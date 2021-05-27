Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?
Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.
Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.
Идея срочно звать на чемпионат мира из НХЛ всех, до кого могут дотянуться руки, несет в себе маниакальный подтекст. Лично мне такой подход видится полным неуважением к игрокам, которые уже находятся в национальной команде, прошли с ней через сборы, этапы Евротура и несколько матчей непосредственно в Риге.
Одно дело — безусловное усиление в ситуации «здесь и сейчас». Например, в 2008-м году во время ЧМ в Квебеке президент ФХР Владислав Третьяк уламывал Набокова приехать в сборную сразу после вылета «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли. Тогда перед турниром сломался Варламов, в матче с чехами — Еременко. В
Сейчас вопрос таким образом не стоит при всем уважении к прошлым заслугам Бобровского. На бумаге он сильнее, опытнее и заслуженнее остальных трех российских вратарей, которые находятся в данный момент в Риге, вместе взятых. Однако надо отталкиваться от дел реальных, а не прошлых.
В 2011-м Вячеслав Быков и Игорь Захаркин на чемпионате мира по старой памяти снова доверились Набокову, который неудачно сыграл в СКА и на тот момент сидел без дела. Протянутая голкиперу рука помощи в итоге стала одной из составляющей катастрофы. Набоков, несмотря на свой «пондус», смотрелся посредственно и получил повреждение. Сборная России в итоге осталась без медалей, а ее тренерский штаб — без работы.
Бобровский второй год подряд считается одним из главных разочарований сезона НХЛ. В
Времени, чтобы привыкнуть к команде, наладить коммуникацию с защитниками и найти общий язык с новым тренером вратарей Перссоном у Бобровского не будет. Бросать его после всех проблем сразу в дело, причем в четвертьфинале, приличный риск. Почти русская рулетка.
Самонов, прибавляющий от матча к матчу, при дальнейшем прогрессе по ходу турнира заслуживает доверия. У руководящего штаба могут быть