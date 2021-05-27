Неожиданный Тэйлор и еще три лидера сборной Беларуси на чемпионате мира-2021
Дотянут до
Дотянут до
Экватор группового этапа позади. Турнир, шокирующий обилием неожиданных результатов, бьет все рекорды по драматичным исходам. Чего стоит только выступление сборной Канады, которая на старте проиграла все три матча… Белорусы сами поучаствовали в одной из сенсаций, с минимальным счетом обыграв шведов — 1:0. Правда, в среду оказались по другую сторону баррикад. Конфуз случился с главным аутсайдером группы — сборной Великобританией.
Сборная, которая счастлива просто оказаться в пуле элите команд, одержала победу в элите в основное время впервые за 59 лет. Конечно, результат обескураживающий, но не ставит крест на перспективах сборной Беларуси. И так складывается, что против фаворитов подопечным Захарова куда проще, чем против равных соперников. Беларусь набрала 4 очка в играх со шведами и чехами и ни одного со словаками и британцами…
После поражения от сборной Великобритании Михаил Захаров прошелся по лидерам сборной.
— Дело больше не в тренерском поражении, а в командном. Ведь на чемпионате мира нужно бороться за каждые очки в рейтинг. Чем выше показатель, тем выше вероятность попадания на Олимпиаду. Бороться нужно за каждую победу, за каждое место. Нельзя к отдельным матчам относиться несерьезно.
Чемпионат мира требует упорной подготовки. Мы же начали турнир с новыми сочетаниями звеньев, а ведь мы могли наигрывать сочетания до чемпионата. Надо брать пример со сборной Казахстана, где отрабатывали все загодя. Неправильно готовить игроков, которые в итоге не попадают в сборную. Что же касается Казахстана, то только чудо может помешать им попасть в четверку, — сказал Захаров на
Действительно, сейчас сборную тащат и те, на кого рассчитывали не в первую очередь.
Дэнни ТЭЙЛОР
Вратарь
Голкипер минского «Динамо» — главное открытие старта чемпионата мира. Будем откровенны: в Тэйлора никто не верил перед стартом чемпионата мира, и его поездка в Латвию вызывала больше всего недоумений. Однако Дэнни сумел поменять мнение о себе. Хотя начинал турнир «вторым» номером, но удачно сменил Констатина Шостака, у которого начало встречи против сборной Словакии не задалось. Вообще, перед игрой с Великобританией Тэйлор был лучшим вратарем турнира с космическим показателем 98.3% отраженных бросков — 57 сейвов после 58 бросков. Дэнни записал на свой счет шатаут в игре против грозных шведов и принес первую победу над «Тре Кнурур» на чемпионатах мира.
Конечно, игра против Великобритании подпортила картину, хотя голкипера трудно обвинить в пропущенных шайбах. Защитники его часто оставляли на растерзание, соперники бросали с убойных позиций. Однако голкиперу можно предъявить за неоднозначный момент: Тэйлор в безобидной ситуации не смог зафиксировать шайбу, после чего соперник забросил (счет тогда был 1:1), но спасла ошибка арбитра, свистнувший преждевременно. На данный момент Тэйлор — седьмой голкипер турнира с хорошими цифрами (94,0% ОБ) и крепкий первый номер сборной.
Михаил СТЕФАНОВИЧ
Нападающий
Приятное впечатление оставляют звезды чемпионата Беларуси. Лидер «Юности» играет в четвертом звене, но успел отдать результативную передачу и забросить шайбу. Кстати, получилось очень символично. Михаил перед турниром поменял привычный номер «23» на «13», договорившись с Сергеем Дроздом, в честь ушедшего отца в начале мая. Естественно, свой гол он посвятил папе. Михаил постоянно напрягает оборону соперника и по максимум использует небольшое игровое время. Интересно, что Михаил Захаров в сложной игре против Великобритании по ходу матча усадил на скамейку Стефановича, Сергея Костицына и Германа Нестерова. Хотя решение довольно спорное, ведь хоккеисты доказывают на турнире, что им можно больше доверять.
Герман НЕСТЕРОВ
Нападающий
Партнер Стефановича по звену, оставшийся на скамейке в третьем периоде матча против Великобритании. А ведь шайба лучшего хоккеиста экстралиги принесла победу над сборной Швеции пару дней назад. Это единственное набранное очко для хоккеиста «Гомеля», но Герман очень продуктивен на площадке. Тоже достоин, чтобы ему больше доверились, но после игры с Великобританией в это верится с трудом.
Егор ШАРАНГОВИЧ
Нападающий
Молодой белорус подтверждает статус главной звезды сборной Беларуси. Форвард «Нью-Джерси» — лучший бомбардир команды, не боится ответственности и смело перетягивает одеяло на себя. В игре против Великобритании именно Шарангович штурмовал ворота соперника в последние 30 секунд, даже в штангу попал… В четырех играх Шарангович забросил две шайбы и отдал передачу — неплохие показатели для далеко не самой результативной команды турнира. Пожалуй, осадок оставляет не сдержанность новоиспеченного капитана в игре против Словакии, а в остальном Егор молодец. Настоящий лидер.