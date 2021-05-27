В чем секрет побед Казахстана на ЧМ? Мы поговорили с нападающим сборной, за которого весной бились топ-клубы КХЛ

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
20:152-й периодФинляндия2Италия0
Группа A
тв
20:152-й периодШвеция2Чехия0
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
США
49
3
Финляндия
37
4
Латвия
47
5
Казахстан
47
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
19:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В чем секрет побед Казахстана на ЧМ? Мы поговорили с нападающим сборной, за которого весной бились топ-клубы КХЛ

Интервью Кирилла Панюкова.

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Источник: AFP 2021

Выступление сборной Казахстана — один из главных сюрпризов чемпионата мира. Команда, которую возглавляет Юрий Михайлис, обыграла Латвию (3:2 Б), Финляндию (2:1 Б) и Германию (3:2), уступив лишь американцам. 28 мая казахстанскую сборную ждет еще один важнейший матч — против канадцев.

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков в интервью «СЭ» рассказал о секрете успеха сборной, своем первом голе на чемпионатах мира и переходе в «Ак Барс», который выиграл борьбу за игрока в это межсезонье.

Даррен Диц против голкипера сборной Германии Матиаса Нидербергера | Источник: AFP 2021

Диц всегда на волне позитива

— Сборная Казахстана одержала победы на старте чемпионата мира, в том числе сенсационно обыграла финнов. Какие чувства сейчас?

— Конечно, это очень классные, позитивные эмоции. Эти победы называют сенсацией, но все-таки это результат продуктивной работы. Успеха без вложений не бывает. Считаю, что мы заслужили это, будем продолжать и дальше показывать свою игру. В голове только одна цель — попасть в плей-офф.

— Чувствовалось ли, что финны недонастроились, не восприняли вас всерьез?

— Нам неважно, кто и как настраивается на нас, мы выходим и показываем свою игру, делаем то, что от нас требуют. Турнир очень сжатый и все в разной физической форме, поэтому результаты непредсказуемы.

— Может быть, это связано с пандемией, нет должного настроя на турнир?

— У нас всегда настрой запредельный. В национальной сборной каждый игрок стремится проявить себя с лучшей стороны.

— Казахстан ни разу не выходил в плей-офф чемпионата мира. Есть чувство, что творите историю сейчас?

— Возможно, но надо продолжать доказывать, что нас зря относили к аутсайдерам.

— Гол финнам — важнейший в вашей карьере?

— Один из самых запоминающихся, конечно. Главное — это все-таки победа команды.

— Когда Хенрик Карлссон уехал из тренировочного лагеря сборной, были опасения, что во вратарской линии будут проблемы. Как в команде к этому отнеслись?

— Отнеслись спокойно и с пониманием. У нас очень хорошая бригада вратарей. Никита Бояркин доказывает, что достоин места в сборной в роли основного вратаря, он демонстрирует блестящую игру. Мы должны помочь ему в следующих матчах своей самоотверженной и правильной игрой.

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— В команде много натурализованных игроков. Во многих клубах КХЛ легионеры держатся особняком. Есть ли такое в сборной Казахстана?

— У нас классная атмосфера, все друг друга поддерживают. Даже те, кто не очень хорошо знает английский, пытаются разговаривать со всеми. Никакого разделения точно нет.

— Насколько велика роль Дица, который хорошо говорит по-русски?

— Даррен и на льду показывает свою состоятельность, и в быту много помогает ребятам. Если что-то надо перевести иностранцам, он тоже помогает. Он лидер команды.

— Можете выделить одну главную его черту характера?

— Он всегда на волне позитива. Что бы ни произошло. Как бы ни складывался матч, он во всем ищет позитив и настраивает всех на это.

— Для меня показательный момент в игре Дица — как он решил исход серии с «Торпедо» два года назад, когда в седьмом матче обыграл всех и забил победный гол.

— Уверенности у него хватает. На всех. Поделиться еще может, наверное.

— Как относитесь к натурализации иностранцев и их привлечению в сборную Казахстана? Бывший нападающий сборной Константин Пушкарев сказал, что это путь в никуда.

— Сложно сказать, насколько это правильно и нужно и какие цели преследуются. Конечно, важно, чтобы больше доверяли казахстанцам. В стране много талантливых и перспективных ребят, которые могут играть на высоком уровне. Все зависит от времени, подготовки, веры в этих хоккеистов.

— Хоккей популярнее футбола в Казахстане?

— Думаю, что да. Сейчас не то чтобы хоккейный бум, но очень многие смотрят, как играет сборная. Много болельщиков переживают, следят за чемпионатом мира.

Кирилл Панюков (№ 22) в матче против сборной Финляндии | Источник: Reuters

Воронков — красавец, следил за ним

— Для вас этот сезон прорывной. Закрепились в основном составе «Барыса», в плей-офф вообще набрали семь очков в шести матчах. В чем главная причина?

— Многое идет от головы, от того, как настраиваешься в определенные моменты. Многое зависит и от партнеров, и от веры в тебя — в какое сочетание поставили, сколько времени дали. Тренерский штаб доверял мне, удачно все сложилось. Я продолжал верить и трудиться каждый день, это принесло успех.

— В чем секрет результативной игры в плей-офф?

— Играл в тройке с иностранцами, мы с ними нашли взаимопонимание. И в большинстве все складывалось удачно. Конечно, я этому очень рад, но надо закрепить этот успех и прогрессировать.

— Что говорили в «Ак Барсе» перед переходом?

— Со мной разговаривали менеджер и тренер. Сказали, что будут рады видеть меня в команде, чтобы я подумал над их предложением.

— Не было опасения перед переходом в «Ак Барс»? Все-таки конкуренция посерьезнее, чем в «Барысе»?

— Все зависит от меня. Нужно показывать себя с лучшей стороны.

— Как считаете, подходит ли вам скоростной и агрессивный хоккей «Ак Барса»?

— Как раз и посмотрим, насколько он мне подходит. С «Барысом» сложно сравнивать, все-таки я пока не почувствовал на себе, в какой хоккей играет «Ак Барс».

— Чья игра в КХЛ больше всего импонирует?

— Есть игроки, на которых смотришь и думаешь, какие качества хочешь улучшить у себя. Хартикайнен с Гранлундом — креативные и принимают нестандартные решения. В «Барысе» Никита Михайлис и Рома Старченко — очень техничные и умные игроки. Связка Шипачева с Яшкиным очень симпатична.

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— Многие не понимают, как Яшкин забивает по 40 голов в КХЛ.

— Он очень трудоспособный, знаю, что постоянно отрабатывает разные компоненты. У него больше всего силовых приемов среди нападающих в КХЛ. Яшкин — и силовой, и техничный форвард. Ну и партнеры ему помогают, конечно.

— В хоккее все меньше игроков, которые играют на чистых шайбах. Насколько сейчас важно уметь вести силовую борьбу?

— Хоккей меняется, все становится быстрее и агрессивнее. Нужно всегда быть готовым самому сыграть в силовой манере и к тому, что тебя могут жестко встретить.

— Показательной в минувшем сезоне, наверное, была серия «Ак Барса» с «Авангардом».

— Да, очень интересная серия получилась — много блокированных бросков, очень жесткая игра. Ни за кого не переживал, просто понравилось смотреть и каким-то вещам учиться. Воронков — красавец, следил за ним, он здорово играл. То, что он травму получил и потом вышел, — это показатель мужественности.

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Россия — Дания — 3:0. Лучшие моменты
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