Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею

Новичок сборной Казахстана по хоккею — натурализованный шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг — объяснил, за счет чего удалось обыграть Германию (3:2) на чемпионате мира-2021. Его слова приводит «Шайба.kz».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-bPweuAbzZ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— До сегодняшнего матча сборная Германия шла без поражений, имея в активе три победы кряду. Как удалось прервать их серию?

— Мы просто играли в свою игру. Действовали по той же системе, что и в предыдущих матчах, и она приносила нам успех. И сегодня тоже все сработало. Продолжали играть в том же ключе. Не имеет значения, какой соперник перед нами. Стараемся показывать свою лучшую игру. Так что мы рады этой победе и счастливы.

— Всего 15 бросков и три гола. Мы знаем, что Ваша команда играет в основном от обороны. Что скажете об игре в атаке?

— Сегодня нам удалось использовать свои шансы. Это очень важно, это стало ключом к успеху. Играли довольно плотно, не давали сопернику возможности бросать по воротам. Когда появлялись моменты в атаке, старались их реализовывать.

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— Что можете сказать людям, которые удивлены успехам сборной Казахстана?