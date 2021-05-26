Роман Ротенберг отметил командную работу российских хоккеистов в матче против датчан

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В среду сборная России обыграла команду Дании в четвертом матче предварительного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Россияне одержали третью победу в четырех матчах турнира и с девятью очками занимают второе место в группе А.

«Сегодня всем нам было очень важно ответить за свои слова, и мы видим, что команда сыграла друг за друга, — сказал Ротенберг. — Сегодня у нас была железобетонная оборона, но теперь нам надо поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — это залог победы, сейчас мы будем дальше работать над всеми деталями. В этом матче капитан и его ассистенты проявили себя и смогли завести команду в нужный момент. Работаем дальше, все только начинается, самая важная игра — следующая. Нас ждет сильный соперник — сборная Швейцарии, у нас будет время все проанализировать, игра через два дня».

«В команде есть очень важные три рубежа: первый — это нападающие, которые ловят на себя шайбы, второй — защитники и третий — вратарь. Все слаженно сработали, поэтому, конечно, мы очень рады тому, что смогли засушить этот матч. Но еще рано петь дифирамбы, так как нам нужно пройти экзамен всего чемпионата мира, сейчас мы прекрасно понимаем, в чем мы должны еще добавить. Порадовало сегодня меньшинство, это был переломный момент, когда в меньшинстве не пропустили, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, подводить команду. Поэтому мы будем еще работать, чтобы наша игровая дисциплина была на самом высоком уровне — это короткие смены, игра на команду в каждом моменте. Мы видим, что здесь все сборные отдают все свои силы, очень высокий уровень самоотдачи в каждом матче. Надо отметить командные действия: и лидеры смогли завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время матча, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — отметил собеседник ТАСС.

Глава штаба сборной считает, что преодолевать оборону соперников необходимо за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки. «Против нас все команды будут ставить “капканы”, “колючие проволоки”, и мы это прекрасно понимаем — вскрывать эту оборону соперников мы должны в первую очередь за счет наших действий в атаке. Это, как говорит Борис Петрович Михайлов, значит, что нужно завоевать пятачок в зоне атаки. Для того, чтобы забивать больше голов, нам надо акцентировать внимание на броски с него. Все команды против нас будут играть такой системой, какой обычно играют сборная Финляндии, сборная Дании, в догонялки с нами никто играть не будет, поэтому преодолеть все эти “капканы” можно только за счет командных действий и правильной игры в зоне атаки. Завоевать пятак и создавать трафик вратарю — нам нужно в этих компонентах сейчас обязательно добавить», — заключил Ротенберг.