В чем секрет побед Казахстана на ЧМ? Мы поговорили с нападающим сборной, за которого весной бились топ-клубы КХЛ
Интервью Кирилла Панюкова.
Интервью Кирилла Панюкова.
Выступление сборной Казахстана — один из главных сюрпризов чемпионата мира. Команда, которую возглавляет Юрий Михайлис, обыграла Латвию (3:2 Б), Финляндию (2:1 Б) и Германию (3:2), уступив лишь американцам. 28 мая казахстанскую сборную ждет еще один важнейший матч — против канадцев.
Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков в интервью «СЭ» рассказал о секрете успеха сборной, своем первом голе на чемпионатах мира и переходе в «Ак Барс», который выиграл борьбу за игрока в это межсезонье.
— Сборная Казахстана одержала победы на старте чемпионата мира, в том числе сенсационно обыграла финнов. Какие чувства сейчас?
— Конечно, это очень классные, позитивные эмоции. Эти победы называют сенсацией, но
— Чувствовалось ли, что финны недонастроились, не восприняли вас всерьез?
— Нам неважно, кто и как настраивается на нас, мы выходим и показываем свою игру, делаем то, что от нас требуют. Турнир очень сжатый и все в разной физической форме, поэтому результаты непредсказуемы.
— Может быть, это связано с пандемией, нет должного настроя на турнир?
— У нас всегда настрой запредельный. В национальной сборной каждый игрок стремится проявить себя с лучшей стороны.
— Казахстан ни разу не выходил в
— Возможно, но надо продолжать доказывать, что нас зря относили к аутсайдерам.
— Гол финнам — важнейший в вашей карьере?
— Один из самых запоминающихся, конечно. Главное — это
— Когда Хенрик Карлссон уехал из тренировочного лагеря сборной, были опасения, что во вратарской линии будут проблемы. Как в команде к этому отнеслись?
— Отнеслись спокойно и с пониманием. У нас очень хорошая бригада вратарей. Никита Бояркин доказывает, что достоин места в сборной в роли основного вратаря, он демонстрирует блестящую игру. Мы должны помочь ему в следующих матчах своей самоотверженной и правильной игрой.
— В команде много натурализованных игроков. Во многих клубах КХЛ легионеры держатся особняком. Есть ли такое в сборной Казахстана?
— У нас классная атмосфера, все друг друга поддерживают. Даже те, кто не очень хорошо знает английский, пытаются разговаривать со всеми. Никакого разделения точно нет.
— Насколько велика роль Дица, который хорошо говорит
— Даррен и на льду показывает свою состоятельность, и в быту много помогает ребятам. Если
— Можете выделить одну главную его черту характера?
— Он всегда на волне позитива. Что бы ни произошло. Как бы ни складывался матч, он во всем ищет позитив и настраивает всех на это.
— Для меня показательный момент в игре Дица — как он решил исход серии с «Торпедо» два года назад, когда в седьмом матче обыграл всех и забил победный гол.
— Уверенности у него хватает. На всех. Поделиться еще может, наверное.
— Как относитесь к натурализации иностранцев и их привлечению в сборную Казахстана? Бывший нападающий сборной Константин Пушкарев сказал, что это путь в никуда.
— Сложно сказать, насколько это правильно и нужно и какие цели преследуются. Конечно, важно, чтобы больше доверяли казахстанцам. В стране много талантливых и перспективных ребят, которые могут играть на высоком уровне. Все зависит от времени, подготовки, веры в этих хоккеистов.
— Хоккей популярнее футбола в Казахстане?
— Думаю, что да. Сейчас не то чтобы хоккейный бум, но очень многие смотрят, как играет сборная. Много болельщиков переживают, следят за чемпионатом мира.
— Для вас этот сезон прорывной. Закрепились в основном составе «Барыса», в
— Многое идет от головы, от того, как настраиваешься в определенные моменты. Многое зависит и от партнеров, и от веры в тебя — в какое сочетание поставили, сколько времени дали. Тренерский штаб доверял мне, удачно все сложилось. Я продолжал верить и трудиться каждый день, это принесло успех.
— В чем секрет результативной игры в
— Играл в тройке с иностранцами, мы с ними нашли взаимопонимание. И в большинстве все складывалось удачно. Конечно, я этому очень рад, но надо закрепить этот успех и прогрессировать.
— Что говорили в «Ак Барсе» перед переходом?
— Со мной разговаривали менеджер и тренер. Сказали, что будут рады видеть меня в команде, чтобы я подумал над их предложением.
— Не было опасения перед переходом в «Ак Барс»?
— Все зависит от меня. Нужно показывать себя с лучшей стороны.
— Как считаете, подходит ли вам скоростной и агрессивный хоккей «Ак Барса»?
— Как раз и посмотрим, насколько он мне подходит. С «Барысом» сложно сравнивать,
— Чья игра в КХЛ больше всего импонирует?
— Есть игроки, на которых смотришь и думаешь, какие качества хочешь улучшить у себя. Хартикайнен с Гранлундом — креативные и принимают нестандартные решения. В «Барысе» Никита Михайлис и Рома Старченко — очень техничные и умные игроки. Связка Шипачева с Яшкиным очень симпатична.
— Многие не понимают, как Яшкин забивает по 40 голов в КХЛ.
— Он очень трудоспособный, знаю, что постоянно отрабатывает разные компоненты. У него больше всего силовых приемов среди нападающих в КХЛ. Яшкин — и силовой, и техничный форвард. Ну и партнеры ему помогают, конечно.
— В хоккее все меньше игроков, которые играют на чистых шайбах. Насколько сейчас важно уметь вести силовую борьбу?
— Хоккей меняется, все становится быстрее и агрессивнее. Нужно всегда быть готовым самому сыграть в силовой манере и к тому, что тебя могут жестко встретить.
— Показательной в минувшем сезоне, наверное, была серия «Ак Барса» с «Авангардом».
— Да, очень интересная серия получилась — много блокированных бросков, очень жесткая игра. Ни за кого не переживал, просто понравилось смотреть и