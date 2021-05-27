Неожиданный Тэйлор и еще три лидера сборной Беларуси на чемпионате мира-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
09:59 (мск), источник: Прессбол

Неожиданный Тэйлор и еще три лидера сборной Беларуси на чемпионате мира-2021

Дотянут до плей-офф?

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Источник: Reuters

Экватор группового этапа позади. Турнир, шокирующий обилием неожиданных результатов, бьет все рекорды по драматичным исходам. Чего стоит только выступление сборной Канады, которая на старте проиграла все три матча… Белорусы сами поучаствовали в одной из сенсаций, с минимальным счетом обыграв шведов — 1:0. Правда, в среду оказались по другую сторону баррикад. Конфуз случился с главным аутсайдером группы — сборной Великобританией.

Сборная, которая счастлива просто оказаться в пуле элите команд, одержала победу в элите в основное время впервые за 59 лет. Конечно, результат обескураживающий, но не ставит крест на перспективах сборной Беларуси. И так складывается, что против фаворитов подопечным Захарова куда проще, чем против равных соперников. Беларусь набрала 4 очка в играх со шведами и чехами и ни одного со словаками и британцами…

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После поражения от сборной Великобритании Михаил Захаров прошелся по лидерам сборной.

— Дело больше не в тренерском поражении, а в командном. Ведь на чемпионате мира нужно бороться за каждые очки в рейтинг. Чем выше показатель, тем выше вероятность попадания на Олимпиаду. Бороться нужно за каждую победу, за каждое место. Нельзя к отдельным матчам относиться несерьезно.

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Чемпионат мира требует упорной подготовки. Мы же начали турнир с новыми сочетаниями звеньев, а ведь мы могли наигрывать сочетания до чемпионата. Надо брать пример со сборной Казахстана, где отрабатывали все загодя. Неправильно готовить игроков, которые в итоге не попадают в сборную. Что же касается Казахстана, то только чудо может помешать им попасть в четверку, — сказал Захаров на пресс-конференции.

Действительно, сейчас сборную тащат и те, на кого рассчитывали не в первую очередь.

Дэнни ТЭЙЛОР
Вратарь

Голкипер минского «Динамо» — главное открытие старта чемпионата мира. Будем откровенны: в Тэйлора никто не верил перед стартом чемпионата мира, и его поездка в Латвию вызывала больше всего недоумений. Однако Дэнни сумел поменять мнение о себе. Хотя начинал турнир «вторым» номером, но удачно сменил Констатина Шостака, у которого начало встречи против сборной Словакии не задалось. Вообще, перед игрой с Великобританией Тэйлор был лучшим вратарем турнира с космическим показателем 98.3% отраженных бросков — 57 сейвов после 58 бросков. Дэнни записал на свой счет шатаут в игре против грозных шведов и принес первую победу над «Тре Кнурур» на чемпионатах мира.

Конечно, игра против Великобритании подпортила картину, хотя голкипера трудно обвинить в пропущенных шайбах. Защитники его часто оставляли на растерзание, соперники бросали с убойных позиций. Однако голкиперу можно предъявить за неоднозначный момент: Тэйлор в безобидной ситуации не смог зафиксировать шайбу, после чего соперник забросил (счет тогда был 1:1), но спасла ошибка арбитра, свистнувший преждевременно. На данный момент Тэйлор — седьмой голкипер турнира с хорошими цифрами (94,0% ОБ) и крепкий первый номер сборной.

Михаил СТЕФАНОВИЧ
Нападающий

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Приятное впечатление оставляют звезды чемпионата Беларуси. Лидер «Юности» играет в четвертом звене, но успел отдать результативную передачу и забросить шайбу. Кстати, получилось очень символично. Михаил перед турниром поменял привычный номер «23» на «13», договорившись с Сергеем Дроздом, в честь ушедшего отца в начале мая. Естественно, свой гол он посвятил папе. Михаил постоянно напрягает оборону соперника и по максимум использует небольшое игровое время. Интересно, что Михаил Захаров в сложной игре против Великобритании по ходу матча усадил на скамейку Стефановича, Сергея Костицына и Германа Нестерова. Хотя решение довольно спорное, ведь хоккеисты доказывают на турнире, что им можно больше доверять.

Герман НЕСТЕРОВ
Нападающий

Партнер Стефановича по звену, оставшийся на скамейке в третьем периоде матча против Великобритании. А ведь шайба лучшего хоккеиста экстралиги принесла победу над сборной Швеции пару дней назад. Это единственное набранное очко для хоккеиста «Гомеля», но Герман очень продуктивен на площадке. Тоже достоин, чтобы ему больше доверились, но после игры с Великобританией в это верится с трудом.

Егор ШАРАНГОВИЧ
Нападающий

Молодой белорус подтверждает статус главной звезды сборной Беларуси. Форвард «Нью-Джерси» — лучший бомбардир команды, не боится ответственности и смело перетягивает одеяло на себя. В игре против Великобритании именно Шарангович штурмовал ворота соперника в последние 30 секунд, даже в штангу попал… В четырех играх Шарангович забросил две шайбы и отдал передачу — неплохие показатели для далеко не самой результативной команды турнира. Пожалуй, осадок оставляет не сдержанность новоиспеченного капитана в игре против Словакии, а в остальном Егор молодец. Настоящий лидер.

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Канада
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