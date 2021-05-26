«Сыграть агрессивно и со страстью». Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после волевой победы над Германией на чемпионате мира признался, что гордится своей командой, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские хоккеисты первыми открыли счет в матче, а затем упустили преимущество, но третьем периоде забили еще дважды и вырвали победу (3:2).

— Здесь все трясется, я не слышал вопрос, говорите, — началась с заминки пресс-конференция Михайлиса.

— Прокомментируйте итоги матча.

— Хорошие были полтора периода. Мы очень хорошо играли — слаженно и дисциплинированно. Но после забитого гола дисциплина нас немного подвела… Это ненужное удаление… Соперник перехватил инициативу. Мы просто встали. Хорошо, что в перерыве мы поговорили с командой. Сказали, что не надо отходить от своей игры.

Мы должны продолжать тоже самое делать. Полтора периода ничего не давали сопернику делать. Много моментов мы создавали у ворот соперника… Команды услышала. Сыграли в тот хоккей, который мы играли против Латвии и Финляндии. Они услышали и нашли внутренний резерв. Здорово сыграли третий период. Я горжусь ребятами.

— Что изменили, чтобы показать такую результативность?

— Попросили более агрессивно сыграть на ворота соперника. Понаглее. Со страстью возле «пятака» соперника. Вы смотрите хоккей, мы смотрим. Идет ожесточенная борьба. Может быть, нам этого не хватало. Но сегодня ребята бились. После свистка наши ребята просачивались на «пятак» и какой-то напряг был у соперника.

— Нет ли давление на оставшиеся три игры, ведь можно выйти в плей-офф?