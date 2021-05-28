Пашков: Не сказал бы, что у России самая сильная команда на ЧМ после приезда Бобровского

«Конечно, Бобровский сейчас не помешает. Он и сам может отлично сыграть, и придать уверенности более молодым и не совсем опытным коллегам — Бочарову и Самонову. Это положительный момент для нашей команды.



Несмотря на то, что он сможет сыграть только в четвертьфинале, его вызов целесообразен. Это всегда так было — приезжали когда могли, после первого, второго раунда НХЛ. Другой вопрос в том, что игрок, которого вызвали должен помочь команде, тем более на ключевой позиции.



Я бы не сказал, что теперь у нас самый сильный состав на турнире. Ни содержание игры, ни результат, несмотря на победы, не дают впечатления победной команды. Возможно, что это проявится в дальнейших встречах. А сейчас я не могу сказать, что у нас собрана команда, которая способна победить на чемпионате мира. Хотя, учитывая составы участников и турнирную ситуацию, все шансы есть», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.



Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая. После обязательного карантина голкипер сможет сыграть за сборную России уже в четвертьфинале.