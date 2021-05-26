Канаде надоело проигрывать на ЧМ? Вырвали победу у Норвегии и сохранили шансы на плей-офф

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
16:15ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
20:15ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
20:15ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
27.05Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
27.05Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
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1.06Не началсяГермания
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3.06Не началсяQF5
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2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
23:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Канаде надоело проигрывать на ЧМ? Вырвали победу у Норвегии и сохранили шансы на плей-офф

С четвёртой попытки сборная Канады одержала первую победу на чемпионате мира 2021 года. Теперь начнут выигрывать?

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Источник: AP 2021

Сборная Канады однозначно стала главным разочарованием первых дней на чемпионате мира 2021 года по хоккею. Команда Жерара Галлана начисто провалила начало мирового первенства, установив абсолютный национальный антирекорд. Двумя днями ранее канадцы уступили сборной Германии (1:3), в ходе матча дважды не сумев использовать большинство в формате «5 на 3». Канадская команда проиграла в первых трёх играх на чемпионате мира впервые в истории. Ранее кленовые потерпели последовательные поражения от Латвии (0:2) и США (1:5). Неудивительно, что столь позорный старт не остался не замеченным на родине команды.

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Перед началом очередного игрового дня на турнире Канада, имея в своём активе ноль очков, обнаружила себя на предпоследнем, седьмом, месте в группе B.

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При этом кленовые опережали только команду Италии по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Ещё сильнее турнирные перспективы родоначальников хоккея ухудшились после встречи сборных Казахстана и Германии. Казахстанские хоккеисты сломили сопротивление лидера группы в основное время, одержав победу со счётом (3:2), тем самым значительно ухудшив шансы канадцев пробиться в плей-офф. После довольно неожиданной победы Казахстана у кленовых больше не было права на ошибку на предварительном этапе чемпионата мира.

Словно осознав всю незавидность своего положения, канадцы бросились в атаку с самых первых секунд матча со сборной Норвегии. Всего спустя 22 секунды после стартового вбрасывания счёт в игре был открыт.

Нападающий «Оттавы» Коннор Браун с пятака завёз шайбу в ворота Хенрика Хёукеланна после наброса от синей линии в исполнении главного фаворита предстоящего драфта НХЛ Оуэна Пауэра. Арбитрам понадобился видеопросмотр для подтверждения легитимности взятия ворот, так как шайба оказалась за линией после контакта с коньком Брауна, однако судейская консультация оказалась недолгой. После очень короткого просмотра арбитры вынесли вердикт, что намеренного удара по шайбе Коннор не совершал.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

В середине отрезка кленовые отпраздновали второй гол в матче — двойное большинство реализовал капитан команды Адам Хенрик, удачно сыгравший на добивании. В этом эпизоде 18-летний Пауэр снова записал на свой счёт результативную передачу, набрав уже второе очко в игре. Стоит заметить, что Хенрик и Браун также заработали по второму баллу.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Первая тройка сборной Канады наконец-то начала оправдывать лидерский статус в своей команде. Возможно, положительным образом на них сказался тот факт, что в сочетании с ними появился нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане, для которого этот матч стал первым на нынешнем мировом первенстве. Ранее форвард «огоньков» отбывал вынужденный карантин в отеле, так как прибыл в расположение национальной команды уже после 16 мая.

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Самый молодой игрок в составе канадской команды Пауэр продолжал выделяться и в начале второго периода. На старте отрезка защитник совершил красивый сольный проход, который не увенчался заброшенной шайбой только благодаря надёжной игре голкипера Хёукеланна — к середине встречи на счету вратаря норвежцев было 25 сейвов, тогда как его канадский визави Дарси Кемпер откровенно скучал в воротах.

Вратарь «Аризоны» лишь семь рез вступал в игру за первую половину матча, и по всей видимости отсутствие игровой практики сыграло крайне злую шутку с «койотом».

Сначала нападающий норвежцев Томас Валькве Ольсен застал Кемпера врасплох точным броском в «домик», а буквально в следующей атаке Матс Россели Ольсен коньком подправил шайбу в ворота сборной Канады. Две шайбы игроков сборной Норвегии уложились в 80-секундный интервал, а комфортные 2:0 для канадской команды стремительно превратились в 2:2.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Оперативно вернуться в игру норвежцы сумели, а вот найти противоядие против доминирующего Брауна им этим вечером никак не удавалось. Форвард «Сенаторз» выложил шайбу под бросок Манджапане, который с помощью небольшого рикошета от клюшки защитника соперника отправил игровой снаряд под перекладину ворот. Таким образом Браун набрал третье очко в матче, а Манджапане в дебютном матче на ЧМ-2021 открыл счёт своим голам на турнире.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Заключительная треть началась с двух подряд попыток реализовать большинство в исполнении норвежской сборной, но за четыре минуты игры в численном преимуществе скандинавским хоккеистам не удалось создать ни одного реального момента у ворот Кемпера. За 10 минут до конца основного времени удалился главный герой матча Браун, однако в этот вечер даже его негативные действия оборачивались в плюс для канадской команды. Хенрик убежал в меньшинстве в быстрый прорыв и переиграл Хёукеланна в ближнем бою, оформив дубль и приведя в восторг находившего на скамейке штрафников Брауна.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Следом канадцы ещё раз нарушили правила, предоставив сопернику возможность реализовать двойное большинство, но в кои-то веки Кемпер действовал надёжно. Канадцы одержали первую победу на этом турнире, благодаря чему сохранили шансы на выход в плей-офф. В следующем матче кленовые встретятся с командой Казахстана, и это будет одной из ключевых игр в борьбе за попадание в четвертьфинал.

Сергей Емельянов

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Канада
4:2
2:0, 1:2, 1:0
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