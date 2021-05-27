Форвард Британии: В таком возрасте я не должен играть, хочу, чтобы молодёжь меня вытеснила

«Четвертьфинал? Это клише, что мы идём матч за матчем, но это на самом деле так. Мы так делаем с Белфаста, когда выиграли там золото. Нельзя забегать вперёд, соперники слишком хороши, нельзя терять голову и буквально идти шаг за шагом. Завтра день отдыха, проведём тренировку, затем следующий день. Мы не думаем о четвертьфинале, впереди три матча, а потом скажем, к чему пришли на этом турнире.



У Казахстана есть клуб в КХЛ, упакованный состав, в нашей же команде нет больших имён, мы не играем в больших лигах. Надеюсь, сейчас люди обратят внимание, что британские ребята умеют играть в хоккей. Это даёт шанс молодёжи вроде Кирка, Клементса, Тетлоу и других перейти в лучшие лиги. За счёт этого Франция добилась большого прогресса, надеюсь, что наша молодёжь тоже сможет попасть в более сильные лиги, играть на более высоком уровне, и наша команда будет расти. И затем новое поколение будет смотреть на Клементса, Кирка на ЧМ и мечтать быть похожими на них. И потом откуда ни возьмись, у нас будет глубокий и сильный состав. Мне уже 36, мне, наверное, вообще уже не надо играть, я один из главных старичков на турнире. Хотел бы, чтобы молодёжь наступала на пятки, вытесняла из сборной ребят вроде меня или Джонатана Филлипса. Надеюсь, в ближайшие пару лет это произойдёт.



Юным ребятам хочу сказать: если у вас есть талант и страсть к игре — пашите и будете вознаграждены. Мы — трудолюбивая команда, не самая мастеровитая, но пашем каждый день. И вам тоже надо так делать. Помню, говорил одному из наших ребят, как игроки отрабатывают финты клюшками. Я думал, это какой-то бред, но они же не просто так это делают, а чтобы потом перенести в игру. Молодёжь должна делать то же самое и верить, двигать себя вперёд на профессиональный уровень и, возможно, в сборную.



Мы должны порадоваться победе. Великобритания — маленькая страна, никто не думал, что мы обыграем Беларусь. Четвёртый день турнира, а мы на пятом месте. Попьём все вместе пива в отеле. Ничего безумного творить не будем, завтра тренировка. Не хотим останавливаться на одной победе, постараемся выиграть три следующих матча, чтобы выйти в следующий раунд», — передаёт слова Майерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.