«Попьём пиво в отеле». Что творилось после сенсационной победы британцев над Беларусью

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
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Финляндия
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
Чехия
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1.06Не началсяИталия
США
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1.06Не началсяРоссия
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49
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36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
01:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Попьём пиво в отеле». Что творилось после сенсационной победы британцев над Беларусью

Тренер белорусов был недоволен лидерами, а британцы считают, что заслужили небольшой отдых.

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Источник: AP 2021

Команда из Великобритании продолжает всех удивлять на нынешнем чемпионате мира. Сборная без звезд НХЛ, КХЛ и топовых европейских чемпионатов одерживает первую победу в основное время на чемпионатах мира с 1962 года! Что творилось и что говорили после этого невероятного матча — в нашем материале.

«Нужно эмоционально отойти от этого»

Защитник сборной Беларуси Илья Соловьёв вот так высказался о поражении своей команды в матче чемпионата мира со сборной Великобритании.

«Расстроен, что проиграли. В первую очередь важен результат команды. Играли третий период здорово, если бы играли так всю игру, то выиграли бы у англичан и сейчас сидели бы с более весёлыми лицами. Что есть, то есть. Хорошо, что будет день отдыха. Нужно эмоционально отойти от этого, поразмышлять над своей игрой. Тренерский штаб покажет, где мы были неправы, думаю, послезавтра будем показывать другую игру с датчанами. Мы уделяли особое внимание, что играем с англичанами. Это наш принципиальный соперник. Чувствовалось, что все думают об этой игре. Может, все и перегорели, но ничего страшного не случилось, что проиграли. У нас есть три игры и есть время, чтобы подумать над своей игрой», — сказал защитник сборной Беларуси.

«Бэйлен пять голов привез, это много для лидера»

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров был крайне недоволен игрой лидеров сборной.

«Мы должны были сыграть более активно, наши лидеры должны быть лидерами. Но они, к сожалению, не становятся лидерами. Мы не можем побеждать игроками чемпионата Беларуси. Мужики, ЧМ — серьёзное соревнование. Если люди приезжают за 10 дней до ЧМ, каким бы ты ни был крутым игроком, ты ничего не сделаешь. Лидеры не готовы! Кодола травмированный вышел, на волевых качествах. Ладно, Шарангович, он-то в форме. Но есть над чем задуматься. Бэйлен? Пять голов привез, это очень много для лидера, очень много. Это поражение болезненное. Мы же боремся за каждую победу, это рейтинг сборной. Мы понимали, что если проиграем этот матч — что толку с этого? У нас нет сочетаний одинаковых. Сборная Казахстана уже попала в четверку, у них всё наигранно, всё работает. А так… Готовить игроков, которые не нужны сборной — это неправильно. Когда ты не тренируешься, ты теряешь навык. Три месяца не выходишь на лёд, как забьёшь? Мне говорили, что всё будет хорошо, но я в это не верил. Оно так и происходит. Навыка нет», — сказал тренер.

«Мы никогда не сдаёмся и играем друг за друга»

Тренер сборной Великобритании Адам Киф рад за своих хоккеистов и хотел бы съесть то, что ест Кирк — пока что лучший снайпер турнира.

«В чём секрет нашего прогресса? Воля и страсть, с которой ребята играют за свою страну, бьются друг за друга. Это культура, которую привнёс Пит Расселл. Мы никогда не сдаёмся и играем друг за друга. Поэтому мы попали на этот турнир, остались здесь в прошлый раз, поэтому мы сегодня победили. Сегодня прочитал, что это наш первый матч с Беларусью с 2004 года. Мы выросли, потерпели мучительное поражение от Дании. Я очень горжусь игроками и счастлив, что сегодня они были вознаграждены за свои старания. После первого периода матча с Россией у нас поменялся настрой, ребята поняли, как играть в свой хоккей. Как только мы начали убирать свои ошибки, всё изменилось. С тех пор мы держались в каждой игре. Я бы не отказался съесть то, что ест Кирк. Это особенный игрок, он был великолепен и на ЧМ-2019, сейчас вернулся из ОХЛ и выглядит, как человек на задании, доказывает, что по праву играет на этом турнире вместе с одними из лучших игроков мира. В сборной Беларуси полно игроков КХЛ, в сборной Дании — игроки из шведской лиги, он катается лучше, чем некоторые соперники, играет целенаправленно и уверенно», — сказал Адам.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

«Мы на пятом месте. Попьём пива в отеле»

Нападающий сборной Великобритании Мэттью Майер не скрывал счастья от победы.

«Это огромная победа для нас, Беларусь сильно опережает нас в мировом рейтинге, понимали, что это будет непростой матч. Мы становимся лучше с каждым матчем, сегодня сделали ещё один шаг вперёд. Кирк великолепен, он добился огромного прогресса в последние три года. Весной приехал для участия в Элитной серии (турнира, организованного вместо полноценного сезона в Британии), почти не играл в последние полтора года. Он здорово сыграл в Элитной серии, а на чемпионате мира вышел на другой уровень. Здорово наблюдать, как он катается, обыгрывает соперников и забивает. Он задрафтован в НХЛ, надеюсь, он сможет добиться чего-то большого. Юным ребятам хочу сказать, что если у вас есть талант и страсть к игре, — пашите и будете вознаграждены. Мы — трудолюбивая команда, не самая мастеровитая, но пашем каждый день. И вам тоже надо так делать. Четвёртый день турнира, а мы на пятом месте. Попьём все вместе пива в отеле. Ничего безумного творить не будем, завтра тренировка. Не хотим останавливаться на одной победе, мы постараемся выиграть три следующих матча, чтобы выйти в следующий раунд», — сказал форвард.

«Мне 26, и вот я на большой сцене»

Защитник сборной Великобритании Дэвид Клементс рассказал о своем хоккейном пути и дал совет новому поколению хоккеистов.

«Мы маленькая хоккейная страна, к нам не так много внимания, как к большим хоккейным державам. Такие команды, как наша, стараются придерживаться своей системы, плюс мы бьёмся друг за друга, потому что понимаем — скорости и уровень хоккея здесь очень высоки. У нас нет другого выбора, кроме как биться и сражаться в каждой смене на максимально возможном уровне. Для таких маленьких стран очень важно сражаться в каждом матче, это мы и делаем. Бьёмся друг за друга, поэтому моральный дух в команде так высок. Мы все друг другу близки, поэтому мы и бьёмся. Другие маленькие страны тоже могут это использовать. Новому поколению хочется сказать, что я был в вашей лодке. Тоже был ребёнком, тренировался раз в неделю на маленьком катке, играл один матч в месяц, больше у меня ничего не было. Ты влюбляешься в хоккей, мечтаешь и веришь, что сможешь играть на этом уровне. Мне 26, и вот я тут, на самой большой сцене. Я могу это говорить, потому что сражался за то, во что верю, работал. Ребятам надо верить и мечтать, в этой игре возможно всё, ты можешь стать лучше за короткий срок и начать играть на главной сцене мира», — сказал защитник.

Елена Кузнецова, Егор Литавор

Беларусь
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Великобритания
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