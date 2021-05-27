В чем секрет побед Казахстана на ЧМ? Мы поговорили с нападающим сборной, за которого весной бились топ-клубы КХЛ

Выступление сборной Казахстана — один из главных сюрпризов чемпионата мира. Команда, которую возглавляет Юрий Михайлис, обыграла Латвию (3:2 Б), Финляндию (2:1 Б) и Германию (3:2), уступив лишь американцам. 28 мая казахстанскую сборную ждет еще один важнейший матч — против канадцев.

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков в интервью «СЭ» рассказал о секрете успеха сборной, своем первом голе на чемпионатах мира и переходе в «Ак Барс», который выиграл борьбу за игрока в это межсезонье.

Даррен Диц против голкипера сборной Германии Матиаса Нидербергера | Источник: AFP 2021

Диц всегда на волне позитива

— Сборная Казахстана одержала победы на старте чемпионата мира, в том числе сенсационно обыграла финнов. Какие чувства сейчас?

— Конечно, это очень классные, позитивные эмоции. Эти победы называют сенсацией, но все-таки это результат продуктивной работы. Успеха без вложений не бывает. Считаю, что мы заслужили это, будем продолжать и дальше показывать свою игру. В голове только одна цель — попасть в плей-офф.

— Чувствовалось ли, что финны недонастроились, не восприняли вас всерьез?

— Нам неважно, кто и как настраивается на нас, мы выходим и показываем свою игру, делаем то, что от нас требуют. Турнир очень сжатый и все в разной физической форме, поэтому результаты непредсказуемы.

— Может быть, это связано с пандемией, нет должного настроя на турнир?

— У нас всегда настрой запредельный. В национальной сборной каждый игрок стремится проявить себя с лучшей стороны.

— Казахстан ни разу не выходил в плей-офф чемпионата мира. Есть чувство, что творите историю сейчас?

— Возможно, но надо продолжать доказывать, что нас зря относили к аутсайдерам.

— Гол финнам — важнейший в вашей карьере?

— Один из самых запоминающихся, конечно. Главное — это все-таки победа команды.

— Когда Хенрик Карлссон уехал из тренировочного лагеря сборной, были опасения, что во вратарской линии будут проблемы. Как в команде к этому отнеслись?

— Отнеслись спокойно и с пониманием. У нас очень хорошая бригада вратарей. Никита Бояркин доказывает, что достоин места в сборной в роли основного вратаря, он демонстрирует блестящую игру. Мы должны помочь ему в следующих матчах своей самоотверженной и правильной игрой.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COVhu6Dh62M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kirill Panyukov (@panyukov22)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В команде много натурализованных игроков. Во многих клубах КХЛ легионеры держатся особняком. Есть ли такое в сборной Казахстана?

— У нас классная атмосфера, все друг друга поддерживают. Даже те, кто не очень хорошо знает английский, пытаются разговаривать со всеми. Никакого разделения точно нет.

— Насколько велика роль Дица, который хорошо говорит по-русски?

— Даррен и на льду показывает свою состоятельность, и в быту много помогает ребятам. Если что-то надо перевести иностранцам, он тоже помогает. Он лидер команды.

— Можете выделить одну главную его черту характера?

— Он всегда на волне позитива. Что бы ни произошло. Как бы ни складывался матч, он во всем ищет позитив и настраивает всех на это.

— Для меня показательный момент в игре Дица — как он решил исход серии с «Торпедо» два года назад, когда в седьмом матче обыграл всех и забил победный гол.

— Уверенности у него хватает. На всех. Поделиться еще может, наверное.

— Как относитесь к натурализации иностранцев и их привлечению в сборную Казахстана? Бывший нападающий сборной Константин Пушкарев сказал, что это путь в никуда.

— Сложно сказать, насколько это правильно и нужно и какие цели преследуются. Конечно, важно, чтобы больше доверяли казахстанцам. В стране много талантливых и перспективных ребят, которые могут играть на высоком уровне. Все зависит от времени, подготовки, веры в этих хоккеистов.

— Хоккей популярнее футбола в Казахстане?

— Думаю, что да. Сейчас не то чтобы хоккейный бум, но очень многие смотрят, как играет сборная. Много болельщиков переживают, следят за чемпионатом мира.

Кирилл Панюков (№ 22) в матче против сборной Финляндии | Источник: Reuters

Воронков — красавец, следил за ним

— Для вас этот сезон прорывной. Закрепились в основном составе «Барыса», в плей-офф вообще набрали семь очков в шести матчах. В чем главная причина?

— Многое идет от головы, от того, как настраиваешься в определенные моменты. Многое зависит и от партнеров, и от веры в тебя — в какое сочетание поставили, сколько времени дали. Тренерский штаб доверял мне, удачно все сложилось. Я продолжал верить и трудиться каждый день, это принесло успех.

— В чем секрет результативной игры в плей-офф?

— Играл в тройке с иностранцами, мы с ними нашли взаимопонимание. И в большинстве все складывалось удачно. Конечно, я этому очень рад, но надо закрепить этот успех и прогрессировать.

— Что говорили в «Ак Барсе» перед переходом?

— Со мной разговаривали менеджер и тренер. Сказали, что будут рады видеть меня в команде, чтобы я подумал над их предложением.

— Не было опасения перед переходом в «Ак Барс»? Все-таки конкуренция посерьезнее, чем в «Барысе»?

— Все зависит от меня. Нужно показывать себя с лучшей стороны.

— Как считаете, подходит ли вам скоростной и агрессивный хоккей «Ак Барса»?

— Как раз и посмотрим, насколько он мне подходит. С «Барысом» сложно сравнивать, все-таки я пока не почувствовал на себе, в какой хоккей играет «Ак Барс».

— Чья игра в КХЛ больше всего импонирует?

— Есть игроки, на которых смотришь и думаешь, какие качества хочешь улучшить у себя. Хартикайнен с Гранлундом — креативные и принимают нестандартные решения. В «Барысе» Никита Михайлис и Рома Старченко — очень техничные и умные игроки. Связка Шипачева с Яшкиным очень симпатична.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPOJN-1Bmq4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPOJN-1Bmq4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPOJN-1Bmq4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие не понимают, как Яшкин забивает по 40 голов в КХЛ.

— Он очень трудоспособный, знаю, что постоянно отрабатывает разные компоненты. У него больше всего силовых приемов среди нападающих в КХЛ. Яшкин — и силовой, и техничный форвард. Ну и партнеры ему помогают, конечно.

— В хоккее все меньше игроков, которые играют на чистых шайбах. Насколько сейчас важно уметь вести силовую борьбу?

— Хоккей меняется, все становится быстрее и агрессивнее. Нужно всегда быть готовым самому сыграть в силовой манере и к тому, что тебя могут жестко встретить.

— Показательной в минувшем сезоне, наверное, была серия «Ак Барса» с «Авангардом».