Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021

Сборной Казахстана по хоккею осталось провести в групповом раунде чемпионата мира в Риге три матча, в которых способна оформить выход в плей-офф турнира. Итоговый расклад для подопечных Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанской команде предстоят игры с соперниками, занимающими места в нижней части таблицы. Ситуация благоприятная, но ключевой может стать матч с Канадой — если удастся не проиграть лидеру мирового рейтинга, то североамериканцы не смогут вмешаться в борьбу за выход в квартет.

Команда Казахстан

Оставшиеся игры команд:

1. Германия — Финляндия (29 мая), США (31 мая) и Латвия (1 июня).

2. Латвия — США (27 мая), Норвегия (28 мая), Финляндия (30 мая) и Германия (1 июня).

3. Финляндия — Италия (27 мая), Германия (29 мая), Латвия (30 мая) и Канада (1 июня).

4. Казахстан — Канада (28 мая), Италия (29 мая) и Норвегия (31 мая).

5. США — Латвия (27 мая), Норвегия (29 мая), Германия (31 мая) и Италия (1 июня).

6. Канада — Казахстан (28 мая), Италия (30 мая) и Финляндия (1 июня).

7. Норвегия — Латвия (28 мая), США (29 мая) и Казахстан (31 мая).

8. Италия — Финляндия (27 мая), Казахстан (29 мая), Канада (30 мая) и США (1 июня).



Ситуация в группе такая, что вылететь может даже Германия, поскольку промежуточному лидеру этапа предстоят игры с прямыми конкурентами. Графики Латвии и Финляндии тоже очень непростые, а Казахстан с США могут подняться выше, обогнав соперников.

Предположим, что лишней, вместе с лидером мирового рейтинга Канадой и парой аутсайдеров, окажется Германия. Сложный календарь помешает удержаться во главе группы, а оппоненты воспользуются матчами «попроще» и вырвутся в нашей гонке.