Сборная США обыграла команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
20:15Не началсяФинляндия
Италия
Группа A
тв
20:15Не началсяШвеция
Чехия
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
США
49
3
Финляндия
37
4
Латвия
47
5
Казахстан
47
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
18:40 (мск), источник: ТАСС

Сборная США обыграла команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная США обыграла со счетом 4:2 команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды представляют группу В.

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Источник: AFP 2021

У американцев шайбы забросили Мэтт Теннисон (2-я минута), Брайан Бойл (15), Тревор Мур (32) и Мэттью Бенирс (34). В составе хозяев турнира отличились Микс Индрашис (6) и Ренарс Карстенбергс (17).

Сборная Латвии играет в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею с 1997 года. С тех пор латвийцам трижды удалось обыграть американцев, еще два матча завершились вничью, в 10 встречах была сильнее команда США.

Американцы одержали третью победу подряд и занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав в четырех матчах 9 очков. Сборная Латвии потерпела первое поражение в основное время и после четырех игр с 7 очками идет четвертой. В следующем матче сборная США встретится с командой Норвегии 29 мая, сборная Латвии днем ранее встретится с норвежцами.

Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи чемпионата мира болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

США
4:2
2:2, 2:0, 0:0
Латвия
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История чемпионатов мира
1956
Италия
1
СССР
СССР
2
США
США
3
Канада
Канада
1961
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Чехословакия
Чехословакия
3
СССР
СССР
1967
Австрия
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
2006
Латвия
1
Швеция
Швеция
2
Чехия
Чехия
3
Финляндия
Финляндия
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