Не зря Морозов носит номер Овечкина! Русский форвард провёл крутой матч на ЧМ
Забросил важнейшую шайбу, а затем выиграл кочевое вбрасывание. В итоге сборная России дожала датчан.
Забросил важнейшую шайбу, а затем выиграл кочевое вбрасывание. В итоге сборная России дожала датчан.
Сборная России со счётом 3:0 переиграла национальную команду Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Лучшим, на наш взгляд, в
Именно центральный нападающий россиян открыл счёт в матче с датчанами, реализовав большинство в концовке второго периода.
Бурдасов от борта набросил на пятак, Воронков поборолся перед воротами, после чего шайба отскочила к Морозову, который с близкого расстояния пробил вратаря Себастьяна Дама. Который, кстати, провёл очень приличный матч. Вспомните хотя бы его сейв в эпизоде с броском Шалунова.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Иван отлично себя проявил и в концовке встречи. Выигранное вбрасывание, особенно, в чужой зоне, значит очень многое. В чём мы в очередной раз и убедились.
Именно Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Воронков подхватил шайбу и прицельно бросил в дальнюю девятку. Дам не успел среагировать, да и как среагируешь на такой убойный бросок?
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
В общении с прессой Иван Морозов ведёт себя достаточно скромно, что доказала
«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — сказал Морозов журналистам.
Павел Панышев