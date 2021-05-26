«Дания подверглась хулиганскому нападению». Что пишут зарубежные СМИ о победе России
Хвалят свою команду за внушающую надежду игру и признают мощь и талант россиян.
Хвалят свою команду за внушающую надежду игру и признают мощь и талант россиян.
Сборная России справилась с командой Дании и одержала свою третью победу (и первую — сухую) на чемпионате мира по хоккею в Риге. Датская пресса свою команду всё равно хвалит за старания и признаёт силу России. И только один шведский эксперт совершенно не впечатлён игрой команды Валерия Брагина.
«Дания в итоге сбивается с дыхания и проигрывает России. Сильная игра датчан в обороне держала Россию в узде почти 40 минут. Россия остаётся непреодолимым соперником для Дании, 11-я попытка взять у неё очки также закончилась неудачей. И хотя очков в копилку датчане не положили, команда показала игру, внушающую надежду, и прекрасные действия в обороне. Прижатые к стенке, датчане не позволяли России забить до последней минуты второго периода, когда бастион
«Дания подверглась хулиганскому нападению россиян», — с таким заголовком выложен видеообзор матча на сайте bt.dk. Трудно сказать, что подразумевали датчане под этим заголовком, ведь в матче не было особо грубости, да и разгрома тоже не случилось. Возможно, по тому, как складывался матч, они всерьёз рассчитывали на очки, а россияне лишили их этой надежды.
«Достойная игра Дании с Россией, отличный матч для Себастьяна Дама. Датчане создали
«Сильная командная игра, но глупые удаления немного подпортили прекрасное общее впечатление. Контролируйте дисциплину, тогда у вас будет ещё масса возможностей», — считает болельщик Нильс Гриппинг.
«Российская команда не впечатляет, их игра это подтверждает. Воронков и Морозов молодцы», — считает шведский эксперт, бывший игрок «Атланта» Юнас Андерссон.
Елена Кузнецова