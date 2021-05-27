Не зря Морозов носит номер Овечкина! Русский форвард провёл крутой матч на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Не зря Морозов носит номер Овечкина! Русский форвард провёл крутой матч на ЧМ

Забросил важнейшую шайбу, а затем выиграл кочевое вбрасывание. В итоге сборная России дожала датчан.

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Источник: AP 2021

Сборная России со счётом 3:0 переиграла национальную команду Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Лучшим, на наш взгляд, в команде-победительнице стал нападающий Иван Морозов, выступающий, как и звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, под восьмым номером.

Важный гол Морозова

Именно центральный нападающий россиян открыл счёт в матче с датчанами, реализовав большинство в концовке второго периода.

Бурдасов от борта набросил на пятак, Воронков поборолся перед воротами, после чего шайба отскочила к Морозову, который с близкого расстояния пробил вратаря Себастьяна Дама. Который, кстати, провёл очень приличный матч. Вспомните хотя бы его сейв в эпизоде с броском Шалунова.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Выигранное вбрасывание — гол Воронкова

Иван отлично себя проявил и в концовке встречи. Выигранное вбрасывание, особенно, в чужой зоне, значит очень многое. В чём мы в очередной раз и убедились.

Именно Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Воронков подхватил шайбу и прицельно бросил в дальнюю девятку. Дам не успел среагировать, да и как среагируешь на такой убойный бросок?

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

«То, что было в раздевалке, я вам говорить не буду»

В общении с прессой Иван Морозов ведёт себя достаточно скромно, что доказала пресс-конференция после победы над Данией.

«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — сказал Морозов журналистам.

Павел Панышев

Россия
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Дания
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Канада
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Швеция
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1967
Австрия
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СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
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Финляндия
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