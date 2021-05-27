Правительство Латвии решило допустить с 1 июня зрителей на матчи чемпионата мира по хоккею

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Согласно решению правительства, присутствовать на матчах чемпионата мира смогут лица, которые минимум 14 дней назад прошли полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, у которых от 22 до 90 дней прошло после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca или сразу же после получения второй дозы этого препарата. «Игры чемпионата очно также смогут смотреть лица, которые переболели COVID-19», — указывает агентство.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно решению кабмина, билеты на хоккейные матчи должны быть персонализированными, и на них должны быть указаны имя и фамилия владельца. Болельщик, предъявляя билет, также должен будет показать удостоверяющий личность документ и сертификат, подтверждающий, что он переболел коронавирусом или сделал прививку. Зрителям во время матча нужно будет соблюдать строгие правила — нужно будет сидеть на своем месте, не снимая маски. Общее число зрителей с персонализированными билетами, которых сможет принять «Арена-Рига», составляет 2 660, а Олимпийский спортивный центр — 1 058.

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Сейм Латвии 20 мая решил, что болельщики, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием, смогут посетить матчи турнира в Риге. Парламент поручил кабинету министров создать эпидемически безопасные условия для очного присутствия на матчах чемпионата вакцинированных зрителей, а также тех, кто недавно переболел COVID-19. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 21 мая передал этот вопрос Минздраву для оценки.

Минздрав Латвии 25 мая обнародовал свое заключение по решению Сейма о допуске болельщиков на матчи ЧМ по хоккею. Ведомство считает, что непривитых зрителей нельзя допускать на трибуны, а для проверки вакцинированных не хватает IT-решений, а также указал на возможные риски дискриминации. После этого этот вопрос был направлен на оценку еще двум министерствам — юстиции и образования и науки. Глава Минюста Янис Борданс ранее в четверг заявил, что возглавляемое им ведомство не возражает против допуска зрителей на матчи ЧМ по хоккею, а Минобрнауки предложило допускать болельщиков с 1 июня.

Кариньш ранее заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира, который проходит в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей в связи с эпидемической ситуацией в стране.