«В Латвии нас не выпускают даже на улицу, но я могу их понять». Интервью с Гавриковым

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
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Финляндия
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1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
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1.06Не началсяСловакия
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Германия
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Финляндия
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Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«В Латвии нас не выпускают даже на улицу, но я могу их понять». Интервью с Гавриковым

Защитник сборной России рассказал о ЧМ-2021, жёстком «пузыре» в Риге, сезоне в НХЛ и отставке Тортореллы в «Коламбусе».

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России сыграла уже четыре матча на чемпионате мира 2021 года по хоккею. На старте турнира команда Валерия Брагина одержала две победы кряду, последовательно обыграв сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). Затем россияне уступили команде Словакии (1:3) и обыграли команду Дании (3:0). В первый выходной день для российской команды на турнире наш обозреватель взял эксклюзивное интервью у защитника сборной России и клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова. 25-летний защитник поделился впечатлениями от мирового первенства, рассказал о жизни в рижском «пузыре», а также ответил на вопросы, касающиеся неудачного выступления «мундиров» в сезоне НХЛ, который завершился отставкой Джона Тортореллы с должности главного тренера клуба. Обо всём этом — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».

«Сборная России должна смотреть на свою игру. Важно правильное построение»

— Какие ощущения остались от двух первых побед сборной России на чемпионате мира?

— Победы — это всегда хорошо. Это самое главное, что должно быть. Нужно выигрывать матчи — для этого мы и приехали. По самочувствию, в общем и целом, первый матч был довольно тяжёлый, потому что провели на карантине какое-то время. Не катались, не играли и немного подвыпали из игрового ритма. Спустя период уже вкатились — и было получше, как по движению, так и по борьбе, более-менее начали привыкать к площадке.

— В матче со сборной Великобритании повели 4:0 уже к середине первого периода. Что являлось самым важным в игре команды в оставшееся время?

— Любая минута важна, потому что, в первую очередь, мы должны смотреть на свою игру — неважно, какой счёт и как складывается матч. Важно то, как мы играем в определённой ситуации. То есть для нас важны правильное построение игры, правильная оборона, правильный выход из зоны. На этом нужно делать акцент, потому что это всё пригодится в будущем, и такие моменты всегда должны оттачиваться.

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«В самом начале было трудно понять площадку. Лишние метры дают другое представление»

— Играете в паре с Иваном Проворовым. Уже почувствовали, что взаимопонимание налажено?

— Да, всё хорошо. Ваня — прекрасный защитник, который обладает невероятным мастерством и талантом. Играть с ним — одно удовольствие. Единственный момент: в самом начале нам было трудно понять площадку. Лишние метры дают другое представление о выборе позиции и вообще обо всех аспектах. Думаю, что ещё пара матчей пройдёт и всё будет в порядке.

— Есть такой момент, что Иван больше подключается в атаку, а вы его страхуете?

— Если честно, я такого не заметил, потому что всё должно быть по ситуации. Могу я подключиться, может он. Должна быть взаимозаменяемость, чтобы один страховал другого.

«Вратари сборной России будут играть всё увереннее с каждым матчем»

— Это же ваш первый турнир под руководством Валерия Брагина на взрослом уровне? Какие первые впечатления?

— Я с ним был на молодёжном чемпионате мира, который проходил в Канаде, поэтому хорошо его знаю по сборной. Для меня не было ничего нового, потому что до этого знал его как человека и тренера.

— Слепышев выбран капитаном сборной России на чемпионате мира. Как вы думаете, почему выбор пал на него?

 — Я думаю, что, во-первых, Антон — это лидер, за которым тянутся все ребята. Это видно и в раздевалке, и на льду, и вне его. Считаю, что это абсолютно верный выбор.

— Многие до начала турнира говорили, что вратари сборной России приехали на турнир без международного опыта. Вы как-то поддерживали их советами на правах опытного защитника?

— Да у меня у самого нет такого большого опыта, чтобы меня называть опытным защитником. А с другой стороны, опыт без игры не появится, ведь правильно? Для них это были первые игры, в которых они хорошо себя проявили, выручили нас, когда было нужно. Дальше будут играть всё увереннее с каждым матчем.

— На протяжении последних лет сборная России неизменно получала большое усиление из НХЛ — сейчас приехало всего семь человек. С точки зрения хоккеиста, с чем связываете такое количество отказов от турнира?

— В принципе, ни с чем не связываю. Если ребята не приехали, значит, были какие-то вопросы по здоровью или не отпустил клуб. Потому что все всегда едут в сборную с удовольствием, и, если они не приехали, значит, на то были объективные причины.

— Вы уже не первый год вызываетесь в сборную России, выигрывали Олимпийские игры, но пока не получилось стать чемпионом мира. Теперь это ваша главная спортивная цель?

— Прямо сейчас это приоритет, потому что мы находимся здесь и играем этот чемпионат. Для нас это цель номер один, не только для меня, но и для всей команды.

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Сборная России обыграла Данию

«Играть без зрителей — это другие ощущения»

— Уже на самом старте турнира произошло много сенсаций. Учитывая составы конкурентов и пребывание в «пузыре», это самый непредсказуемый чемпионат мира за последние годы?

— Один из, потому что это вообще особенный чемпионат мира, так как нет болельщиков и хоккеисты находятся в «баббле» («пузыре». — Прим. «Чемпионата»).

— Чемпионат мира в Риге стартовал без физического присутствия зрителей на трибунах. Насколько это другой вид спорта по своей сути?

— Город чувствует эту атмосферу турнира. Слышал, как болельщики встречали сборную Латвии, которая живёт в отеле. Под окнами было очень много народу на улице, люди сильно радовались. Но я думаю, что было бы ещё более круто, если бы болельщики были на стадионе. Возможно, что их допустят, и это будет совсем другая атмосфера, потому что играть без зрителей — это немного другие ощущения.

— Что можете пожелать людям, которые поддерживают сборную у телевизоров?

— Во-первых, хочу сказать большое спасибо за поддержку, потому что она очень важна для нас. Даже находясь по разные стороны экрана, все чувствуют её. А так хочется пожелать всем следить за здоровьем, потому что это сейчас самое главное в нашем мире.

— За самой победой Латвии над Канадой удалось посмотреть? Там ведь чудеса творил ваш одноклубник — голкипер Матис Кивлениекс.

— Зная его, я не удивлён. Он хороший вратарь, которого я видел и в тренировках, и в играх. Посмотрел только концовку матча, потому что сами только приехали после своей игры. Был только рад за Матиса, сразу же написал ему сообщение, поздравил с победой. Он молодец.

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«В Латвии нас не выпускают даже на улицу, но я могу их понять — разные ситуации и возможности»

— В прошлом году вы с «Коламбусом» принимали участие в плей-офф НХЛ, который также проходил в «пузыре». Можете сравнить их по своей организации?

— Ох, это две довольно разные истории. Если вкратце, и там и тут внутри всё организовано хорошо. Просто разница заключается в том, что в Торонто было два отеля, между которыми можно было перемещаться. Также у второго отеля была большая территория, где можно было спокойно погулять. Там был стадион для американского футбола, куда можно было приехать и провести время: поиграть в мяч, теннис или другие варианты. В ресторанах можно было брать снеки — и это всё было на территории этих двух отелей. То есть мы могли ходить.

Здесь же всё немного по-другому, потому что мы не можем выйти на улицу даже просто подышать. Нас не выпускают и ждут, когда подъедет автобус. Подъезжает автобус, мы в него садимся и уезжаем. Так что в плане перемещений здесь ничего нет. Но я тоже могу их понять, так как это две разные ситуации и разные возможности. Не совсем уместно сравнивать, где было лучше.

— Сам по себе фактор «пузыря» не отталкивал от поездки в сборную? Многие иностранцы отказались от вызовов в свои команды именно по этой причине.

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— Да нет. Как я уже говорил, всегда с удовольствием приезжаю играть за сборную. На первом плане всегда хоккей, правильно? Какие условия там, куда ты едешь, — это немного второстепенный момент. Да и не так много времени мы проводим в номерах, потому что если есть тренировки и игры, то день всегда расписан. Конечно, первые пару дней, когда мы безвылазно сидели в номерах, было тяжеловато. Но таковы условия, и в этом нет ничего страшного.

— Во время карантина занятия проходили по видеосвязи. Можете рассказать, как это всё было организовано? Какие ощущения испытали, когда занятия проходили не вживую.

— Это было необычно. Я никогда так не тренировался со всей командой, а организовано было всё хорошо, нам раздали весь необходимый инвентарь для тренировочного процесса. Тренер занимался вместе с нами и показывал, что нужно делать. В данных условиях это лучше, чем ничего, потому что выходить было никуда нельзя, и так разогнать кровь и потянуть мышцы — это было то, что нужно.

«Уход игроков из “Коламбуса” — это бизнес. Все прекрасно понимали, что произойдёт»

— Если переходить к теме «Коламбуса», то как оцените минувший сезон в НХЛ для себя?

— Странные ощущения из-за укороченного сезона. Тоже жили в условиях «полубаббла»: могли выходить на улицу, но не могли никуда ходить. В плане игры хотелось лучшего, но как получилось, так получилось. Сейчас надо с новыми силами готовиться к новому сезону.

— На старте сезона долгое время шли в группе команд, которые борются за плей-офф. Что произошло потом, когда проиграли 12 матчей кряду и потеряли все кубковые шансы?

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— Трудно сейчас что-то говорить. Где-то не хватало нам каких-то деталей, проигрывали всегда в одну шайбу, очень много проиграли по буллитам и в овертаймах, не добрали своих очков. Такие маленькие детали сложились воедино.

— Какая обстановка царила в команде в дедлайн, когда капитан команды Ник Фолиньо ушёл в «Торонто»? Не стало ли его решение дополнительным моральным ударом для коллектива, всё-таки уход капитана — это история крайне болезненная?

— Это бизнес, и все прекрасно понимали, что произойдёт. У ребят заканчивались контракты, и все ожидали, что такое может случиться. Но, конечно, когда уходят люди, которые столько времени провели в организации и через многое прошли, это, естественно, накладывает определённый отпечаток. С другой стороны, я рад за ребят, у которых сейчас есть шансы побороться за кубок. Это и Дэвид Савар (защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг. — Прим. «Чемпионата») и Райли Нэш и Ник Фолиньо (нападающие «Торонто Мэйпл Лифс. — Прим. «Чемпионата»). Могу пожелать им только удачи.

«Рад, что в конце сезона НХЛ Григоренко доказал себе, что может играть»

— Многие лидеры команды покинули «Коламбус» за последние годы. Вас самого всё устраивает в организации и в бытовом плане?

— Меня всё устраивает. И, самое важное, всё устраивает мою семью. В этом нет никаких проблем, у нас всё хорошо.

— Турнирные перспективы команды не смущают, учитывая такой массовый отток игроков лидеров?

— Как я уже говорил, это бизнес: у ребят заканчивались контракты, и можно понять руководство, если бы они ушли бесплатно, клуб ничего не получил бы взамен. А так «Коламбус» попытался усилить себя на будущее, получив драфт-пики, тогда как другие команды искали усиление под плей-офф. Руководство принимает решения, за которое оно ответственно. И я не могу ничего говорить, потому что это не моя прерогатива.

— Одним из новичков «Коламбуса» уже стал российский нападающий Егор Чинахов. Как-то уже поприветствовали соотечественника в организации?

— Я сразу ему написал, чтобы он не останавливался и прогрессировал. Сказал, что, если игрока выбирают в первом раунде драфта НХЛ, значит, возлагают очень большие надежды. Написал ему, что, если нужна какая-то помощь, я всегда на связи и всегда можно обратиться, если нужен какой-то совет.

— Михаил Григоренко в интервью «Чемпионату» говорил, что вы очень близко дружите семьями. Как-то морально поддерживали его во время тяжёлого для него периода, когда он угодил в запас на долгий срок?

— Конечно. Мы постоянно общались. И да, он правильно сказал, что мы дружим семьями. Всё это постоянно обсуждали, и в итоге я рад, что в конце сезона Миша смог доказать и тренерам, и команде, и, возможно, даже себе на какой-то момент, что он может играть. В последних матчах он это прекрасно показал, забивая голы и набирая очки. За него можно было только порадоваться.

«Уход Тортореллы из “Коламбуса” — эмоциональный момент. Он переживает абсолютно за всех людей и за всех в ответе»

— Если у Григоренко в целом всё-таки получилось раскрыть себя под руководством Тортореллы, то вы у него были основным и одним из любимых защитников. Расстроились его уходу из команды?

— Любимым точно не был (смеётся). А так — конечно. Это тот тренер, при котором я сыграл свой первый матч в НХЛ — он сразу же доверил мне играть во втором раунде плей-офф. Для меня это память на всю жизнь. Как тренер он очень много сделал для организации, и там все его любят. Поэтому это был довольно эмоциональный момент. Надеюсь, что всё, что ни делается, — к лучшему. А ему хочется пожелать удачи, если он возглавит какую-то команду сейчас. Это будет хорошо для него.

— В прессе Тортореллу часто демонизировали: много писали, насколько он жёсток на скамейке и в раздевалке. А после его ухода из команды появились истории совершенного иного рода: как он подкармливал бездомных на улице и всё в таком роде. Каким он показался вам в человеческом плане?

— Я скажу, что не так много пересекался с ним в таком плане. Но я тоже знаю эти истории, о которых вы рассказываете. Вообще, видя отношение Джона к игрокам, к организации, к персоналу и зная несколько очень позитивных историй на этот счёт, как он помогал ребятам, могу сказать только то, что он прекрасный человек. Он никогда никого не оставит в беде. Я могу сказать, что он заботится обо всём окружении и переживает абсолютно за всех людей. Я точно знаю, что он переживает за игроков и хочет, чтобы они стали лучше. И также переживает за всех людей в окружении: за своих помощников, за персонал. И даже неважно, это работник арены или нет — он за всех в ответе.

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СССР
1
Швеция
Швеция
2
СССР
СССР
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Чехословакия
Чехословакия
1960
США
1
США
США
2
Канада
Канада
3
СССР
СССР
1993
Германия
1
Россия
Россия
2
Швеция
Швеция
3
Чехия
Чехия
2000
Россия
1
Чехия
Чехия
2
Словакия
Словакия
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Финляндия — Норвегия — 5:2. Лучшие моменты
Швейцария — Швеция — 0:7. Лучшие моменты
Великобритания — Дания — 2:3 (ОТ). Лучшие моменты
США — Казахстан — 3:0. Лучшие моменты
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