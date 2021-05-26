Выше Канады и США. Какое место занимает Казахстан после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
Команда сотворила третью сенсацию на турнире.
Команда сотворила третью сенсацию на турнире.
Сборная Казахстана по хоккею поднялась на четвертое место группы В чемпионата мира по хоккею в
Сегодня, 26 мая, команда одержала первую победу на турнире в основное время. Подопечные Юрия Михайлиса со счетом 3:2 обыграли Германию, которая является лидером группы, нанеся ей первое поражение на турнире.
Набранные три очка вернули сборную Казахстана на четвертое место — в зону выхода в
Германия после первого поражения осталась на первом месте. Она единственная в группе набрала девять баллов. Как и у Казахстана, по семь очков у Латвии и Финляндии, идущих на второй и третьей строчках соответственно, но у них на игру меньше.
На пятом месте располагается команда США — шесть очков в трех встречах. Шестая — Норвегия, у которой три балла в трех матчах.
Аутсайдерами же являются команды Канады и Италии, которые провели по три игры, но не набрали ни одного очка.
До окончания группового этапа сборной Казахстана осталось провести еще три матча — 28 мая с Канадой, 29 мая с Италией и 31 мая с Норвегией. В