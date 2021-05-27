Новичок сборной Казахстана раскрыл секрет победы над лидером группы на ЧМ по хоккею
Также он высказался об успехе команды на турнире.
Также он высказался об успехе команды на турнире.
Новичок сборной Казахстана по хоккею — натурализованный шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг — объяснил, за счет чего удалось обыграть Германию (3:2) на чемпионате мира-2021. Его слова приводит «Шайба.kz».
— До сегодняшнего матча сборная Германия шла без поражений, имея в активе три победы кряду. Как удалось прервать их серию?
— Мы просто играли в свою игру. Действовали по той же системе, что и в предыдущих матчах, и она приносила нам успех. И сегодня тоже все сработало. Продолжали играть в том же ключе. Не имеет значения, какой соперник перед нами. Стараемся показывать свою лучшую игру. Так что мы рады этой победе и счастливы.
— Всего 15 бросков и три гола. Мы знаем, что Ваша команда играет в основном от обороны. Что скажете об игре в атаке?
— Сегодня нам удалось использовать свои шансы. Это очень важно, это стало ключом к успеху. Играли довольно плотно, не давали сопернику возможности бросать по воротам. Когда появлялись моменты в атаке, старались их реализовывать.
— Что можете сказать людям, которые удивлены успехам сборной Казахстана?
— Они могут оценивать нас как угодно. Мы сами знаем, что ожидаем от себя. Мы можем конкурировать с любой командой на этом турнире. На каждую игру выходим только с таким настроем.
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