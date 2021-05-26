Латвийский депутат извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Латвийский депутат извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии

РИГА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше, который в своем посте в Facebook предложил задержать хоккеистов сборной Белоруссии на чемпионате мира в Риге, чтобы обменять их «на всех политзаключенных белорусского режима», извинился за свои слова.

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Источник: Reuters

«Приношу свои извинения тем хоккеистам, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу своей команде! По иронии судьбы, белорусские хоккеисты сейчас находятся в гораздо более безопасной стране, чем та, в которую они отправятся после чемпионата», — написал Бикше в своем посте в Facebook.

В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу — в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.

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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

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Чехословакия
Чехословакия
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Канада
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Австрия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
Швеция
Швеция
3
СССР
СССР
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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