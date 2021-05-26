«Дело было за мной». Автор решающего гола разобрал победу Казахстана над Германией на ЧМ по хоккею
Его действия принесли волевую победу.
Его действия принесли волевую победу.
Автор победного гола сборной Казахстана в матче с Германией на чемпионате мира Павел Акользин рассказал о решающих эпизодах матча и поблагодарил партнеров за результативные действия, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские хоккеисты вырвали волевую победу (3:2), а на счету 30-летнего нападающего не только решающая шайба, но заработанный буллит, с которого сравняли счет.
— Ну, а для чего, если не ожидать того, что
— Расскажите про гол. Как он получился? И как складывалась игра?
— Игра складывалась тяжело. Полтора периода мы хорошо играли, а потом произошел спад. Соперник забил две шайбы.
Еще один игрок атак, нападающий Артем Лихотников, считает, что его команда готова к победам.
— Было здорово. Хороший матч с хорошей скоростью. Я рад дебютировать за национальную сборную. Это огромная честь для каждого игрока, для каждого казахстанца. Горжусь этим. Наша команда придерживается определенной системы, которая работает. Мы готовы выигрывать. Каждый матч мы настраиваемся на победу. Мы рады этой победе.
Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет против Канады, а пройдет он 28 мая.
Ранее был выделен компонент, который приносит успех подопечным Михайлиса, а некоторые казахстанские игроки уже запомнились агрессивной игрой.
Жигер Абенов