Канаде надоело проигрывать на ЧМ? Вырвали победу у Норвегии и сохранили шансы на плей-офф

Сборная Канады однозначно стала главным разочарованием первых дней на чемпионате мира 2021 года по хоккею. Команда Жерара Галлана начисто провалила начало мирового первенства, установив абсолютный национальный антирекорд. Двумя днями ранее канадцы уступили сборной Германии (1:3), в ходе матча дважды не сумев использовать большинство в формате «5 на 3». Канадская команда проиграла в первых трёх играх на чемпионате мира впервые в истории. Ранее кленовые потерпели последовательные поражения от Латвии (0:2) и США (1:5). Неудивительно, что столь позорный старт не остался не замеченным на родине команды.

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Перед началом очередного игрового дня на турнире Канада, имея в своём активе ноль очков, обнаружила себя на предпоследнем, седьмом, месте в группе B.

При этом кленовые опережали только команду Италии по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Ещё сильнее турнирные перспективы родоначальников хоккея ухудшились после встречи сборных Казахстана и Германии. Казахстанские хоккеисты сломили сопротивление лидера группы в основное время, одержав победу со счётом (3:2), тем самым значительно ухудшив шансы канадцев пробиться в плей-офф. После довольно неожиданной победы Казахстана у кленовых больше не было права на ошибку на предварительном этапе чемпионата мира.

Словно осознав всю незавидность своего положения, канадцы бросились в атаку с самых первых секунд матча со сборной Норвегии. Всего спустя 22 секунды после стартового вбрасывания счёт в игре был открыт.

Нападающий «Оттавы» Коннор Браун с пятака завёз шайбу в ворота Хенрика Хёукеланна после наброса от синей линии в исполнении главного фаворита предстоящего драфта НХЛ Оуэна Пауэра. Арбитрам понадобился видеопросмотр для подтверждения легитимности взятия ворот, так как шайба оказалась за линией после контакта с коньком Брауна, однако судейская консультация оказалась недолгой. После очень короткого просмотра арбитры вынесли вердикт, что намеренного удара по шайбе Коннор не совершал.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В середине отрезка кленовые отпраздновали второй гол в матче — двойное большинство реализовал капитан команды Адам Хенрик, удачно сыгравший на добивании. В этом эпизоде 18-летний Пауэр снова записал на свой счёт результативную передачу, набрав уже второе очко в игре. Стоит заметить, что Хенрик и Браун также заработали по второму баллу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Первая тройка сборной Канады наконец-то начала оправдывать лидерский статус в своей команде. Возможно, положительным образом на них сказался тот факт, что в сочетании с ними появился нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане, для которого этот матч стал первым на нынешнем мировом первенстве. Ранее форвард «огоньков» отбывал вынужденный карантин в отеле, так как прибыл в расположение национальной команды уже после 16 мая.

Самый молодой игрок в составе канадской команды Пауэр продолжал выделяться и в начале второго периода. На старте отрезка защитник совершил красивый сольный проход, который не увенчался заброшенной шайбой только благодаря надёжной игре голкипера Хёукеланна — к середине встречи на счету вратаря норвежцев было 25 сейвов, тогда как его канадский визави Дарси Кемпер откровенно скучал в воротах.

Вратарь «Аризоны» лишь семь рез вступал в игру за первую половину матча, и по всей видимости отсутствие игровой практики сыграло крайне злую шутку с «койотом».

Сначала нападающий норвежцев Томас Валькве Ольсен застал Кемпера врасплох точным броском в «домик», а буквально в следующей атаке Матс Россели Ольсен коньком подправил шайбу в ворота сборной Канады. Две шайбы игроков сборной Норвегии уложились в 80-секундный интервал, а комфортные 2:0 для канадской команды стремительно превратились в 2:2.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Оперативно вернуться в игру норвежцы сумели, а вот найти противоядие против доминирующего Брауна им этим вечером никак не удавалось. Форвард «Сенаторз» выложил шайбу под бросок Манджапане, который с помощью небольшого рикошета от клюшки защитника соперника отправил игровой снаряд под перекладину ворот. Таким образом Браун набрал третье очко в матче, а Манджапане в дебютном матче на ЧМ-2021 открыл счёт своим голам на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Заключительная треть началась с двух подряд попыток реализовать большинство в исполнении норвежской сборной, но за четыре минуты игры в численном преимуществе скандинавским хоккеистам не удалось создать ни одного реального момента у ворот Кемпера. За 10 минут до конца основного времени удалился главный герой матча Браун, однако в этот вечер даже его негативные действия оборачивались в плюс для канадской команды. Хенрик убежал в меньшинстве в быстрый прорыв и переиграл Хёукеланна в ближнем бою, оформив дубль и приведя в восторг находившего на скамейке штрафников Брауна.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Следом канадцы ещё раз нарушили правила, предоставив сопернику возможность реализовать двойное большинство, но в кои-то веки Кемпер действовал надёжно. Канадцы одержали первую победу на этом турнире, благодаря чему сохранили шансы на выход в плей-офф. В следующем матче кленовые встретятся с командой Казахстана, и это будет одной из ключевых игр в борьбе за попадание в четвертьфинал.