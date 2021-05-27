Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2021

Рига, Латвия, 21 мая - 6 июня

0д0ч0м

до матча Швейцария - Россия

Группа A
тв
21.05ЗавершенРоссия4Чехия3
Группа B
тв
21.05ЗавершенГермания9Италия4
Группа A
21.05ЗавершенБеларусь2Словакия5
Группа B
тв
21.05ЗавершенКанада0Латвия2
Группа A
тв
22.05ЗавершенДания4Швеция3
Группа B
22.05ЗавершенНорвегия1Германия5
Группа A
тв
22.05ЗавершенВеликобритания1Россия7
Группа B
тв
22.05ЗавершенФинляндия2США1
Группа B
22.05ЗавершенБуллитыЛатвия2Казахстан3
Группа A
тв
22.05ЗавершенЧехия2Швейцария5
Группа A
тв
23.05ЗавершенВеликобритания1Словакия2
Группа B
23.05ЗавершенНорвегия4Италия1
Группа B
23.05ЗавершенБуллитыКазахстан2Финляндия1
Группа A
тв
23.05ЗавершенШвеция0Беларусь1
Группа A
тв
23.05ЗавершенДания0Швейцария1
Группа B
тв
23.05ЗавершенКанада1США5
Группа A
тв
24.05ЗавершенСловакия3Россия1
Группа B
24.05ЗавершенЛатвия3Италия0
Группа A
тв
24.05ЗавершенОвертаймЧехия3Беларусь2
Группа B
тв
24.05ЗавершенГермания3Канада1
Группа B
тв
25.05ЗавершенСША3Казахстан0
Группа A
25.05ЗавершенОвертаймВеликобритания2Дания3
Группа A
тв
25.05ЗавершенШвейцария0Швеция7
Группа B
тв
25.05ЗавершенФинляндия5Норвегия2
Группа B
26.05ЗавершенКазахстан3Германия2
Группа A
тв
26.05ЗавершенРоссия3Дания0
Группа A
26.05ЗавершенБеларусь3Великобритания4
Группа B
тв
26.05ЗавершенКанада4Норвегия2
Группа B
тв
27.05ЗавершенСША4Латвия2
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвейцария8Словакия1
Группа B
27.05ЗавершенФинляндия3Италия0
Группа A
тв
27.05ЗавершенШвеция2Чехия4
Группа B
тв
16:15Не началсяКазахстан
Канада
Группа A
тв
16:15Не началсяШвеция
Великобритания
Группа A
тв
20:15Не началсяДания
Беларусь
Группа B
20:15Не началсяЛатвия
Норвегия
Группа A
29.05Не началсяЧехия
Великобритания
Группа B
29.05Не началсяИталия
Казахстан
Группа A
тв
29.05Не началсяШвейцария
Россия
Группа B
тв
29.05Не началсяНорвегия
США
Группа A
29.05Не началсяСловакия
Дания
Группа B
тв
29.05Не началсяГермания
Финляндия
Группа A
тв
30.05Не началсяБеларусь
Швейцария
Группа B
30.05Не началсяИталия
Канада
Группа B
30.05Не началсяФинляндия
Латвия
Группа A
тв
30.05Не началсяШвеция
Словакия
Группа B
31.05Не началсяСША
Германия
Группа A
31.05Не началсяЧехия
Дания
Группа A
31.05Не началсяРоссия
Швеция
Группа B
31.05Не началсяНорвегия
Казахстан
Группа B
1.06Не началсяКанада
Финляндия
Группа A
1.06Не началсяШвейцария
Великобритания
Группа A
1.06Не началсяСловакия
Чехия
Группа B
1.06Не началсяИталия
США
Группа A
1.06Не началсяРоссия
Беларусь
Группа B
1.06Не началсяГермания
Латвия
1/4 финала
3.06Не началсяQF3
QF4
1/4 финала
3.06Не началсяQF1
QF2
1/4 финала
3.06Не началсяQF5
QF6
1/4 финала
3.06Не началсяQF7
QF8
1/2 финала
5.06Не началсяSF1
SF2
1/2 финала
5.06Не началсяSF3
SF4
Матч за 3-е место
6.06Не началсяLSF1
LSF2
Финал
6.06Не началсяWSF1
WSF2
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Россия
49
2
Швейцария
49
3
Словакия
49
4
Чехия
45
5
Дания
45
6
Великобритания
44
7
Беларусь
44
8
Швеция
43
Группа B
1
Финляндия
410
2
Германия
49
3
США
49
4
Латвия
47
5
Казахстан
47
6
Канада
43
7
Норвегия
43
8
Италия
40
27 мая, источник: Спорт-Экспресс

Плей-офф ЧМ лишится не только Канады, но и Швеции? Сенсационные расклады чемпионата мира

Турнирные таблицы и шансы на плей-офф.

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Источник: AFP 2021
Команда
Россия

Группа A

Россия

Сборная России еще сохраняет шансы на первое месте в группе, но обязательное условие для этого — победа в следующем матче над Швейцарией.

Если альпийская команда оторвется от россиян на три очка, то практически наверняка будет выше в таблице — у швейцарцев остаются матчи с Белоруссией и Великобританией, и очень сложно представить, что они наберут менее трех баллов.

И если команда Валерия Брагина потом победит Белоруссию и Швецию, обогнать Швейцарию не получится даже при равенстве баллов из-за поражения в личной встрече.

Турнирная таблица

Швеция

Шведская сборная сенсационно занимает последнее место в группе — весьма вероятно, что «Тре Крунур» не попадут в плей-офф. Им осталось сыграть с Великобританией (28 мая), Словакией (30 мая) и Россией (31 мая).

Любое поражение, в том числе от нашей сборной (учитываем и вариант с овертаймом), скорее всего, окажется фатальным для шведов. Допустим, они наберут 10 очков. Рассмотрим реалистичные варианты по другим сборным:

Команда
Швеция

— Россия победит шведов, пусть даже не в основное время (или белорусов, или швейцарцев), — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Швейцария победит Великобританию (еще матчи с Россией и Белоруссией) — и наберет хотя бы 12 очков;

— Чехия победит Великобританию и Данию (еще матч со Словакией) — и наберет хотя бы 11 баллов;

— Словакия может спасти шведов, если проиграет все три матча, но помимо игр с самими «Тре Крунур» и чехами будет еще матч с Данией — тоже отличный шанс на 11−12 очков.

При таких раскладах шансы Швеции выйти в плей-офф минимальны. Поэтому, чтобы добраться до четвертьфинала, им жизненно необходимо побеждать всех соперников, включая Россию.

Календарь оставшихся матчей

Группа В

Канада

В плей-офф выходит четыре команды. «Кленовым листьям» предстоит сыграть еще три матча: с Казахстаном (28 мая), Италией (30 мая), Финляндией (1 июня).

Канада в случае любого поражения в группе в основное время потеряет практически все шансы выйти в четвертьфинал:

Команда
Канада

— у Финляндии уже 10 баллов;

— у Германии и США уже по 9 очков — и по личным встречам они тоже выше канадцев;

— Латвии нужно набрать 2 очка в 3 матчах (игра с Норвегией — очевидный вариант) — по личным встречам и они выше канадцев;

— Казахстан также претендует на место в плей-офф — при победе хотя бы над Италией он наберет 10 баллов.

Так что как Россия может оставить Швецию без плей-офф в очном матче, так же и Финляндия в случае победы в игре с Канадой может отправить «Кленовые листья» домой.

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История чемпионатов мира
1924
Франция
1
Канада
Канада
2
США
США
3
Великобритания
Великобритания
1953
Швейцария
1
Швеция
Швеция
2
ФРГ
ФРГ
3
Швейцария
Швейцария
1955
ФРГ
1
Канада
Канада
2
СССР
СССР
3
Чехословакия
Чехословакия
1972
Чехословакия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
СССР
СССР
3
Швеция
Швеция
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