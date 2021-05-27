«В Латвии нас не выпускают даже на улицу, но я могу их понять». Интервью с Гавриковым
Защитник сборной России рассказал о ЧМ-2021, жёстком «пузыре» в Риге, сезоне в НХЛ и отставке Тортореллы в «Коламбусе».
Защитник сборной России рассказал о ЧМ-2021, жёстком «пузыре» в Риге, сезоне в НХЛ и отставке Тортореллы в «Коламбусе».
Сборная России сыграла уже четыре матча на чемпионате мира 2021 года по хоккею. На старте турнира команда Валерия Брагина одержала две победы кряду, последовательно обыграв сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1). Затем россияне уступили команде Словакии (1:3) и обыграли команду Дании (3:0). В первый выходной день для российской команды на турнире наш обозреватель взял эксклюзивное интервью у защитника сборной России и клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова. 25-летний защитник поделился впечатлениями от мирового первенства, рассказал о жизни в рижском «пузыре», а также ответил на вопросы, касающиеся неудачного выступления «мундиров» в сезоне НХЛ, который завершился отставкой Джона Тортореллы с должности главного тренера клуба. Обо всём этом — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».
— Какие ощущения остались от двух первых побед сборной России на чемпионате мира?
— Победы — это всегда хорошо. Это самое главное, что должно быть. Нужно выигрывать матчи — для этого мы и приехали. По самочувствию, в общем и целом, первый матч был довольно тяжёлый, потому что провели на карантине
— В матче со сборной Великобритании повели 4:0 уже к середине первого периода. Что являлось самым важным в игре команды в оставшееся время?
— Любая минута важна, потому что, в первую очередь, мы должны смотреть на свою игру — неважно, какой счёт и как складывается матч. Важно то, как мы играем в определённой ситуации. То есть для нас важны правильное построение игры, правильная оборона, правильный выход из зоны. На этом нужно делать акцент, потому что это всё пригодится в будущем, и такие моменты всегда должны оттачиваться.
— Играете в паре с Иваном Проворовым. Уже почувствовали, что взаимопонимание налажено?
— Да, всё хорошо. Ваня — прекрасный защитник, который обладает невероятным мастерством и талантом. Играть с ним — одно удовольствие. Единственный момент: в самом начале нам было трудно понять площадку. Лишние метры дают другое представление о выборе позиции и вообще обо всех аспектах. Думаю, что ещё пара матчей пройдёт и всё будет в порядке.
— Есть такой момент, что Иван больше подключается в атаку, а вы его страхуете?
— Если честно, я такого не заметил, потому что всё должно быть по ситуации. Могу я подключиться, может он. Должна быть взаимозаменяемость, чтобы один страховал другого.
— Это же ваш первый турнир под руководством Валерия Брагина на взрослом уровне? Какие первые впечатления?
— Я с ним был на молодёжном чемпионате мира, который проходил в Канаде, поэтому хорошо его знаю по сборной. Для меня не было ничего нового, потому что до этого знал его как человека и тренера.
— Слепышев выбран капитаном сборной России на чемпионате мира. Как вы думаете, почему выбор пал на него?
— Я думаю, что,
— Многие до начала турнира говорили, что вратари сборной России приехали на турнир без международного опыта. Вы
— Да у меня у самого нет такого большого опыта, чтобы меня называть опытным защитником. А с другой стороны, опыт без игры не появится, ведь правильно? Для них это были первые игры, в которых они хорошо себя проявили, выручили нас, когда было нужно. Дальше будут играть всё увереннее с каждым матчем.
— На протяжении последних лет сборная России неизменно получала большое усиление из НХЛ — сейчас приехало всего семь человек. С точки зрения хоккеиста, с чем связываете такое количество отказов от турнира?
— В принципе, ни с чем не связываю. Если ребята не приехали, значит, были
— Вы уже не первый год вызываетесь в сборную России, выигрывали Олимпийские игры, но пока не получилось стать чемпионом мира. Теперь это ваша главная спортивная цель?
— Прямо сейчас это приоритет, потому что мы находимся здесь и играем этот чемпионат. Для нас это цель номер один, не только для меня, но и для всей команды.
— Уже на самом старте турнира произошло много сенсаций. Учитывая составы конкурентов и пребывание в «пузыре», это самый непредсказуемый чемпионат мира за последние годы?
— Один из, потому что это вообще особенный чемпионат мира, так как нет болельщиков и хоккеисты находятся в «баббле» («пузыре». — Прим. «Чемпионата»).
— Чемпионат мира в Риге стартовал без физического присутствия зрителей на трибунах. Насколько это другой вид спорта по своей сути?
— Город чувствует эту атмосферу турнира. Слышал, как болельщики встречали сборную Латвии, которая живёт в отеле. Под окнами было очень много народу на улице, люди сильно радовались. Но я думаю, что было бы ещё более круто, если бы болельщики были на стадионе. Возможно, что их допустят, и это будет совсем другая атмосфера, потому что играть без зрителей — это немного другие ощущения.
— Что можете пожелать людям, которые поддерживают сборную у телевизоров?
—
— За самой победой Латвии над Канадой удалось посмотреть? Там ведь чудеса творил ваш одноклубник — голкипер Матис Кивлениекс.
— Зная его, я не удивлён. Он хороший вратарь, которого я видел и в тренировках, и в играх. Посмотрел только концовку матча, потому что сами только приехали после своей игры. Был только рад за Матиса, сразу же написал ему сообщение, поздравил с победой. Он молодец.
— В прошлом году вы с «Коламбусом» принимали участие в
— Ох, это две довольно разные истории. Если вкратце, и там и тут внутри всё организовано хорошо. Просто разница заключается в том, что в Торонто было два отеля, между которыми можно было перемещаться. Также у второго отеля была большая территория, где можно было спокойно погулять. Там был стадион для американского футбола, куда можно было приехать и провести время: поиграть в мяч, теннис или другие варианты. В ресторанах можно было брать снеки — и это всё было на территории этих двух отелей. То есть мы могли ходить.
Здесь же всё немного
— Сам по себе фактор «пузыря» не отталкивал от поездки в сборную? Многие иностранцы отказались от вызовов в свои команды именно по этой причине.
— Да нет. Как я уже говорил, всегда с удовольствием приезжаю играть за сборную. На первом плане всегда хоккей, правильно? Какие условия там, куда ты едешь, — это немного второстепенный момент. Да и не так много времени мы проводим в номерах, потому что если есть тренировки и игры, то день всегда расписан. Конечно, первые пару дней, когда мы безвылазно сидели в номерах, было тяжеловато. Но таковы условия, и в этом нет ничего страшного.
— Во время карантина занятия проходили по видеосвязи. Можете рассказать, как это всё было организовано? Какие ощущения испытали, когда занятия проходили не вживую.
— Это было необычно. Я никогда так не тренировался со всей командой, а организовано было всё хорошо, нам раздали весь необходимый инвентарь для тренировочного процесса. Тренер занимался вместе с нами и показывал, что нужно делать. В данных условиях это лучше, чем ничего, потому что выходить было никуда нельзя, и так разогнать кровь и потянуть мышцы — это было то, что нужно.
— Если переходить к теме «Коламбуса», то как оцените минувший сезон в НХЛ для себя?
— Странные ощущения
— На старте сезона долгое время шли в группе команд, которые борются за
— Трудно сейчас
— Какая обстановка царила в команде в дедлайн, когда капитан команды Ник Фолиньо ушёл в «Торонто»? Не стало ли его решение дополнительным моральным ударом для коллектива,
— Это бизнес, и все прекрасно понимали, что произойдёт. У ребят заканчивались контракты, и все ожидали, что такое может случиться. Но, конечно, когда уходят люди, которые столько времени провели в организации и через многое прошли, это, естественно, накладывает определённый отпечаток. С другой стороны, я рад за ребят, у которых сейчас есть шансы побороться за кубок. Это и Дэвид Савар (защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг. — Прим. «Чемпионата») и Райли Нэш и Ник Фолиньо (нападающие «Торонто Мэйпл Лифс. — Прим. «Чемпионата»). Могу пожелать им только удачи.
— Многие лидеры команды покинули «Коламбус» за последние годы. Вас самого всё устраивает в организации и в бытовом плане?
— Меня всё устраивает. И, самое важное, всё устраивает мою семью. В этом нет никаких проблем, у нас всё хорошо.
— Турнирные перспективы команды не смущают, учитывая такой массовый отток игроков лидеров?
— Как я уже говорил, это бизнес: у ребят заканчивались контракты, и можно понять руководство, если бы они ушли бесплатно, клуб ничего не получил бы взамен. А так «Коламбус» попытался усилить себя на будущее, получив
— Одним из новичков «Коламбуса» уже стал российский нападающий Егор Чинахов.
— Я сразу ему написал, чтобы он не останавливался и прогрессировал. Сказал, что, если игрока выбирают в первом раунде драфта НХЛ, значит, возлагают очень большие надежды. Написал ему, что, если нужна
— Михаил Григоренко в интервью «Чемпионату» говорил, что вы очень близко дружите семьями.
— Конечно. Мы постоянно общались. И да, он правильно сказал, что мы дружим семьями. Всё это постоянно обсуждали, и в итоге я рад, что в конце сезона Миша смог доказать и тренерам, и команде, и, возможно, даже себе на
— Если у Григоренко в целом
— Любимым точно не был (смеётся). А так — конечно. Это тот тренер, при котором я сыграл свой первый матч в НХЛ — он сразу же доверил мне играть во втором раунде
— В прессе Тортореллу часто демонизировали: много писали, насколько он жёсток на скамейке и в раздевалке. А после его ухода из команды появились истории совершенного иного рода: как он подкармливал бездомных на улице и всё в таком роде. Каким он показался вам в человеческом плане?
— Я скажу, что не так много пересекался с ним в таком плане. Но я тоже знаю эти истории, о которых вы рассказываете. Вообще, видя отношение Джона к игрокам, к организации, к персоналу и зная несколько очень позитивных историй на этот счёт, как он помогал ребятам, могу сказать только то, что он прекрасный человек. Он никогда никого не оставит в беде. Я могу сказать, что он заботится обо всём окружении и переживает абсолютно за всех людей. Я точно знаю, что он переживает за игроков и хочет, чтобы они стали лучше. И также переживает за всех людей в окружении: за своих помощников, за персонал. И даже неважно, это работник арены или нет — он за всех в ответе.