, но уж излишне вяло и академично. В перерыве Валерию Николаевичу нужно было обязательно встряхнуть своих парней, чтобы избежать словацкий сценарий.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--02469ea9313c1878bbe3" data-vnd="02469ea9313c1878bbe3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=02469ea9313c1878bbe3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но во втором периоде картина на льду изменилась не сильно. Нашим катастрофически не хватало движения, сыгранности и вариативности в прохождении крепкой датской защиты. Скандинавы, в свою очередь, с удовольствием действовали от обороны, а при случае отвечали своими позиционками. Счёт 0:0 добавлял нервозности, и она чувствовалась в российских хоккеистах, которые никак не могли подобрать ключи к воротам Дама.

К счастью, у нашей команды была отдушина — игра в большинстве. Первая попытка реализовать лишнего во втором периоде не увенчалась успехом (хоть и порадовала своей структурой), а под занавес отрезка датчанин Никлас Андерсен схватил глупое, ненужное удаление, за которое вскоре был наказан.



Россия вымучила (по-другому и не скажешь) этот гол: Бурдасов набросил на пятачок, там поборолся Воронков, шайба отскочила к Морозову, и Иван вонзил её в сетку. Та самая «мусорная» шайба, которая была необходима нашей сборной!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В начале третьего периода у России был хороший шанс успокоить своих болельщиков и забить второй гол, но ещё одно большинство реализовать не удалось. А затем свою попытку реализовать лишнего заработали уже датчане, и провели эти две минуты крайне опасно. Были и блокированные броски, и сейвы Самонова, и перекладина — Дания подобралась очень близко к ответной шайбе.



Но свой момент сравнять счёт скандинавы упустили, а вскоре Россия забила второй гол. Наконец-то удалась качественная атака с ходу: Толчинский притащил шайбу в зону по правому флангу, резко развернулся, на ногах не устоял, но успел сделать «слепой» перевод налево на Барабанова. Александр был точен!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

2:0 — приговор для Дании по такой игре. У скандинавов уже не было ни времени, ни сил перестроиться, и наши спокойно довели дело до победы. Да ещё и забили классный третий гол за три с небольшим минуты до сирены! Морозов вчистую выиграл вбрасывание в чужой зоне, а Воронков резко «выстрелил», застав Дама врасплох.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

3:0! Есть первая «сухая» победа России на этом ЧМ. Вряд ли игра наших ребят порадовала болельщиков, подопечным Брагина пришлось помучиться с неуступчивыми датчанами, но всё же новой сенсации на мировом форуме не состоялось.