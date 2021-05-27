Неожиданный Тэйлор и еще три лидера сборной Беларуси на чемпионате мира-2021

Экватор группового этапа позади. Турнир, шокирующий обилием неожиданных результатов, бьет все рекорды по драматичным исходам. Чего стоит только выступление сборной Канады, которая на старте проиграла все три матча… Белорусы сами поучаствовали в одной из сенсаций, с минимальным счетом обыграв шведов — 1:0. Правда, в среду оказались по другую сторону баррикад. Конфуз случился с главным аутсайдером группы — сборной Великобританией.



Сборная, которая счастлива просто оказаться в пуле элите команд, одержала победу в элите в основное время впервые за 59 лет. Конечно, результат обескураживающий, но не ставит крест на перспективах сборной Беларуси. И так складывается, что против фаворитов подопечным Захарова куда проще, чем против равных соперников. Беларусь набрала 4 очка в играх со шведами и чехами и ни одного со словаками и британцами…

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После поражения от сборной Великобритании Михаил Захаров прошелся по лидерам сборной.



— Дело больше не в тренерском поражении, а в командном. Ведь на чемпионате мира нужно бороться за каждые очки в рейтинг. Чем выше показатель, тем выше вероятность попадания на Олимпиаду. Бороться нужно за каждую победу, за каждое место. Нельзя к отдельным матчам относиться несерьезно.



Чемпионат мира требует упорной подготовки. Мы же начали турнир с новыми сочетаниями звеньев, а ведь мы могли наигрывать сочетания до чемпионата. Надо брать пример со сборной Казахстана, где отрабатывали все загодя. Неправильно готовить игроков, которые в итоге не попадают в сборную. Что же касается Казахстана, то только чудо может помешать им попасть в четверку, — сказал Захаров на пресс-конференции.

Действительно, сейчас сборную тащат и те, на кого рассчитывали не в первую очередь.



Дэнни ТЭЙЛОР

Вратарь



Голкипер минского «Динамо» — главное открытие старта чемпионата мира. Будем откровенны: в Тэйлора никто не верил перед стартом чемпионата мира, и его поездка в Латвию вызывала больше всего недоумений. Однако Дэнни сумел поменять мнение о себе. Хотя начинал турнир «вторым» номером, но удачно сменил Констатина Шостака, у которого начало встречи против сборной Словакии не задалось. Вообще, перед игрой с Великобританией Тэйлор был лучшим вратарем турнира с космическим показателем 98.3% отраженных бросков — 57 сейвов после 58 бросков. Дэнни записал на свой счет шатаут в игре против грозных шведов и принес первую победу над «Тре Кнурур» на чемпионатах мира.



Конечно, игра против Великобритании подпортила картину, хотя голкипера трудно обвинить в пропущенных шайбах. Защитники его часто оставляли на растерзание, соперники бросали с убойных позиций. Однако голкиперу можно предъявить за неоднозначный момент: Тэйлор в безобидной ситуации не смог зафиксировать шайбу, после чего соперник забросил (счет тогда был 1:1), но спасла ошибка арбитра, свистнувший преждевременно. На данный момент Тэйлор — седьмой голкипер турнира с хорошими цифрами (94,0% ОБ) и крепкий первый номер сборной.



Михаил СТЕФАНОВИЧ

Нападающий

