Игра за выход из группы: прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Чехия сегодня

Швеция снова удивила на чемпионате мира, на этот раз в хорошем смысле. После двух поражений на старте турнира «Тре крунур» раскатала крепкую Швейцарию — 7:0! Возможно, помогло то, что тренер Гарпенлов перетасовал все звенья в атаке. У главной надежды шведов Ракелля всего одно очко в этом матче, зато у 20-летнего защитника Лундквиста сразу четыре. Правда, дальше он своей сборной не поможет из-за травмы ноги. Вратарь «Ак Барса» Рейдеборн окончательно стал основным, в двух играх ЧМ он пропустил только один гол, отразив 49 бросков из 50. С 3 очками после 3 матчей Швеция сохранила шансы на попадание в плей-офф, как бы удивительно это ни звучало.

А вот Чехия по-прежнему ищет свою игру. Состав у команды Пешана один из лучших на турнире, но лидеры чехов Коварж Задина, Врана и Гронек еще не освоились на рижском льду. Проиграв России и Швейцарии, сборная Чехии смогла дожать Беларусь только в овертайме, потеряв одно очко. Поэтому после вчерашней победы Великобритании чехи оказались на последнем месте в группе, и их перспективы теперь выглядят сомнительно: надо выигрывать минимум 3 матча из 4 и ждать, что конкуренты будут терять очки. Есть вопросы к лучшему вратарю Кубка Гагарина Грубецу, пока он не выручает. Это важнейший матч для обеих сборных, проигравший, скорее всего, уже не попадет в плей-офф. Значит, команды с особой внимательностью сыграют у своих ворот и не будут рисковать. В БК Winline на тотал меньше 5,5 дают коэффициент 1,66.



Андрей Санталов