«Да, черт побери! Кто там следующий?» Британцы гуляют и уже мечтают о четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15Не началсяСША
Латвия
Группа A
тв
16:15Не началсяШвейцария
Словакия
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Словакия
39
2
Россия
49
3
Швейцария
36
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
Латвия
37
3
Финляндия
37
4
Казахстан
47
5
США
36
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Да, черт побери! Кто там следующий?» Британцы гуляют и уже мечтают о четвертьфинале ЧМ

Пресса прочит скорое появление игроков своей команды в топ-лигах Европы и ждёт от них достойного боя со Швецией.

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Источник: Reuters

В Великобритании впору устраивать народные гуляния — по крайней мере, настроения у болельщиков после победы над Беларусью на чемпионате мира именно такие. А британская пресса прочит скорое появление игроков своей сборной в топ-лигах Европы, начинает мечтать о четвертьфинале и называет эту победу лучшей со времён хоккейного золота Олимпиады-1936.

«Теперь Великобритания попробует навязать борьбу за следующий раунд»

«Дубль Кирка помог Великобритании добиться первой победы на чемпионате мира, они выдержали и шокировали Беларусь в Риге. Нападающий забил третий и четвёртый гол на турнире, ещё по шайбе забросили Дэвис и Хэммонд, а тёмные лошадки вызвали очередной шок спустя два года после их знаменитой победы над Францией.

Великобритания снова доказала, что прогрессирует каждый день, и теперь они смогли подтвердить это результатами. Они поднялись на пятое место в группе, сдвинув Швецию и Чехию. Теперь в матче со Швецией Великобритания попробует завязать борьбу за следующий раунд. Они знают, что победа выведет их в четвёрку в группе А», — пишет Belfast Telegraph.

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«У игроков сборной Беларуси 500 матчей в НХЛ и 5000 в КХЛ, у Великобритании — ни одного»

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«Великобритания продралась сквозь Беларусь и добилась одной из своих самых больших побед в истории. Дубль Лиама Кирка помог им совершить невероятное против фаворитов. Кирк быстро становится игроком самого высокого полёта, он показал выдающуюся игру в матче с Беларусью — командой, напичканной игроками мирового уровня.

После четвёртого гола казалось, что Великобритания без особых усилий добьётся исторической победы, но Беларусь показала свой класс, отквитав две шайбы. И хотя соперник обрушил на Бена Баунса шквал бросков, наш блистательный вратарь выстоял в нервной концовке, а Великобритания добилась, пожалуй, своей лучшей победы со времён золота Олимпиады-1936.

В центре победы был 21-летний Кирк, который делит первое место в гонке снайперов турнира и вывел свою команду на достойное пятое место в группе. Разницу команд идеально подчёркивал их опыт. У игроков сборной Беларуси более 500 матчей в НХЛ и 5000 в КХЛ, в то время как у Великобритании нет ни одного человека, кто бы хоть раз сыграл в топ-лигах Северной Америки и Европы.

С большой долей вероятности можно сказать, что после турнира этому придёт конец. Одному только Кирку, который пытается пробиться в НХЛ, суждено перейти как минимум в одну из топ-лиг Европы.

Ещё один игрок, которому, кажется, уготовано повышение в высшие хоккейные эшелоны, — Бен Баунс — снова проявил себя с лучшей стороны в воротах. Бен Дэвис, герой овертайма с Францией, забросил вторую шайбу, а затем Британия погрузилась в страну грёз, когда Кирк оформил дубль. Хэммонд ещё больше упрочил преимущество Британии, но Плэтт и Принс вернули Беларуси надежду. Однако этого оказалось недостаточно.

Приключение продолжится в пятницу матчем с ещё более сильным соперником. Но Великобритания прогрессирует с каждой игрой, и мало кто поставит на то, что они хотя бы не дадут Швеции бой», — пишет Daily Mail.

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«Да, чёрт побери! Кто там следующий?»

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«Результаты Великобритании сейчас и в предыдущих матчах по соперникам. Россия: было 3:12, стало 1:7. Словакия: было 1:7, стало 1:2. Дания: было 0:9, стало 2:3. Беларусь: было 3:10, стало 4:3. Выглядит, как прогресс!» — пишет аккаунт Avs UK в «Твиттере».

«Да, чёрт побери! Кто там следующий?» — радуется болельщик Джейк Окли.

«Великобритания только что выиграла свой первый матч в основное время с 1962 года в топ-дивизионе ЧМ! Шикарно! Я не плачу, это ты плачешь», — восторгается Алекс Фрю.

«Да, ребятушки! Не ищем лёгких путей, но каков матч!» — чуть не кричит от счастья болельщик с ником Блейк.

«Блистательно. За последний год это одно из лучших выступлений британского спорта. Будет позором, если хоккейную сборную хотя бы не номинируют на звание лучшей команды года в стране», — пишет болельщик с ником JH.

«Что происходит-то, батюшки святы! Готовила и в момент третьего гола буквально разбросала всю еду со сковородки. Даже не верю, что вижу такую игру, особенно учитывая все обстоятельства этого сезона. По правде говоря, у нас бы были огромные проблемы без Баунса. Что за сногсшибательный игрок», — пишет Лив Тайд.

«Что за игра! Гениальное выступление сборной Великобритании. Никогда не ищем лёгких путей. Кирк ещё раз показал миру, насколько он хорош», — замечает Мэтт Дэй.

«Они сделали это!» — радуется Люк Джеймс.

«Да! Большая победа! Я в изумлении», — пишет болельщик с ником Rebel73.

«Чертовски приятно слушать наш гимн на топ-уровне», — пишет Дэвид Спенс.

Елена Кузнецова

Беларусь
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Великобритания
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