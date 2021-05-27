Давыдов: На таком чемпионате мира Шипачев был бы незаменим
Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).
Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).
Российская сборная пока одержала на турнире три победы и потерпела одно поражение.
«В отличие от шведов или канадцев, наша команда идёт неплохо. Считаю, у неё есть шансы на победу, но на дистанции чемпионата необходимо прибавлять — прежде всего в атаке.
Сможет ли это сделать сборная? Надеюсь. Но видны проблемы в созидании, в ведении атакующих действий. Очень не хватает конструктора игры, ярко выраженного центрфорварда — такого, как Шипачёв.