Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче против датчан

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
20:153-й периодБеларусь2Великобритания4
Группа B
тв
20:153-й периодКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Беларусь
34
6
Швеция
33
7
Чехия
32
8
Великобритания
31
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Норвегия
33
7
Канада
30
8
Италия
30
22:07 (мск), источник: ТАСС

Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче против датчан

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира показала слаженную командную работу. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.

«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга, — сказал Ротенберг. — Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями. В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая. Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня».

«В команде есть очень важные три рубежа: первый — это нападающие, которые ловят на себя шайбы, второй — защитники и третий — вратарь. Все слаженно сработали, поэтому, конечно, мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч. Но еще рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира, сейчас мы прекрасно понимаем, в чем мы должны еще добавить. Порадовало сегодня меньшинство, это был переломный момент, когда в меньшинстве не пропустили, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, подводить команду. Поэтому мы будем еще работать, чтобы наша игровая дисциплина была на самом высоком уровне — это короткие смены, игра на команду в каждом моменте. Мы видим, что здесь все сборные отдают все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче. Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — отметил собеседник ТАСС.

Глава штаба сборной считает, что преодолевать оборону соперников необходимо за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки. «Против нас все команды будут ставить “капканы”, “колючие проволоки”, и мы это прекрасно понимаем — вскрывать эту оборону соперников мы должны в первую очередь за счет наших действий в атаке. Это, как говорит Борис Петрович Михайлов, значит, что нужно завоевать пятачок в зоне атаки. Для того, чтобы забивать больше голов, нам надо акцентировать внимание на броски с него. Все команды против нас будут играть такой системой, какой обычно играют сборная Финляндии, сборная Дании, в догонялки с нами никто играть не будет, поэтому преодолеть все эти “капканы” можно только за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки. Завоевать пятак и создавать трафик вратарю — нам нужно в этих компонентах сейчас обязательно добавить», — заключил Ротенберг.

Также Ротенберг отметил, что поддержка болельщиков дает дополнительный импульс сборной. «Мы чувствуем поддержку, это очень важно, поэтому благодарим наших болельщиков. Это дает нам дополнительный импульс, чтобы показывать ту самоотдачу, которую показывали сегодня, поэтому будем только добавлять с каждой тренировкой и каждым матчем», — сказал он.

Россия
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Дания
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США
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