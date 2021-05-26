«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
20:153-й периодБеларусь2Великобритания4
Группа B
тв
20:153-й периодКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
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3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
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Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
20:57 (мск), источник: Газета.Ру

«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией

Сборная России одержала свою первую «сухую» победу на чемпионате мира в Риге, одолев команду Дании. Соперники россиян такому результату не удивились, а своих хоккеистов датские журналисты похвалили за попытку сдержать натиск «Красной машины».

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«Знали, что будет очень сложно»

Очередным соперником сборной России по групповому раунду чемпионата мира стала скромная команда Дании, которая на самом старте турнира неожиданно обыграла Швецию. Сотворить новую сенсацию «датские львы» не смогли и, несмотря на оказанное сопротивление и попытки выстоять против многочисленных атак россиян, все же потерпели поражение со счетом 0:3. Этому результату подопечные Хайнца Элерса расстроились, но все же были морально к нему готовы.

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«Да, мы понимали, что нам будет очень сложно в этом матче, что придется много обороняться. В принципе игра шла так, как мы и планировали, так что своими действиями можем быть довольны, не говоря о результате», — отметил нападающий сборной Дании Мортен Поульсен, который на этом турнире не набрал еще ни одного результативного балла.

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Его мысль продолжил и Йеспер Йенсен, отметивший, что его команде нужно было создать на порядок больше моментов у ворот Александра Самонова, чтобы добыть положительный результат.

«Сегодня был не наш день. К счастью, у нас еще имеются шансы на выход в плей-офф», — резюмировал датский защитник.

Действиями своих игроков остался доволен и Хайнц Элерс. В защиту команды главный тренер датчан заявил, что у его подопечных было немного шансов против сборной России, которая состоит из хоккеистов, выступающих в КХЛ и НХЛ.

«Россия — очень мастеровитая команда, у нее богатый опыт. Нам было сложно создавать моменты у чужих ворот. Но я горжусь своими игроками и восхищаюсь их стараниями», — резюмировал наставник датской сборной.

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«Русские перекрыли дыхание сборной Дании»

С интересными тезисами после матча выступили авторы датского информационного агентства Ritzau, опубликовавшие заметку с заголовком «Русские перекрыли дыхание сборной Дании на чемпионате мира».

В своем отчетном тексте журналисты указали на большую разницу в классе между двумя национальными командами и на фоне этого похвалили свою сборную, которая, по мнению авторов, продемонстрировала отличную игру в обороне и предприняла попытку отобрать очки у соперника. Но этого не случилось — уже в 11-й раз за всю новейшую историю, в которой сборная России не знает проблем в очных встречах с датчанами на чемпионатах мира. Отметили журналисты и тот факт, что ставка на форварда «Йокерита» Никласа Йенсена, являющегося лучшим бомбардиром в датской команде на ЧМ, также не сыграла.

Хоккей

Чемпионат мира 2021
Группа A, 28.05.2021, 20:15

Дания-Беларусь-

«Дания проиграла со счетом 0:3 в матче, в котором наша оборона сдерживала русских почти 40 минут. Россия все же остается непреодолимым соперником для датской хоккейной команды. 11-я попытка отобрать очки у россиян не увенчалась успехом. Несмотря на это, наша команда продемонстрировала воодушевляющие усилия и отличную игру в обороне. Прижавшись к своим воротам, датчане до последней минуты второго периода не давали русским забить, и когда бастион все же обрушился, Иван Морозов реализовал большинство. Обыграть русских выглядело практически невыполнимой задачей. Россия хоть и приехала на чемпионат мира без большинства игроков из НХЛ, но все равно обладает немалым количеством квалифицированных и очень техничных игроков. Русские все прекрасно знали о нашем лучшем бомбардире Никласе Йенсене, многие из них играли против него в КХЛ. Зато внимание к Йенсену позволяло создавать свободные зоны для других датских форвардов. Например, мог отличиться Николай Мейер, но тот попал в перекладину. Этот эпизод мог заставить русских нервничать и колебаться, но вместо этого они лишь увеличили преимущество в счете. Теперь Дании остается только ждать следующих матчей на чемпионате», — говорится в статье.

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Обратили внимание на прошедший матч и журналисты политической газеты Politiken, которые обзор игры назвали просто — «Сверхдержава: гигантская сборная России обыграла Данию на чемпионате мира».

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«Русские помешали совершить камбэк»

Отметили игру сборной Дании и в Международной федерации хоккея. Давний обозреватель и автор сайта ИИХФ Дерек О’Брайен в своей заметке заметил, что у датчан в начале матча имелись неплохие шансы повести в счете, но ключевым в этой встрече стало исполнительское мастерство российских хоккеистов.

«По большей части матч проходил так, как этого хотела Дания, которой приходилось сдерживать быстрых российских форвардов. Моментами даже с нарушениями правил. Когда в конце второго периода удалился Никлас Андерсен, русские взялись за дело и стали оказывать серьезное давление на ворота Себастьяна Дама. Датский голкипер парировал несколько бросков, но после продолжительной атаки все же пропустил от Ивана Морозова. В третьем периоде датчане не сдались и мучились в попытках забить, но Барабанов вскоре удвоил преимущество россиян и помешал сопернику совершить камбэк. Благодаря победе Россия сравнялась по очкам со Словакией, но все равно расположилась ниже в турнирной таблице. У россиян будет два выходных перед большим матчем со Швейцарией», — говорится в заметке.

Семен Андреев

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Россия
3:0
0:0, 1:0, 2:0
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