Брагин: По Тарасенко видно, что он заряжен и хочет играть в хоккей

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Тарасенко прибыл в Ригу, где проходит турнир, 26 мая. Ему предстоит пройти трехдневный карантин, прежде чем он сможет тренироваться с командой. «С Володей мы пообщались, когда он приехал. Самое главное, по нему видно, что он заряжен и очень хочет играть и принести пользу команде», — сказал Брагин.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3243910367930?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также специалист оценил игру защитника Никиты Нестерова, который провел свой первый матч на чемпионате мира. «У него еще немного идет адаптация, он не успел перестроиться. В настоящий момент была хорошая игра с его стороны, надеемся, что он будет играть намного лучше в дальнейшем. Да, он будет играть в большинстве, пока это так», — сказал Брагин.

«По Максу [Шалунову] — мы следим за его состоянием, да, оно неважное, поэтому мы будем думать, — добавил тренер сборной России. — Идут личные разговоры, может быть, он сам немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, так что будем думать и работать над его физическим состоянием. [Дмитрий] Воронков набирает кондиции после травмы, сегодня он выглядел лучше, надеемся, что будет еще прибавлять. Каждая игра складывается по-разному, поэтому мы все еще ищем оптимальные варианты [игровых сочетаний]».