На чемпионате мира куча сенсаций. Последний раз такое было 11 лет назад

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
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1/4 финала
3.06Не началсяQF1
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1/4 финала
3.06Не началсяQF5
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1/4 финала
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SF2
1/2 финала
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SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
10:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На чемпионате мира куча сенсаций. Последний раз такое было 11 лет назад

Американцы чуть не вылетели, а канадцы с трудом попали в плей-офф.

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Источник: AFP 2021

Первые дни чемпионата мира в Латвии прошли под девизом заголовков «Первая победа в истории», «Впервые в истории Канада проигрывает три матча подряд», «Сборная Чехии установила антирекорд» и так далее. Это уже даже не предреволюционная ситуация, а настоящий переворот мирового хоккейного порядка.

Верхи не хотят, а низы вполне себе могут, поэтому в 90% случаев предсказать перед началом матча победителя не представляется возможным. Отличный показатель для чемпионата мира по хоккею, где в прошлые годы, наоборот, только 10% игр и представляли настоящий спортивный интерес. Тем не менее, пусть большинство турниров и ограничиваются парой неожиданностей, ситуация, очень похожая на нынешнюю, в истории уже была. И относительно недавно — на ЧМ-2010 в Германии.

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Сборная США была в шаге от вылета в первый дивизион

Это был типичный чемпионат мира в постолимпийский год, когда звезды НХЛ с большой неохотой едут на второй международный турнир в сезоне подряд. В результате североамериканские сборные и ряд сильных европейских команд теряют своих лидеров, а значит, разрыв между ними и командами второго эшелона становится меньше. В этот раз причины, по которым фавориты лишились своих звезд, — другие, но эффект примерно тот же.

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Например, состав сборной США. Из 2021-го он выглядит даже достойно — есть хорошие креативные нападающие, например Ти Джей Оши, Кайл Окпосо, Крис Крайдер и Ник Фолиньо. Достойная оборона с Китом Яндлом и Джеком Джонсоном. И Бен Бишоп на воротах, в чем проблема? А она в возрасте игроков и их состоянии на тот момент. Бишоп к моменту старта ЧМ сыграл в НХЛ всего шесть матчей. Основным вратарем был вечный бэкап Скотт Клемменсен. Фолиньо в сезоне-2009/10 забил всего 9 голов в лучшей лиге мира, Крайдер и вовсе еще играл за колледж Бостона и попал в НХЛ только через два с половиной года! То есть у команды был хороший потенциал, но время этих хоккеистов тогда еще не пришло.

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Тем не менее такого провала от сборной США вряд ли ожидали. В те годы чемпионаты мира проводили по схеме двух групповых этапов. На первом американцам противостояли Германия, Дания и Финляндия. Не самый сложный набор, где как минимум второе место американцы были обязаны занимать. Для прохода дальше хватило бы даже третьего, но США умудрились проиграть вообще все матчи в группе и стать последними.

В результате американцы должны были отстаивать за право остаться в элите в утешительном раунде с Францией, Италией и Казахстаном. И даже тут они не обошлись без проблем! Сборная Италии в решающем матче вела в счете, и только на 51-й минуте американцы сравняли счет и выиграли по буллитам. Проиграй они тогда в основное время — ехали бы в первый дивизион.

Канадцы вышли в плей-офф в последнем туре по разнице шайб

Другие команды полного позора избежали, тем не менее и внятный хоккей показать не смогли. Сборная Словакии на ЧМ-2010 была в статусе полуфиналиста Олимпиады в Ванкувере. Тогда словацкий хоккей по праву котировался практически на равных с элитой, поэтому итоговое 12-е место для них — это провал. Они проиграли все матчи второго группового этапа, причем Дании уступили со счетом 0:6. До сих пор это одно из самых крупных поражений в истории словацкого хоккея. При этом не сказать, что сборную проигнорировали все лидеры, — приехали Мирослав Шатан, Томаш Татар и Андрей Секера.

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Канада в плей-офф все-таки пробилась, но только в последнем туре по разнице шайб и результатам личных встреч. По сути, им повезло с жеребьевкой — попались откровенно слабые в тот год Латвия и Норвегия, которых канадцы без проблем и обыграли. Но все остальные матчи проиграли — Швейцарии уступили без шансов 1:4, Чехии и Швеции проиграли не крупно, но по игре были сильно хуже соперника. Закончили свой путь «кленовые листья» разгромным поражением от сборной России в четвертьфинале.

Быстро вылетели и весьма средние финны, представленные почти полностью европейцами, за исключением молодого Пекки Ринне и нападающего Антти Миеттинена, провалившегося через полтора года в «Ак Барсе». Были в плей-офф и датчане, которые с боем сражались в четвертьфинале против шведов. Сборная Дании впервые дошла до стадии игр на вылет и потом смогла лишь один раз повторить это достижение в 2016 году.

Германия едва не обыграла Россию в полуфинале

Неудачи фаворитов, в свою очередь, помогли организовать самую удивительную, пожалуй, четвертьфинальную пару этого века: Швейцария — Германия. Команды, которые не всегда попадали в плей-офф, теперь боролись за полуфинал. Выиграли хозяева, и это была тоже серьезная сенсация, поскольку на том турнире альпийцы проиграли до матчей на вылет всего лишь раз, да и в целом считаются командой уровнем повыше. На той же Олимпиаде-2010 они на равных играли с топовой Канадой. Но победили немцы и выдали лучший для себя результат с 1953 года, когда в Базеле Германия выиграла серебро. В Кельне завоевать медаль не получилось, но в полуфинале немцы были в шаге от того, чтобы оставить без финала Россию.

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Марсель Гоч забил первым в конце первого периода, и только ближе к концу второго счет сравнял Евгений Малкин. Счет 1:1 сохранялся вплоть до 59-й минуты, и все шло к овертайму, когда забил Павел Дацюк. А ведь до этого несколько хороших моментов было и у немцев! Также и в игре за бронзу со Швецией Германия проиграла, по сути, всего в одну шайбу, третья была уже в пустые.

Неудивительно, что оргкомитет назвал самым ценным игроком немецкого вратаря Денниса Эндраса, показавшего невероятные 96,13% отраженных бросков. Забавно, что не проходи чемпионат мира в Германии, немецкой сказки могло бы и не случиться. Год назад на ЧМ-2009 они провалились и должны были вылетать в первый дивизион. Редкий случай, когда хоккейная сборная действительно выступала на ЧМ только на правах страны-хозяйки, вместо немцев по лифту спустили вниз Австрию.

Чешская сборная отказников выиграла свой последний титул

С чемпионом тоже все неоднозначно. В этом году чехи привезли едва ли не лучший свой состав за долгие годы и всеми назывались фаворитами. В результате не факт, что они и в плей-офф попадут с двумя очками после трех туров. В 2010-м же сборная Чехии резко столкнулась с проблемой отказников. Было всего два легионера из НХЛ — еще «зеленый» Якуб Ворачек и вратарь Томаш Вокоун. Главные чешские звезды ссылались на травмы (которые не мешали им играть в плей-офф Кубка Стэнли), контрактные вопросы или необходимость побыть с семьей. Кто-то и вовсе не отвечал на звонки менеджеров сборной Чехии, что вызвало бурю негодования у единственной мировой звезды, доехавшей до турнира, — Яромира Ягра.

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Групповой раунд для чехов прошел тяжело, и в успех своей сборной не верила даже обычно оптимистичная чешская пресса. Тем не менее в четвертьфинале они спокойно убрали финнов, в полуфинале — Швецию, а в финале выиграли у России. Главным фаворитом турнира были именно наши хоккеисты, и небезосновательно. Эмоции после Ванкувера с вылетом от Канады еще не улеглись, и поэтому ФХР отправила в Кельн максимально возможный десант североамериканцев. К тому же еще и расклад в Кубке Стэнли получился удачным — рано вылетели и «Вашингтон», и «Питтсбург».

По количеству стабильно попадающих в состав энхаэловцев россиянам не было равных, а уж звезд калибра Александра Овечкина, Павла Дацюка и Евгения Малкина ни у кого не было и в помине. КХЛ представляли лучшие силы Казани, Уфы и ЦСКА. По сути, состав был практически идеальным, тем удивительнее, с каким трудом россияне обыграли в полуфинале немцев, а затем безвольно уступили чехам.

Рустам Имамов

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США
США
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Канада
Канада
3
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СССР
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Россия
Россия
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Швеция
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