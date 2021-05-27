Американцы выиграли и вошли в зону плей-офф ЧМ. Латвия скоро оттуда вылетит?

Турнирное положение на этом чемпионате мира — штука крайне нестабильная. Ещё вчера одни спокойно чувствовали себя в зоне плей-офф, но одна осечка, и уже рискуешь оттуда вылететь. Так и случилось со сборной Латвии, которая не смогла справиться с набирающей ход молодой и куражной командой США.

Американцы неважно начали турнир, проиграв финнам в упорной борьбе, но затем крупно обыграли своего принципиального соперника Канаду, и взяли верх над Казахстаном. У сборной Латвии дела вроде бы шли очень даже хорошо — после трёх матчей она расположилась на третьем месте в группе В, впервые в истории обыграв Канаду, затем взяв очки с Казахстаном и всухую победив Италию. Однако вряд ли Боб Хартли был доволен атакующими действиями команды — итальянцам можно было забивать и больше одного гола (не считая двух в пустые ворота). Вот и сегодня с голами всё было в порядке только в первом периоде, а в последние 40 минут хозяева не смогли пробить Кэла Питерсена.

Слишком рьяно подопечные Хартли вперёд в первом периоде не лезли, но старались доводить шайбу до ворот в каждой атаке, а когда пропускали, то увеличивали активность и быстро отыгрывались. А началось всё малоприятно для хозяев турнира — Мэтт Теннисон пальнул от синей линии в домик Калениексу, который незадолго до этого потерял клюшку.

Однако пропущенная шайба лишь подзадорила Латвию — они поднажали, заставили соперника схватить два удаления подряд и в формате «пять на три» Микс Индрашис выцелил и послал шайбу точно в девятку.

Существенного игрового преимущества у американцев не было, но когда им всё же удалось закрепиться в чужой зоне и начать создавать конструктив в атаке, получилось очень опасно. Блэквелл мог добивать в пустой угол — латвийский защитник успел выбить отскок в безопасное место, на шайба у сборной США заходила так, что гол родился уже через несколько секунд — выскочивший со смены Брайан Бойл прошил вратаря мощным щелчком.

В первый раз латвийцам потребовалось четыре минуты, чтобы отыграться, во второй раз управились за две. Батня пошёл в прессинг в чужой зоне, отобрал шайбу и полез на ворота — сам не забил, но подарил идеальное добивание для Крастенбергса, которому оставалось только попасть по пустым воротам.

Второй период начался в такой же равной борьбе, но затем американцы окончательно нащупали свою игру и стали всё чаще и дольше кружить по зоне латвийцев. Результат не замедлил себя ждать — Тревор Мур оставил в воротах Кивлениекса третью пробоину. И сценарий матча тоже поменялся — латвийцы уже не смогли навязать сопернику свою волю, и вместо того, чтобы сравнять счёт, пропустили ещё. Техничные и мастеровитые и задорные американцы окончательно поймали кураж и прилично «возили» соперника. Первую шайбу на турнире забил и 18-летний Мэттью Бенирс, один из топ-проспектов предстоящего драфта. От США Латвия пропустила больше шайб, чем за предыдущие три матча!

С характером и у сборной Латвии, и у любых команд Хартли всегда был полный порядок, но третий период американцы провели грамотно и активно, а надёжная игра Питерсена в концовке лишила соперника любой надежды на камбэк.