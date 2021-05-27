Швейцарские хоккеисты разгромили команду Словакии в матче чемпионата мира, забросив 8 шайб

В составе победителей отличились Рафаэль Диас (10-я минута), Свен Андригетто (21), Ромэн Лёффель (26, 55), Грегори Хофманн (37, 53), Тимо Майер (41) и Филипп Курашев (45). У словаков шайба на счету Михаля Криштофа (46).

В следующем матче швейцарцы сыграют со сборной России 29 мая, в тот же день словаки проведут матч против команды Дании.