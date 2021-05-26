«Дания подверглась хулиганскому нападению». Что пишут зарубежные СМИ о победе России

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
20:153-й периодБеларусь2Великобритания4
Группа B
тв
20:153-й периодКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
21:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дания подверглась хулиганскому нападению». Что пишут зарубежные СМИ о победе России

Хвалят свою команду за внушающую надежду игру и признают мощь и талант россиян.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сборная России справилась с командой Дании и одержала свою третью победу (и первую — сухую) на чемпионате мира по хоккею в Риге. Датская пресса свою команду всё равно хвалит за старания и признаёт силу России. И только один шведский эксперт совершенно не впечатлён игрой команды Валерия Брагина.

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«Дания держала Россию в узде почти 40 минут»

«Дания в итоге сбивается с дыхания и проигрывает России. Сильная игра датчан в обороне держала Россию в узде почти 40 минут. Россия остаётся непреодолимым соперником для Дании, 11-я попытка взять у неё очки также закончилась неудачей. И хотя очков в копилку датчане не положили, команда показала игру, внушающую надежду, и прекрасные действия в обороне. Прижатые к стенке, датчане не позволяли России забить до последней минуты второго периода, когда бастион всё-таки пал, и Иван Морозов вывел Россию вперёд в большинстве. Игроки оправдали обещание тренера Хайнца Элерса, что Дания постарается победить, несмотря на тот факт, что на бумаге это было практически невыполнимым заданием. Россия приехала на чемпионат мира без большинства своих энхаэловцев, но у них есть неограниченный запас великолепных технарей. Эта команда временами держала Данию в настоящей осаде. Как и со Швейцарией, большую часть матча датчане оборонялись, моментов в атаке было немного. Удивительно, что русские явно особенно внимательно играли против Никласа Йенсена. Они знали всё о лучшем бомбардире Дании, многие не раз играли против него в КХЛ. Йенсен стянул на себя внимание, это создало шансы для других — в третьем периоде Мейер угодил в перекладину. В этот момент мы могли заставить Россию дрогнуть, но вместо этого Барабанов сделал счёт 2:0. Этот гол снял все вопросы, а Воронков добил Данию третьим голом в концовке. Теперь надо готовиться к матчам с Беларусью и Словакией — соперникам уровня Дании, хотя словаки и удивили на этом турнире и набрали девять очков в первых трёх матчах», — пишет berlingske.dk.

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«Дания подверглась хулиганскому нападению россиян»

«Дания подверглась хулиганскому нападению россиян», — с таким заголовком выложен видеообзор матча на сайте bt.dk. Трудно сказать, что подразумевали датчане под этим заголовком, ведь в матче не было особо грубости, да и разгрома тоже не случилось. Возможно, по тому, как складывался матч, они всерьёз рассчитывали на очки, а россияне лишили их этой надежды.

«Достойная игра Дании с Россией, отличный матч для Себастьяна Дама. Датчане создали три-четыре отличных голевых момента и до последней минуты второго периода удерживали счёт 0:0. Пять очков после четырёх матчей — на два больше, чем ожидалось», — подвёл итоги матча в «Твиттере» датский комментатор Джимми Бойгаард.

«Сильная командная игра, но глупые удаления немного подпортили прекрасное общее впечатление. Контролируйте дисциплину, тогда у вас будет ещё масса возможностей», — считает болельщик Нильс Гриппинг.

«Российская команда не впечатляет, их игра это подтверждает. Воронков и Морозов молодцы», — считает шведский эксперт, бывший игрок «Атланта» Юнас Андерссон.

Елена Кузнецова

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Россия
3:0
0:0, 1:0, 2:0
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США
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Швейцария
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Швейцария
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Канада
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Швейцария
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