Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Также он высказался об успехе команды на турнире.

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Источник: РИА "Новости"

Новичок сборной Казахстана по хоккею — натурализованный шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг — объяснил, за счет чего удалось обыграть Германию (3:2) на чемпионате мира-2021. Его слова приводит «Шайба.kz».

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— До сегодняшнего матча сборная Германия шла без поражений, имея в активе три победы кряду. Как удалось прервать их серию?

— Мы просто играли в свою игру. Действовали по той же системе, что и в предыдущих матчах, и она приносила нам успех. И сегодня тоже все сработало. Продолжали играть в том же ключе. Не имеет значения, какой соперник перед нами. Стараемся показывать свою лучшую игру. Так что мы рады этой победе и счастливы.

— Всего 15 бросков и три гола. Мы знаем, что Ваша команда играет в основном от обороны. Что скажете об игре в атаке?

— Сегодня нам удалось использовать свои шансы. Это очень важно, это стало ключом к успеху. Играли довольно плотно, не давали сопернику возможности бросать по воротам. Когда появлялись моменты в атаке, старались их реализовывать.

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— Что можете сказать людям, которые удивлены успехам сборной Казахстана?

— Они могут оценивать нас как угодно. Мы сами знаем, что ожидаем от себя. Мы можем конкурировать с любой командой на этом турнире. На каждую игру выходим только с таким настроем.
Сборная Казахстана переписала историю после победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
Казахстан, одержав третью победу, с семью очками поднялся на четвертое место в группе, дающее право на место в плей-офф. Германия (9) сохранила лидерство в группе.

Казахстан
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Германия
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1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
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Чехословакия
Чехословакия
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
3
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Беларусь — Великобритания — 3:4. Лучшие моменты
Россия — Дания — 3:0. Лучшие моменты
Казахстан — Германия — 3:2. Лучшие моменты
Финляндия — Норвегия — 5:2. Лучшие моменты
Швейцария — Швеция — 0:7. Лучшие моменты
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