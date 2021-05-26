Хоккеист Нестеров оценил свое состояние после первого матча на чемпионате мира

В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Нестеров прибыл в расположение команды 21 мая. Согласно правилам, все игроки должны пройти обязательный трехдневный карантин, прежде чем приступить к тренировкам с командой, а затем несколько дней сдавать тесты на коронавирус.

«Все отлично, — сказал Нестеров. — Вову Тарасенко мы видели, он со всеми поздоровался. Сейчас пройдет карантин и будет в составе».

Также хоккеист поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против сборной Швейцарии, который пройдет 29 мая. «Мы всех соперников разбираем, так как каждый соперник на турнире сильный. Все команды борются, хотят выиграть, доказать друг другу. Тренеры расскажут, покажут видео и будем готовиться, думаю, будет интересная игра», — сказал он.

Нападающий россиян Иван Морозов поделился впечатлениями от игры в связке с Дмитрием Воронковым, они вместе организовали две из трех заброшенных датчанам шайб. «Мы еще со словаками с ним начали играть. Тут все партнеры отличные, это же сборная России. Мой гол? Хороший получился, шайба отскочила — я забил», — сказал хоккеист.