Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Команда Россия

Группа A

Россия

Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.

Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.

И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.

Швеция

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).

Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

Команда Швеция

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов, или швейцарцев), — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11−12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.

Группа В

Канада

В плей-офф выходит четыре команды. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: с Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая), Финляндией (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

Команда Канада

— у Финляндии уже 10 баллов;

— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;

— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;

— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.