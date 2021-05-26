Главный тренер сборной России по хоккею Брагин отметил игру вратаря Самонова против датчан

В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Самонов провел свой третий матч на турнире, он отразил 18 бросков.

«Пока да [он является первым вратарем команды], это так и есть. Он провел хороший матч, подчистил все, в дальнейшем желаем ему только успехов», — сказал Брагин.

Также главный тренер объяснил, почему команде удалось забросить первую шайбу только в конце второго периода. «Простых соперников на чемпионате мира нет, все, особенно против нас, стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому [после первого периода] мы сделали коррективы и уже со второго стали играть очень правильно, у нас появились 100-процентные моменты», — сказал специалист.

«Завтра выходной, через день у нас тренировка, потом снова игры. Думаю, [с игровым тонусом] все будет нормально. Постараемся придумать, как провести время завтра — всем вместе где-то посидеть, провести время, пообщаться», — добавил Брагин.