Победа Казахстана над немцами — приговор для Канады? Главная сенсация ЧМ стала ещё ближе!

Ни дня без сенсаций на чемпионате мира по хоккею — 2021 в Латвии! Даже те, кто пристально следит за всеми событиями проходящего в Риге первенства, наверняка уже сбились со счёта сюрпризов, которые нам успел преподнести этот турнир. В первой встрече дня в группе B сошлись две команды, которые подарили зрителям чемпионата уже не по одному сюрпризу. Сборная Казахстана, к удивлению многих, обыграла латвийцев и финнов, а Германия и вовсе захватила лидерство в группе с такими сборными, как Финляндия, Канада и США, да при этом ещё и с лучшей результативностью на всём турнире. И очный матч этих двух команд просто не мог обойтись без неожиданностей.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3243910367930?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И первой неожиданностью, как ни странно, стал безголевой первый период. Прежде забивающие в любое время немцы не смогли подобрать ключ к воротам Никиты Бояркина. Да и казахстанцы особо не торопились пробивать Матиаса Нидербергера.

Зато со второй двадцатиминутки играла приняла куда более яркий атакующий окрас. И уже к середине периода команды обменялись результативными щелчками. Сначала Александр Шин с помощью рикошета от конька бросившегося под бросок защитника открыл счёт.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Радовались казахстанцы недолго. Спустя три минуты Кюнхакль восстановил равновесие, оставив не у дел Никиту Бояркина. Справедливости ради, ни один из голкиперов не имел никаких шансов выручить свою команду.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Подопечные Тони Сёдерхольма бросились развивать успех и даже вышли вперёд. Но гол был отменён. Юрий Михайлис заподозрил, что один из игроков сборной Германии находился в положении вне игры, и запросил видеопросмотр, который подтвердил офсайд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Однако немцы долго не расстраивались и менее чем через минуту забросили уже по всем правилам. Казахстанцы получили двухминутный штраф и слишком глубоко сели в оборону, чем и воспользовался Маркус Айзеншмид, воплотив численное преимущество сборной Германии в преимущество на табло.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Третий период начался с первого на турнире штрафного броска в основное время. Капитан казахстанцев Старченко не упустил возможности сравнять счёт, запустив шайбу прямо в «домик» Нидербергеру. Очевидно, серия буллитов в первом матче с латвийцами не прошла даром.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

«Футбол — простая игра; 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает», — сказал однажды известный английский футболист Гари Линекер. В хоккее такой тенденции пока не наблюдается. И несмотря на то что в предыдущих матчах сборная Германии удавалось оказываться сильнее своих противников, сегодня настала пора и ей познать горечь поражения на этом турнире. За четыре с половиной минуты до конца основного времени Алексей Маклюков роскошным пасом через всю нейтральную зону разрезал оборону соперника и вывел один на один с голкипером ранее заработавшего для своей сборной штрафной бросок Павла Акользина. Новичок магнитогорского «Металлурга» переиграл голкипера немцев и снова вывел сборную Казахстана вперёд.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Подопечные Тони Сёдерхольма попытались сохранить свой непобедимый статус, заменив вратаря на шестого полевого игрока, но казахстанцы сумели удержать благополучный для них результат.

Своей победой сборная Казахстана не только вернула себе место в зоне плей-офф, но и ещё сильнее пошатнула и без того стремительно падающие шансы сборной Канады на выход из группы. Каждая из четырёх первых команд коллектива под буквой B набрала уже как минимум по 7 очков, а в спину им дышит сборная США с 6 баллами и игрой в запасе. Соответственно, даже 4 победы канадцев в основное время не дадут им стопроцентной гарантии на проход в следующую стадию турнира. Главная сенсация ЧМ становится всё ближе.