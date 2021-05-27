Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции!

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
16:15Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Беларусь
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Чехия
45
5
Дания
45
6
Великобритания
44
7
Беларусь
44
8
Швеция
43
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
47
5
Казахстан
47
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
40
27 мая, источник: Чемпионат.com

Чехи были над пропастью, но забили четыре гола за период! Теперь последнее место у Швеции!

Шведы упустили победу в невероятно важном матче, сильно ухудшив турнирное положение на чемпионате мира в Риге.

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Источник: https://iihf.com

«Победа или смерть!»

«Первые две встречи получились достаточно равными. При этом у нас были хорошие шансы на положительный результат. Особенно сегодня. Мы много контролировали шайбу и создали немало хороших моментов. К сожалению, не получалось в завершении атак. Этим мы поставили себя в сложное положение. Тем не менее, ещё ничего не закончилось — всё в наших руках. Как говорится, победа или смерть! Необходимо побеждать во всех последующих играх», — нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль был крайне красноречив после провала «Тре крунур» на старте чемпионата мира 2021 года по хоккею.

Шведская сборная приехала на мировое первенство, являясь одним из претендентов на медали, но начала турнир с оглушительного провала. Подопечные Юхана Гарпенлёва последовательно сенсационно проиграли командам Дании (3:4) и Беларуси (0:1), сходу поставив себя в крайне незавидное турнирное положение. После двух осечек на самом старте ЧМ-2021 шведы должны были начинать играть без поражений, чтобы исправить ситуацию.

Швеция разгромила Швейцарию, потеряв одного из лидеров команды

Выправлять положение шведы начали уже в прошлом матче, устроив форменный разгром команде Швейцарии. «Тре крунур» одержали убедительную победу со счётом 7:0, набрав первые очки на этом турнире. Однако всё на мировом первенстве у шведской команды шло не слава богу — даже такая яркая и красивая победа оказалась пирровой для команды Гарпенлёва. Главным героем предыдущей встречи стал 20-летний защитник Нильс Лундквист, забросивший шайбу и сделавший ассистентский хет-трик. Вот только в конце третьего периода молодой защитник получил травму, которая поставила точку в его участии в турнире. Накануне медицинский штаб шведской команды сообщил, что продолжать чемпионат мира их сборная будет уже без Лундквиста.

Что касается сборной Чехии, то она подошли к матчу со шведами в ещё более плохом положении. В Латвию команда Филипа Пешана приехала с мыслями о предстоящей борьбе за золотые медали, но после трёх матчей предварительного раунда обнаружила себя на последнем месте в своей группе. В активе чешских хоккеистов была всего одна победа в овертайме при двух поражениях в основное время. Таким образом, перед личной встречей шведы и чехи замыкали восьмёрку в группе A.

Двойной удар за три минуты

Чехи очень активно начали матч, в первые 10 минут создав ряд опасных моментов у ворот бывшего голкипера «Ак Барса» Адама Рейдеборна. Уже на самом старте матча должен был забивать Иржи Секач, но отличиться экс-форварду «Авангарда» не удалось. Не смогли чехи реализовать и первое большинство в этой встрече — удаление защитника «Трактора» Лоуренса Пилута завершилось для «Тре крунур» без пропущенной шайбы.

Тогда как шведы своим шансов воспользовались на все 100%. На 13-й минуте матча шведы укатили в контратаку, центральный нападающий Андерс Вингерли по центру забрался в зону соперника, докатил до ворот, где совершил голевое подправление после зрячего прострела в исполнении Макса Фриберга.

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Спустя всего три минуты новоиспечённый обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» голкипер Шимон Грубец был вынужден капитулировать во второй раз. Адриан Кемпе исполнил перевод на правый круг вбрасывания, откуда Ракелль бросил в ближний угол ворот, реализовав абсолютно не вынужденное удаление новичка «Нефтехимика» Лукаша Клока.

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Стремительное переворот игры от Чехии

Во втором периоде команды не смогли отметиться заброшенными шайбами. Чехи продолжали висеть над пропастью, но на старте заключительной трети чехи стремительно вернулись в игру. Сначала спустя всего минуту после стартового вбрасывания идеальный кистевой бросок в большинстве произвёл форвард «Детройта» Якуб Врана.

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Следом шведские хоккеисты снова остались в меньшинстве после удаления Йеспера Фрёдена, а чехи второй раз кряду реализовали лишнего. Доминик Кубалик и Секач через две быстрые передачи вывели Яна Коваржа на бросок из центра зоны — шайба оказалась в воротах.

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А ещё через пять минут чехи впервые в этом матче вырвались вперёд. Коварж выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила на синюю линию, откуда Клок прошил Рейдеборна. Три шайбы «народной команды» разделили всего восемь минут, которые полностью перевернули ход встречи. Окончательный счёт установил Якуб Флек, поразивший пустые ворота. Роскошный камбэк чешской команды в невероятном важном матче.

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Чехи опередили шведов в турнирной таблице, теперь «Тре крунур» спасёт только идеальный расклад

Поражение в этом матче могло обернуться для чехов грандиозным провалом на чемпионате мира, но они смогли перевернуть ход встречи за один период и добыть важнейшие три очка. Благодаря этой победе чешские хоккеисты значительно улучшили турнирное положение. В активе «народной команды» стало 5 очков после 4 матчей, и она поднялась на четвёртое место в группе A, одним махом сборные Дании, Великобритании, Беларуси и Швеции. В оставшихся встречах на предварительном раунде чехи сыграют с британцами, датчанами и словаками.

Что касается шведов, то теперь «Тре крунур» спасёт только идеальный расклад. Теоретически они ещё могут набрать 12 очков по итогам группового турнира, в случае трёх побед подряд — над Великобританией, Россией и Словакией = но и этого результата им легко может не хватить для выхода в плей-офф. Подопечным Гарпенлёва необходимо добиваться побед во всех своих матчах и надеяться на множество осечек со стороны конкурентов — в первую очередь со стороны сборной Словакии.

Швеция
2:4
2:0, 0:0, 0:4
Чехия
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1920
Бельгия
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Чехословакия
Чехословакия
1935
Швейцария
1
Канада
Канада
2
Швейцария
Швейцария
3
Великобритания
Великобритания
1950
Великобритания
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Швейцария
Швейцария
1982
Финляндия
1
СССР
СССР
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Канада
Канада
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