Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции!

«Победа или смерть!»

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось — всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх», — нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль был крайне красноречив после провала «Тре крунур» на старте чемпионата мира 2021 года по хоккею.

Шведская сборная приехала на мировое первенство, являясь одним из претендентов на медали, но начала турнир с оглушительного провала. Подопечные Юхана Гарпенлёва последовательно сенсационно проиграли командам Дании (3:4) и Беларуси (0:1), сходу поставив себя в крайне незавидное турнирное положение. После двух осечек на самом старте ЧМ-2021 шведы должны были начинать играть без поражений, чтобы исправить ситуацию.

Швеция разгромила Швейцарию, потеряв одного из лидеров команды

Выправлять положение шведы начали уже в прошлом матче, устроив форменный разгром команде Швейцарии. «Тре крунур» одержали убедительную победу со счётом 7:0, набрав первые очки на этом турнире. Однако всё на мировом первенстве у шведской команды шло не слава богу — даже такая яркая и красивая победа оказалась пирровой для команды Гарпенлёва. Главным героем предыдущей встречи стал 20-летний защитник Нильс Лундквист, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Вот только в конце третьего периода молодой защитник получил травму, которая поставила точку в его участии в турнире. Накануне медицинский штаб шведской команды сообщил, что продолжать чемпионат мира их сборная будет уже без Лундквиста.

Что касается сборной Чехии, то она подошли к матчу со шведами в ещё более плохом положении. В Латвию команда Филипа Пешана приехала с мыслями о предстоящей борьбе за золотые медали, но после трёх матчей предварительного раунда обнаружила себя на последнем месте в своей группе. В активе чешских хоккеистов была всего одна победа в овертайме при двух поражениях в основное время. Таким образом, перед личной встречей шведы и чехи замыкали восьмёрку в группе A.

Двойной удар за три минуты

Чехи очень активно начали матч, в первые 10 минут создав ряд опасных моментов у ворот бывшего голкипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна. Уже на самом старте матча должен был забивать Иржи Секач, но отличиться экс-форварду «Авангарда» не удалось. Не смогли чехи реализовать и первое большинство в этой встрече — удаление защитника «Трактора» Лоуренса Пилута завершилось для «Тре крунур» без пропущенной шайбы.

Тогда как шведы своим шансов воспользовались на все 100%. На 13-й минуте матча шведы укатили в контратаку, центральный нападающий Андерс Вингерли по центру забрался в зону соперника, докатил до ворот, где совершил голевое подправление после зрячего прострела в исполнении Макса Фриберга.

Спустя всего три минуты новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» голкипер Шимон Грубец был вынужден капитулировать во второй раз. Адриан Кемпе исполнил перевод на правый круг вбрасывания, откуда Ракелль бросил в ближний угол ворот, реализовав абсолютно не вынужденное удаление новичка «Нефтехимика» Лукаша Клока.

Стремительное переворот игры от Чехии

Во втором периоде команды не смогли отметиться заброшенными шайбами. Чехи продолжали висеть над пропастью, но на старте заключительной трети чехи стремительно вернулись в игру. Сначала спустя всего минуту после стартового вбрасывания идеальный кистевой бросок в большинстве произвёл форвард «Детройта» Якуб Врана.

Следом шведские хоккеисты снова остались в меньшинстве после удаления Йеспера Фрёдена, а чехи второй раз кряду реализовали лишнего. Доминик Кубалик и Секач через две быстрые передачи вывели Яна Коваржа на бросок из центра зоны — шайба оказалась в воротах.

А ещё через пять минут чехи впервые в этом матче вырвались вперёд. Коварж выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила на синюю линию, откуда Клок прошил Рейдеборна. Три шайбы «народной команды» разделили всего восемь минут, которые полностью перевернули ход встречи. Окончательный счёт установил Якуб Флек, поразивший пустые ворота. Роскошный камбэк чешской команды в невероятном важном матче.

Чехи опередили шведов в турнирной таблице, теперь «Тре крунур» спасёт только идеальный расклад

Поражение в этом матче могло обернуться для чехов грандиозным провалом на чемпионате мира, но они смогли перевернуть ход встречи за один период и добыть важнейшие три очка. Благодаря этой победе чешские хоккеисты значительно улучшили турнирное положение. В активе «народной команды» стало 5 очков после 4 матчей, и она поднялась на четвёртое место в группе A, одним махом сборные Дании, Великобритании, Беларуси и Швеции. В оставшихся встречах на предварительном раунде чехи сыграют с британцами, датчанами и словаками.