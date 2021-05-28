Ставка против фаворита: прогноз на матч чемпионата мира Казахстан — Канада сегодня

Канада наконец набрала первые очки на ЧМ-2021, взяв верх над Норвегией. Легко канадцам не было, норвежцы хоть и пропустили первыми две шайбы, но они сравняли счет. Так что североамериканцам пришлось понервничать, успокоил их только гол капитана Хенрика в меньшинстве в 3-м периоде — 4:2. «Кленовые листья» удачно дозаявили форварда «Калгари» Манджипане, и он сразу вышел в топ-звене с Хенриком и Брауном, эта тройка в итоге набрала 7 очков. Атака у Канады заработала, теперь тренеру Галлану осталось решить вопрос с дисциплиной. С Норвегией канадцы удалились 4 раза, причем трижды в 3-м периоде, другие сборные за такое могут наказать.

Казахстан проводит пока что свой лучший чемпионат мира и реально претендует на выход в четвертьфинал впервые в своей истории. Команда Михайлиса уже обыграла в Риге хозяев чемпионата и Финляндию, а в среду одолела лидера группы Германию, бросив в створ только 15 раз. Казахстанцы — яркий пример сборной, где все едины, не уступают в борьбе, блокируют броски. С таким порядком можно бить класс. Приятным открытием также стала игра 22-летнего вратаря Бояркина из чемпионата Казахстана — в матче с финнами он, например, сделал 50 (!) сэйвов. С таким соперником сборной Канады легко не будет, разгрома здесь быть не должно. БК Winline на победу Казахстана с форой +2,5 предлагает коэффициент 1,74.



Андрей Санталов