Латвийский депутат извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии

«Приношу свои извинения тем хоккеистам, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу своей команде! По иронии судьбы, белорусские хоккеисты сейчас находятся в гораздо более безопасной стране, чем та, в которую они отправятся после чемпионата», — написал Бикше в своем посте в Facebook.

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу — в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.

<iframe width="850" height="415" src="//ok.ru/videoembed/3243910367930?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.