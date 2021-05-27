Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
16:15ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
16:15ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
20:152-й периодФинляндия2Италия0
Группа A
тв
20:152-й периодШвеция2Чехия0
Группа B
тв
28.05Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
28.05Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
28.05Не началсяДания
Беларусь
Группа B
28.05Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Дания
45
5
Великобритания
44
6
Беларусь
44
7
Швеция
33
8
Чехия
32
Группа B
1
Германия
49
2
США
49
3
Финляндия
37
4
Латвия
47
5
Казахстан
47
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
30
20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?

Михаил Зислис — о самом звездном игроке чемпионата мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Идея срочно звать на чемпионат мира из НХЛ всех, до кого могут дотянуться руки, несет в себе маниакальный подтекст. Лично мне такой подход видится полным неуважением к игрокам, которые уже находятся в национальной команде, прошли с ней через сборы, этапы Евротура и несколько матчей непосредственно в Риге.

Одно дело — безусловное усиление в ситуации «здесь и сейчас». Например, в 2008-м году во время ЧМ в Квебеке президент ФХР Владислав Третьяк уламывал Набокова приехать в сборную сразу после вылета «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли. Тогда перед турниром сломался Варламов, в матче с чехами — Еременко. В какой-то момент сборная России осталась с одним неопытным вратарем Бирюковым, годом ранее игравшим в Высшей лиге в Перми. Набоков успел провести несколько матчей еще на групповом этапе и в плей-офф стал одним из главных героев золотой российской команды.

Сейчас вопрос таким образом не стоит при всем уважении к прошлым заслугам Бобровского. На бумаге он сильнее, опытнее и заслуженнее остальных трех российских вратарей, которые находятся в данный момент в Риге, вместе взятых. Однако надо отталкиваться от дел реальных, а не прошлых.

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В 2011-м Вячеслав Быков и Игорь Захаркин на чемпионате мира по старой памяти снова доверились Набокову, который неудачно сыграл в СКА и на тот момент сидел без дела. Протянутая голкиперу рука помощи в итоге стала одной из составляющей катастрофы. Набоков, несмотря на свой «пондус», смотрелся посредственно и получил повреждение. Сборная России в итоге осталась без медалей, а ее тренерский штаб — без работы.

Команда
Россия

Бобровский второй год подряд считается одним из главных разочарований сезона НХЛ. В плей-офф он вчистую проиграл конкуренцию более молодому Дридгеру и совсем юному Найту, которому 20 лет исполнилось лишь в апреле. Российский голкипер, естественно, находится в отвратительном психологическом состоянии. Особенно на фоне разговоров о незаслуженно большом контракте с зарплатой в 10 миллионов долларов и полным непониманием того, что ждет его в ближайшем будущем.

Времени, чтобы привыкнуть к команде, наладить коммуникацию с защитниками и найти общий язык с новым тренером вратарей Перссоном у Бобровского не будет. Бросать его после всех проблем сразу в дело, причем в четвертьфинале, приличный риск. Почти русская рулетка.

Самонов, прибавляющий от матча к матчу, при дальнейшем прогрессе по ходу турнира заслуживает доверия. У руководящего штаба могут быть какие-то другие аргументы в пользу Бобровского, не игравшего в сборной с Кубка Мира-2016. В моем понимании на данный момент — это страховочный вариант на случай, если дрогнет Самонов. В данной роли ветеран предпочтительнее Бочарова или Федотова. Зная, насколько тонкая душевная организация у любого вратаря, вызов Бобровского скорее внесет суету, чем сразу поможет. Не устроить бы себе проблем на ровном месте.

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Русская рулетка: позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?
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История чемпионатов мира
1937
Великобритания
1
Канада
Канада
2
Великобритания
Великобритания
3
Швейцария
Швейцария
1990
Швейцария
1
СССР
СССР
2
Швеция
Швеция
3
Чехословакия
Чехословакия
1995
Швеция
1
Финляндия
Финляндия
2
Швеция
Швеция
3
Канада
Канада
2010
Германия
1
Чехия
Чехия
2
Россия
Россия
3
Швеция
Швеция
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Беларусь — Великобритания — 3:4. Лучшие моменты
Россия — Дания — 3:0. Лучшие моменты
Казахстан — Германия — 3:2. Лучшие моменты
Финляндия — Норвегия — 5:2. Лучшие моменты
Швейцария — Швеция — 0:7. Лучшие моменты
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