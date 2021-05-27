Чешские хоккеисты обыграли шведов на чемпионате мира, уступая две шайбы в третьем периоде

Шайбы у победителей забросили Якуб Врана (42-я минута), Ян Коварж (45), Лукас Клок (49) и Якуб Флек (59). В составе сборной Швеции отметились Андреас Вингерли (13) и Рикард Ракелль (16).

Сборные Швеции и Чехии (с 1993 года) провели 25-й матч в рамках чемпионатов мира. Теперь на счету чешской сборной 10 побед, 15 раз побеждали шведы.

Сборная Чехии одержала первую победу в основное время и после четырех встреч занимает четвертую строчку таблицы группы А, набрав 5 очков. Потерпевшие третье поражение на турнире шведы замыкают таблицу, располагаясь с 3 очками на восьмой строчке.

Следующие свои матчи команды проведут против сборной Великобритании. Шведы встретятся с британцами 28 мая, чехи — 29-го.