Давыдов: На таком чемпионате мира Шипачев был бы незаменим

«В отличие от шведов или канадцев, наша команда идёт неплохо. Считаю, у неё есть шансы на победу, но на дистанции чемпионата необходимо прибавлять — прежде всего в атаке.



Сможет ли это сделать сборная? Надеюсь. Но видны проблемы в созидании, в ведении атакующих действий. Очень не хватает конструктора игры, ярко выраженного центрфорварда — такого, как Шипачёв. Всё-таки травма Вадима больно ударила по команде. На таком чемпионате, когда скорости не очень высокие и есть время для принятия неординарных решений, Шипачёв был бы незаменим», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.