«Дания подверглась хулиганскому нападению». Что пишут зарубежные СМИ о победе России

«Дания держала Россию в узде почти 40 минут»

«Дания в итоге сбивается с дыхания и проигрывает России. Сильная игра датчан в обороне держала Россию в узде почти 40 минут. Россия остаётся непреодолимым соперником для Дании, 11-я попытка взять у неё очки также закончилась неудачей. И хотя очков в копилку датчане не положили, команда показала игру, внушающую надежду, и прекрасные действия в обороне. Прижатые к стенке, датчане не позволяли России забить до последней минуты второго периода, когда бастион всё-таки пал, и Иван Морозов вывел Россию вперёд в большинстве. Игроки оправдали обещание тренера Хайнца Элерса, что Дания постарается победить, несмотря на тот факт, что на бумаге это было практически невыполнимым заданием. Россия приехала на чемпионат мира без большинства своих энхаэловцев, но у них есть неограниченный запас великолепных технарей. Эта команда временами держала Данию в настоящей осаде. Как и со Швейцарией, большую часть матча датчане оборонялись, моментов в атаке было немного. Удивительно, что русские явно особенно внимательно играли против Никласа Йенсена. Они знали всё о лучшем бомбардире Дании, многие не раз играли против него в КХЛ. Йенсен стянул на себя внимание, это создало шансы для других — в третьем периоде Мейер угодил в перекладину. В этот момент мы могли заставить Россию дрогнуть, но вместо этого Барабанов сделал счёт 2:0. Этот гол снял все вопросы, а Воронков добил Данию третьим голом в концовке. Теперь надо готовиться к матчам с Беларусью и Словакией — соперникам уровня Дании, хотя словаки и удивили на этом турнире и набрали девять очков в первых трёх матчах», — пишет berlingske.dk.