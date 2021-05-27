Григоренко, Кузьменко и Зуб могут сыграть со швейцарцами

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 29.05.2021, 16:15 Швейцария - Россия -

Григоренко пропустил последние два матча команды на турнире из-за травмы, полученной в игре против британцев (7:1), Кузьменко и Зуб не сыграли из-за повреждений в игре с датчанами (3:0) в среду. В первом матче на турнире против чехов (4:3) травму получил нападающий Константин Окулов.

«Мы сейчас наблюдаем за реабилитацией всех наших травмированных игроков и планируем заявить на матч [против Швейцарии] всех, кроме Окулова, — сказал Ротенберг. — Это пока только план, нужно еще все проверить, но все они имеют шансы сыграть в следующей встрече».