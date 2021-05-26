Выше Канады и США. Какое место занимает Казахстан после победы над лидером группы ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею поднялась на четвертое место группы В чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе, проходящего в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 26 мая, команда одержала первую победу на турнире в основное время. Подопечные Юрия Михайлиса со счетом 3:2 обыграли Германию, которая является лидером группы, нанеся ей первое поражение на турнире.

Набранные три очка вернули сборную Казахстана на четвертое место — в зону выхода в плей-офф. В четырех встречах команда набрала семь очков.

Германия после первого поражения осталась на первом месте. Она единственная в группе набрала девять баллов. Как и у Казахстана, по семь очков у Латвии и Финляндии, идущих на второй и третьей строчках соответственно, но у них на игру меньше.

На пятом месте располагается команда США — шесть очков в трех встречах. Шестая — Норвегия, у которой три балла в трех матчах.

Аутсайдерами же являются команды Канады и Италии, которые провели по три игры, но не набрали ни одного очка.