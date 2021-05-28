Светлов: Хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха на ЧМ

«Понравился старт сборной России. Радует, что есть стабильность на вратарской позиции, которая считалась проблемной. Самонов набирает ход, а ему на помощь из Северной Америки летит Бобровский. Хорошая вратарская линия в плей-офф — две трети успеха.



Понятно, что никакой эйфории быть не должно. Формула у турнира растянутая, главные матчи пойдут только в плей-офф, в гладком чемпионате нужно накапливать потенциал на эти игры. Но уверенный старт — это всегда бонус», — цитирует Светлова Russia-Hockey.