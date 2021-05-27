Финны обыграли итальянцев и возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею

Шайбы забросили Тони Сунд (7-я и 29-я минуты) и Артту Руотсалайнен (9).

Финны набрали в четырех матчах 10 очков и возглавили таблицу группы В. Итальянцы, проигравшие все четыре встречи, замыкают турнирную таблицу, не имея в активе очков.

Сборная Финляндии в следующей встрече 29 мая сыграет с командой Германии, итальянцы в тот же день проведут матч против сборной Казахстана.