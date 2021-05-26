«Сыграть агрессивно и со страстью». Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
20:151-й периодБеларусь0Великобритания1
Группа B
тв
20:151-й периодКанада2Норвегия0
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
19:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Сыграть агрессивно и со страстью». Михайлис заявил, что гордится сборной Казахстана после победы над Германией

Он рассказал, как удалось переломить ход игры.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис после волевой победы над Германией на чемпионате мира признался, что гордится своей командой, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские хоккеисты первыми открыли счет в матче, а затем упустили преимущество, но третьем периоде забили еще дважды и вырвали победу (3:2).

— Здесь все трясется, я не слышал вопрос, говорите, — началась с заминки пресс-конференция Михайлиса.

— Прокомментируйте итоги матча.

— Хорошие были полтора периода. Мы очень хорошо играли — слаженно и дисциплинированно. Но после забитого гола дисциплина нас немного подвела… Это ненужное удаление… Соперник перехватил инициативу. Мы просто встали. Хорошо, что в перерыве мы поговорили с командой. Сказали, что не надо отходить от своей игры.

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Мы должны продолжать тоже самое делать. Полтора периода ничего не давали сопернику делать. Много моментов мы создавали у ворот соперника… Команды услышала. Сыграли в тот хоккей, который мы играли против Латвии и Финляндии. Они услышали и нашли внутренний резерв. Здорово сыграли третий период. Я горжусь ребятами.

— Что изменили, чтобы показать такую результативность?

— Попросили более агрессивно сыграть на ворота соперника. Понаглее. Со страстью возле «пятака» соперника. Вы смотрите хоккей, мы смотрим. Идет ожесточенная борьба. Может быть, нам этого не хватало. Но сегодня ребята бились. После свистка наши ребята просачивались на «пятак» и какой-то напряг был у соперника.

— Нет ли давление на оставшиеся три игры, ведь можно выйти в плей-офф?

— Да нет. Но ребята понимают и играют с удовольствием. Они понимают, что они лучшие в стране. И на них возложена большая ответственность, но я уверен в них. Они сыграют очень достойно.
Ранее о матче высказались форварды казахстанской команды — автор победного гола Павел Акользин и дебютант Артем Лихотников.

Напомним, следующий матч сборная Казахстана проведет против Канады, а пройдет он 28 мая. Ранее была выделен компонент, который приносит успех подопечным Михайлиса, а некоторые казахстанские игроки уже запомнились агрессивной игрой.

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Казахстан
3:2
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1931
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1
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Канада
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СССР
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Беларусь
1
Россия
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Финляндия
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