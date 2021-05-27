Сборная США обыграла команду Латвии на чемпионате мира по хоккею

У американцев шайбы забросили Мэтт Теннисон (2-я минута), Брайан Бойл (15), Тревор Мур (32) и Мэттью Бенирс (34). В составе хозяев турнира отличились Микс Индрашис (6) и Ренарс Карстенбергс (17).

Сборная Латвии играет в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею с 1997 года. С тех пор латвийцам трижды удалось обыграть американцев, еще два матча завершились вничью, в 10 встречах была сильнее команда США.

Американцы одержали третью победу подряд и занимают вторую строчку таблицы группы В, набрав в четырех матчах 9 очков. Сборная Латвии потерпела первое поражение в основное время и после четырех игр с 7 очками идет четвертой. В следующем матче сборная США встретится с командой Норвегии 29 мая, сборная Латвии днем ранее встретится с норвежцами.

Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи чемпионата мира болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.