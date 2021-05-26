«Вы красавцы!» Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после победы над лидером группы ЧМ по хоккею
Михайлис сказал, что все здорово сыграли.
Михайлис сказал, что все здорово сыграли.
Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча чемпионата мира-2021, в котором обыграла лидера группы В команду Германии, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на турнире в Риге (Латвия) и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса в основное время со счетом 3:2. Это позволило команде вернуться в зону
«Мы все молодцы! Здорово сыграли! Всех с победой, вы красавцы просто!» — сказал главный тренер.